A murit Dolly Parton, una dintre cele mai iubite artiste din lume. Avea 80 de ani

A murit Dolly Parton, una dintre cele mai iubite artiste din lume. Avea 80 de ani
A murit Dolly Parton
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este doliu în lumea muzicii country! Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de unul dintre nepoții îndrăgitei artiste, marți, 25 august, pe rețelele de socializare.

Dolly Parton a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de muzică country. Cea mai fredonată piesă a ei este „I Will Always Love You”, o baladă pe care a scris-o în urma unei despărțiri.

Vestea că vedeta a murit la 80 de ani a fost făcută de nepotul ei, Brian Seaver, în mediul online, prin intermediul unui mesaj emoționant. Cântăreața s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme de sănătate.

A murit Dolly Parton, una dintre cele mai iubite artiste din lume

Artista a murit marți, 25 august, la vârsta de 80 de ani. Problemele sale de sănătate au devenit publice în toamna anului 2025. Pe 28 septembrie, ea a anunțat că nu poate duce la sfârșit seria de spectacole pe care o avea programată. Brian Seaver a anunțat în cursul serii pe platforma X că Dolly Parton a trecut la cele veșnice prin intermediul unui mesaj emoționant.

Tristețea ne cuprinde că nu mai suntem cu Dolly. Dolly a trăit în lumină și se află, cu siguranță, în brațele lui Iisus. Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase alături de Dolly, dar la fel ați făcut și voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-upul vostru, pe CD-urile voastre sau în playlistul de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre, a transmis Brian Seaver, nepotul lui Dolly Parton.

Echipa de relații publice a lui Dolly Parton a transmis, de asemenea, un mesaj prin care anunță decesul legendei muzicale.

Icoană mondială și filantropă, Dolly Parton, cunoscută în întreaga lume ca o cântăreață, compozitoare, filantropă, actriță, dramaturgă și autoare îndrăgită, a murit astăzi în pace în Nashville, Tennessee. Ea avea 80 de ani.

Dolly a fost precedată în moarte de iubitul ei soț, Carl Thomas Dean (1942 – 2025), de mama ei, Avie Lee Caroline Owens (1923 – 2003), și de tatăl ei, Robert Lee Parton, Sr. (1921 – 2000).

O viață care (…) a strălucit suficient de puternic încât să fie văzută de întreaga lume, Dolly va rămâne pentru totdeauna o sursă de inspirație nu doar prin muzica sa atemporală și prin compozițiile sale prolifice, ci și prin spiritul ei plin de umor, căldura și bunătatea care ne-au făcut pe toți să ne simțim ca într-o familie. Moștenirea lui Dolly Parton este una a iubirii, compasiunii și rezilienței. Cu o carieră de șapte decenii, ea a inspirat mai multe generații de artiști și fani prin muzica sa și prin angajamentul său neclintit de a face lumea un loc mai bun.

Cântecele ei vor continua să rezoneze cu oameni de toate vârstele, iar activitatea sa filantropică va avea un impact de durată, arată mesajul transmis de echipa de relații publice.

Cine a fost Dolly Parton

Dolly Parton s-a născut în data de 19 ianuarie 1946, în Sevierville, Tennessee, Statele Unite. Pe lângă cariera muzicală excepțională, vedeta a mai fost și compozitoare, actriță, producătoare și femeie de afaceri. Printre cele mai cunoscute și apreciate piese ale sale se numără „Jolene”, „9 to 5”, „I Will Always Love You”.

În urmă cu un an, soțul ei, Carl Thomas Dean, s-a stins din viață. Ultima sa apariție a avut loc în urmă cu câteva zile, atunci când susținea un interviu pentru revista People.

VEZI ȘI: A murit Shelley Fabares, actrița care a făcut istorie în „The Donna Reed Show” și „Coach”. Fusese căsătorită cu Mike Farrell, starul din MASH

Sandra Bullock vorbește pentru prima dată despre pierderea „traumatizantă” a partenerului Bryan Randall: „Nu aveam voie să vorbesc despre asta”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Virgil Ianțu pleacă de la „Câștigă România!” după 9 ani. Mesajul transmis fanilor
Virgil Ianțu pleacă de la „Câștigă România!” după 9 ani. Mesajul transmis fanilor
Cât câștigă, de fapt, Melek Minca din TikTok. Vedeta a spus totul despre veniturile sale
Cât câștigă, de fapt, Melek Minca din TikTok. Vedeta a spus totul despre veniturile sale
Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat în vacanță. Destinația în care își vor petrece câteva zile de relaxare
Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat în vacanță. Destinația în care își vor petrece câteva zile de relaxare
Românul fugar nu era singur pe iahtul de 1 milion €! O femeie striga după ajutor când autoritățile au urcat la bord
Românul fugar nu era singur pe iahtul de 1 milion €! O femeie striga după ajutor când autoritățile au urcat la bord
Două cutremure în România! Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Două cutremure în România! Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Unde poți merge în vacanță în Europa cu mai puțin de 100 de euro pe zi
Mediafax
Unde poți merge în vacanță în Europa cu mai puțin de 100 de euro pe zi
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz”
Gandul.ro
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz”
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Digi24
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Click.ro
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Opt ceasuri inteligente populare rămân fără actualizări. Vezi lista completă
go4it.ro
Opt ceasuri inteligente populare rămân fără actualizări. Vezi lista completă
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz”
Gandul.ro
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.