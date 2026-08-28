Snoop Dogg caută un degustător de înghețată. Salariul este de 10.000 de dolari pe lună și poți aplica și din România

Snoop Dogg caută o persoană dispusă să călătorească prin lume și să guste înghețată, iar recompensa este pe măsura sarcinii: 10.000 de dolari pe lună. Rapperul a lansat o campanie internațională pentru găsirea unui degustător pentru brandul său de înghețată Dr. Bombay, iar candidații pot aplica indiferent de țara în care locuiesc, deci inclusiv din România.

Snoop Dogg caută un degustător de înghețată

Postul este oferit pentru o perioadă de trei luni, ceea ce înseamnă că persoana aleasă poate câștiga în total 30.000 de dolari, potrivit Billboard.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sale de socializare, rapperul a lansat un apel către cei interesați:

„Angajez un degustător internațional de înghețată aici, la Dr. Bombay. 10.000 de dolari pe lună și poți aplica de oriunde din lume. Se pare că extinderea la nivel global nu e chiar atât de simplă. Mie îmi plac banii, dar nu și hârțogăraia. Însă de toate astea se ocupă Deel și, cine știe, dacă te descurci cum trebuie, poate ajungi aici, alături de mine. Așadar, ești pregătit să devii degustătorul oficial de înghețată al Dr. Bombay? Atunci intră și aplică”, a spus Snoop Dogg.

Hold on now!!!! I’m hiring an international ice-cream taster 😅🧊🔥🫵🏿❗️ $10K per month. U can apply from anywhere in the world. Applications open 👇🏿 pic.twitter.com/D73g2wYy8V — Snoop Dogg (@SnoopDogg) August 27, 2026

Ce trebuie să facă degustătorul de înghețată

Jobul nu presupune doar să primești cutii de înghețată acasă. Candidatul selectat va trebui să călătorească și să descopere arome, ingrediente și tendințe din diferite regiuni ale lumii.

Degustătorul va testa produse și va transmite echipei Dr. Bombay informațiile și ideile descoperite în timpul călătoriilor. Acestea ar putea fi folosite inclusiv pentru dezvoltarea unor noi arome sau pentru viitoare campanii ale brandului.

Persoana aleasă va trebui, practic, să urmărească ce se întâmplă pe piața internațională a înghețatei și deserturilor și să identifice ideile care ar putea inspira următoarele produse Dr. Bombay.

Se poate aplica și din România

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale ofertei este faptul că postul nu este rezervat persoanelor care locuiesc în Statele Unite. Candidații pot aplica din diferite țări, inclusiv din România, deoarece postul este unul internațional.

Cerințele nu sunt nici ele foarte complicate. Candidatul trebuie să vorbească limba engleză, să dețină un pașaport valabil și să fie disponibil pentru călătorii în perioada de trei luni în care se desfășoară proiectul. Cunoașterea altor limbi străine reprezintă un avantaj.

Printre persoanele încurajate să aplice se numără gurmanzii, creatorii de conținut, specialiștii în marketing, antreprenorii, studenții, bucătarii și chiar jurnaliștii.

Snoop Dogg și-a lansat propria marcă de înghețată

Dr. Bombay este brandul de înghețată lansat de Snoop Dogg în 2023. Numele provine de la unul dintre personajele NFT asociate rapperului, care a fost transformat ulterior în imaginea mărcii.

Produsele au fost lansate inițial în magazinele Walmart din Statele Unite, iar gama s-a extins ulterior.

Acum, rapperul încearcă să găsească idei noi din diferite părți ale lumii, iar persoana care va obține postul va avea ocazia să contribuie la dezvoltarea brandului. Aplicațiile pentru job sunt deja deschise, iar cei interesați își pot depune candidatura online.

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