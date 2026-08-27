A murit Samuel Monroe Jr., actorul din „Menace II Society” și „The Players Club”. Avea 52 de ani

A murit Samuel Monroe Jr., actorul din „Menace II Society” și „The Players Club”. Avea 52 de ani
Sursa foto: Profimedia/Colaj CANCAN
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Samuel Monroe Jr., actorul cunoscut pentru rolurile din „Menace II Society” și „The Players Club”, a murit la vârsta de 52 de ani. Actorul a avut probleme grave de sănătate în ultimele luni, după ce s-a confruntat cu meningită.

Moartea lui Samuel Monroe Jr. a fost anunțată de mama sa, Joyce Patton, care a transmis vestea într-un mesaj public, potrivit express.co.uk. Actorul a murit după o perioadă îndelungată în care starea sa de sănătate s-a deteriorat. În ultimele luni, familia sa a vorbit public despre problemele medicale cu care acesta s-a confruntat.

Samuel Monroe Jr. a suferit de meningită

Problemele de sănătate ale actorului au devenit publice în primăvara acestui an, când familia a dezvăluit că acesta se afla într-o stare critică și era ținut pe suport vital. Soția lui Samuel Monroe Jr. a susținut că meningita ar fi fost diagnosticată greșit timp de aproximativ opt luni. Între timp, infecția s-a extins și a provocat complicații grave.

Actorul a ajuns să sufere de probleme neurologice severe, iar starea sa s-a deteriorat progresiv. Potrivit informațiilor făcute publice de familie, el s-a confruntat ulterior cu pneumonie, probleme renale și convulsii. Actorul a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale la nivelul creierului.

În aprilie, familia a lansat și o campanie pentru a strânge bani pentru tratamentul și îngrijirea actorului, în contextul în care costurile medicale deveniseră foarte mari.

A devenit cunoscut pentru rolul din „Menace II Society”

Samuel Monroe Jr. a devenit cunoscut în special datorită filmului „Menace II Society”, lansat în 1993. Filmul, regizat de frații Albert și Allen Hughes, urmărește viața unui tânăr din cartierul Watts din Los Angeles și a devenit una dintre producțiile reprezentative ale cinematografiei americane despre comunitățile afro-americane din anii ’90.

Un alt rol cunoscut al actorului a fost cel din „The Players Club”, filmul din 1998 regizat de rapperul Ice Cube. Samuel Monroe Jr. a continuat să lucreze în cinematografie și televiziune și după aceste producții. De-a lungul carierei, a apărut în mai multe filme și seriale, construindu-și o carieră care s-a întins pe parcursul mai multor decenii.

Deși nu a devenit niciodată unul dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, rolurile sale din filmele anilor ’90 i-au asigurat un loc important în memoria fanilor.

În perioada în care Samuel Monroe Jr. era internat, familia sa a încercat să atragă atenția asupra situației sale medicale și să obțină sprijin financiar pentru tratament. Mama actorului, Joyce Patton, a fost cea care a anunțat în cele din urmă moartea acestuia.

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