A murit Dolly Parton, una dintre cele mai iubite artiste din lume. Avea 80 de ani

Este doliu în lumea muzicii country! Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de unul dintre nepoții îndrăgitei artiste, marți, 25 august, pe rețelele de socializare.

Dolly Parton a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de muzică country. Cea mai fredonată piesă a ei este „I Will Always Love You”, o baladă pe care a scris-o în urma unei despărțiri.

Vestea că vedeta a murit la 80 de ani a fost făcută de nepotul ei, Brian Seaver, în mediul online, prin intermediul unui mesaj emoționant. Cântăreața s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme de sănătate.

A murit Dolly Parton, una dintre cele mai iubite artiste din lume

Artista a murit marți, 25 august, la vârsta de 80 de ani. Problemele sale de sănătate au devenit publice în toamna anului 2025. Pe 28 septembrie, ea a anunțat că nu poate duce la sfârșit seria de spectacole pe care o avea programată. Brian Seaver a anunțat în cursul serii pe platforma X că Dolly Parton a trecut la cele veșnice prin intermediul unui mesaj emoționant.

Tristețea ne cuprinde că nu mai suntem cu Dolly. Dolly a trăit în lumină și se află, cu siguranță, în brațele lui Iisus. Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase alături de Dolly, dar la fel ați făcut și voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-upul vostru, pe CD-urile voastre sau în playlistul de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre, a transmis Brian Seaver, nepotul lui Dolly Parton.

Echipa de relații publice a lui Dolly Parton a transmis, de asemenea, un mesaj prin care anunță decesul legendei muzicale.

Icoană mondială și filantropă, Dolly Parton, cunoscută în întreaga lume ca o cântăreață, compozitoare, filantropă, actriță, dramaturgă și autoare îndrăgită, a murit astăzi în pace în Nashville, Tennessee. Ea avea 80 de ani. Dolly a fost precedată în moarte de iubitul ei soț, Carl Thomas Dean (1942 – 2025), de mama ei, Avie Lee Caroline Owens (1923 – 2003), și de tatăl ei, Robert Lee Parton, Sr. (1921 – 2000). O viață care (…) a strălucit suficient de puternic încât să fie văzută de întreaga lume, Dolly va rămâne pentru totdeauna o sursă de inspirație nu doar prin muzica sa atemporală și prin compozițiile sale prolifice, ci și prin spiritul ei plin de umor, căldura și bunătatea care ne-au făcut pe toți să ne simțim ca într-o familie. Moștenirea lui Dolly Parton este una a iubirii, compasiunii și rezilienței. Cu o carieră de șapte decenii, ea a inspirat mai multe generații de artiști și fani prin muzica sa și prin angajamentul său neclintit de a face lumea un loc mai bun. Cântecele ei vor continua să rezoneze cu oameni de toate vârstele, iar activitatea sa filantropică va avea un impact de durată, arată mesajul transmis de echipa de relații publice.

Cine a fost Dolly Parton

Dolly Parton s-a născut în data de 19 ianuarie 1946, în Sevierville, Tennessee, Statele Unite. Pe lângă cariera muzicală excepțională, vedeta a mai fost și compozitoare, actriță, producătoare și femeie de afaceri. Printre cele mai cunoscute și apreciate piese ale sale se numără „Jolene”, „9 to 5”, „I Will Always Love You”.

În urmă cu un an, soțul ei, Carl Thomas Dean, s-a stins din viață. Ultima sa apariție a avut loc în urmă cu câteva zile, atunci când susținea un interviu pentru revista People.

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