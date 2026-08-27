Este sau nu însărcinată Kylie Jenner cu Timothee Chalamet? Ce spune vedeta despre zvonurile apărute

De câteva luni, pe rețelele sociale apar diverse postări care susțin că vedeta Kylie Jenner ar fi însărcinată cu Timothée Chalamet. Dar ce spune ea despre aceste zvonuri? Află adevărul mai jos!

Este sau nu însărcinată Kylie Jenner?

Vedeta în vârstă de 29 de ani are o relație de 3 ani cu actorul Timothée Chalamet și este mama a doi copii: Stormi, în vârstă de 8 ani, și Aire, în vârstă de 4 ani, din relația cu rapperul Travis Scott.

Pe platforma X au apărut mai multe postări realizate de diverse conturi care susțin că tânăra ar fi însărcinată pentru a treia oară. Vedeta a discutat despre aceste zvonuri cu Yris Palmer, prietena ei apropiată, în show-ul „The Girls”. Aceasta susține că nu se gândește să mai conceapă un copil în viitorul apropiat.

„Crede-mă, ideea de a avea un alt bebeluș în acest moment mi se pare nebunească”, a spus ea în timpul unui apel FaceTime cu Yris Palmer.

Kylie Jenner is pregnant with her first child with Timothée Chalamet. pic.twitter.com/kElwCKJCFY — Culture Cave (@CultureCave_) July 24, 2026

Ar apela Kylie Jenner la o mamă surogat?

Prietena ei a întrebat-o dacă s-a gândit la opțiunea de a folosi și ea o mamă surogat în eventualitatea în care și-ar dori să devină din nou mamă.

„Nu cred. Nu vreau să spun un „nu” categoric, dar sunt cam 99,9% sigură că n-aș putea face asta”, a mai adăugat Kylie Jenner, spunând că deja are „copii sănătoși” și nu vede „niciun motiv pentru a apela la o mamă surogat”.

Întrebarea a fost pusă în contextul în care două dintre surorile ei au apelat deja la mame surogat pentru a avea copii. Tatum, fiul lui Khloe cu Tristan Thompson, și mezinii lui Kim Kardashia, Chicago și Psalm, s-au născut prin această modalitate.

Ce spun Kylie și Timothée despre viața de părinți

Kylie Jenner reveals plans to have kids with boyfriend Timothée Chalamet — sky (@Sky1820212) August 25, 2026



Kylie s-a despărțit de Travis Scott în 2023, același an în care a început să iasă la întâlniri cu Timothée. Actorul din Marty Supreme a vorbit în trecut despre paternitate și a declarat pentru Vogue că a avea copii „ar putea fi o posibilitate” în următorii ani.

În luna martie, Jenner a declarat pentru Vanity Fair că vrea să se focuseze asupra afacerii sale și nu și-ar dori o sarcină. Cu toate astea, nu exclude posibilitatea de a avea al treilea copil într-un viitor mai îndepărtat.

„Vreau să mă concentrez doar asupra mea, asupra afacerilor mele, a muncii mele, să călătoresc cu copiii mei, să mă bucur de ei. Și apoi… da, vreau să mai am copii”, a explicat ea.

Vedeta a mărturisit că, spre deosebire de alte femei, ea nu are în minte un număr exact de copii pe care și-i dorește. Își lasă soarta în mâinile lui Dumnezeu și va accepta orice lucru care va apărea pe drum.

„Unele femei au, dar eu nu am cu adevărat un plan. Cred că orice se întâmplă este menit să se întâmple”, a spus vedeta de reality-show. „Cred că lucrurile sunt scrise pentru noi. Orice urmează să se întâmple, se va întâmpla. Dar, în același timp, simt că dețin controlul asupra vieții mele și asupra deciziilor mele.”

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