Prima reacție a lui Miley Cyrus după decesul lui Dolly Parton. Ce mesaj a scris în mediul online

Prima reacție a lui Miley Cyrus după decesul lui Dolly Parton. Ce mesaj a scris în mediul online
Miley Cyrus, prima reacție după decesul lui Dolly Parton/ sursa foto: social media
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Miley Cyrus și Dolly Parton au avut o legătură specială. Legenda muzicii country i-a fost nașă cântăreței, iar dispariția sa a lăsat un gol imens în sufletul ei. Artista a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Dolly Parton a murit marți, 25 august, la vârsta de 80 de ani. Aceasta se confrunta cu probleme de sănătate încă de anul trecut, din cauza cărora a fost nevoită să anuleze concertele programate. Dispariția legendei muzicii country a îndoliat o lume întreagă, însă cei apropiați sunt cei mai afectați.

Printre cei care trec acum prin momente dificile se numără Miley Cyrus, pentru că i-a fost nașă de botez. În urma decesului, vedeta a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Miley Cyrus, prima reacție după decesul lui Dolly Parton/ sursa foto: Profimedia

Miley Cyrus, prima reacție după decesul lui Dolly Parton/ sursa foto: Profimedia

Prima reacție a lui Miley Cyrus după decesul lui Dolly Parton

Dolly Parton a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe, actrițe și femei de afaceri din America. Ea a avut o carieră impresionantă și a devenit un adevărat simbol al extravaganței. Aceasta atrăgea mereu atenția prin ținutele sale speciale și perucile pe care le purta. Piesele sale sunt fredonate și astăzi, iar dispariția artistei a lăsat un gol imens în sufletele celor apropiați.

La o zi după decesul ei, Miley Cyrus a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Vedeta a mărturisit că cele mai importante momente cu Dolly vor rămâne private, dar și că va face exact ce și-ar fi dorit ea: să transforme durerea în muzică și să treacă mai departe. Cele două au avut o legătură specială, au jucat împreună, iar cea mai memorabilă apariție a lor a fost în Hannah Montana.

Sentimentul de a o pierde pe mătușa mea Dolly este dincolo de ceea ce simt că pot împărtăși. Cele mai sacre momente ale noastre au fost private și vor rămâne acolo, în culise, dincolo de strălucire și în inimile noastre. Ceea ce știu este că Dolly și-ar dori să simt această durere, să scriu un cântec despre ea și apoi să merg mai departe și să fiu puternică. Am un înger alături de mine. L-am avut dintotdeauna. Una dintre ultimele noastre conversații a fost despre muzică și transformare, a scris Miley Cyrus pe Instagram.

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