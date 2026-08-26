Cauza morții lui Dolly Parton. De ce s-a stins din viață legenda muzicii country

Dolly Parton, regina muzicii country, a murit la 80 de ani. Legenda care a cucerit generații întregi a pierdut lupta cu cancerul. Nepotul artistei a mărturisit care a fost ultima sa dorință, înainte să se stingă din viață.

Vestea dispariției sale a provocat un val de tristețe în întreaga lume. Muzicieni, actori, politicieni și milioane de admiratori i-au adus un ultim omagiu artistei care, timp de aproape șapte decenii, a reușit să transforme muzica country într-un fenomen mondial.

Drapelele americane vor fi coborâte în bernă

Dolly Parton a fost mult mai mult decât o legendă a muzicii. Cu vocea sa inconfundabilă și piese devenite clasice, precum „Jolene” și „I Will Always Love You”, ea a depășit granițele genului și a devenit un adevărat punct de referință în ceea ce privește cultura americană.

A avut succes și la Hollywood, unde a jucat în filme precum „9 to 5” și „Steel Magnolias”, dar și în lumea afacerilor. Vedeta și-a construit propriul imperiu, al cărui simbol este parcul de distracții Dollywood.

Dincolo de scenă și de lumina reflectoarelor, Parton s-a remarcat prin generozitatea sa. Prin proiectul său Imagination Library, milioane de copii au primit cărți gratuit. Astfel, implicarea sa în numeroase cauze umanitare i-a consolidat imaginea de artistă preocupată de oameni și de comunitate.

Moartea sa a generat reacții inclusiv în lumea politică. Președintele Donald Trump a anunțat că drapelele americane vor fi coborâte în bernă în memoria artistei, începând din 25 august și până la apusul zilei de 1 septembrie 2026. În mesajul său, Trump a descris-o pe Parton drept una dintre cele mai mari cântărețe country din toate timpurile și a transmis că dispariția ei reprezintă o pierdere uriașă.

Ultima dorință a artistei de muzică country

După o carieră de aproape 70 de ani, Dolly Parton a murit în locuința sa din Nashville, după o luptă scurtă cu cancerul. Vestea dispariției sale a fost făcută chiar de nepotul său, care a dezvăluit și ultima dorință a artistei.

„Vrea să se odihnească într-un pat frumos din bumbac plușat, pentru că după o viață în care a purtat strasuri grele, merită în sfârșit să fie confortabilă și să se odihnească puțin”.

Hollywoodul și-a luat rămas-bun de la legendara artistă într-un mod simbolic. La steaua lui Dolly Parton de pe Hollywood Walk of Fame a fost depusă o coroană de flori. În același timp, admiratorii au venit să-i aducă un ultim omagiu.

Printre vedetele care au transmis mesaje de condoleanțe în semn de omagiu s-au numărat Elton John, Billy Ray, tatăl cântăreței Miley Cyrus, a cărei nașă este artista, dar și Sabrina Carpenter, alături de care regina country a lansat o piesă anul trecut.

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