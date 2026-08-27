Ce avere avea Tim Curry, de fapt. Cine ar putea putea să o moștenească

Ce avere avea Tim Curry, de fapt. Cine ar putea putea să o moștenească
Cine va moșteni averea lui Tim Curry
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Actorul britanic a murit la vârsta de 80 de ani, miercuri, 26 august. Tim Curry a avut o carieră impresionantă, în urma căreia a obținut o avere estimată la opt milioane de dolari, iar pentru că nu a fost niciodată căsătorit și nu a avut copii, fanii s-au întrebat cui o să revină.

Tim Curry a murit miercuri, 26 august, la locuința sa din Los Angeles. El nu a fost căsătorit și nu a avut niciodată copii. De asemenea, până în acest moment, nu a fost făcut public niciun document care să arate cui îi va reveni averea de aproximativ opt milioane de dolari.

Cine moștenește averea actorului Tim Curry

Celebrul actor, cunoscut pentru rolul său din „Singur Acasă 2” , nu a lăsat niciun testament valabil. Tocmai din acest motiv, autoritățile vor aplica regulile succesiunii din California, pentru a stabili cine va beneficia de averea pe care a lăsat-o în urmă. Descendenții unei rude decedate ar putea avea drepturi în anumite situații. Tim Curry avea mai mulți nepoți și strănepoți, însă nu înseamnă în mod automat că vor primi moștenirea estimată la opt milioane de dolari.

Mai mult decât atât, suma nu este cea finală de care ar putea beneficia rudele și asta pentru că oficialii iau în calcul și eventualele datorii, dar și cheltuieli succesorale. Până când un posibil testament sau dosarul succesoral nu devine public, identitatea moștenitorului sau moștenitorilor rămâne necunoscută.

Drama prin care a trecut actorul

În memoriile sale din 2025, intitulate „Vagabond” , Tim Curry a scris că a fost foarte afectat de decesul mamei sale. Aceasta a murit la 80 de ani, din cauza unui melanom, în vara anului 1999, potrivit people.com. Totuși, drama prin care a trecut actorul a fost și mai mare. Doi ani mai târziu, sora actorului, Judy, a murit și ea, din cauza unei tumori pe creier la vârsta de 60 de ani. Mai mult decât atât, el a afirmat că sora sa s-a luptat câțiva ani cu cancerul, pe care l-a descoperit pe când avea 50 de ani.

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