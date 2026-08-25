Dorian Popa, luat peste picior de Mircea Badea. Ce a spus prezentatorul după ce influencerul a mâncat merdenele

În războiul foietajelor, Mircea Badea l-a luat peste picior pe Dorian Popa/ sursă foto: social media
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Isteria foietajelor a cuprins aproape toată România. În timp ce o parte dintre oameni l-au susținut pe Nea Mihai din fața ecranelor, cei mai înfocați dintre ei au mers direct la Patiseria Amzei pentru a-i susține afacerea. Printre vedetele care nu au putut asista pasiv la războiul „merdenea vs. croissant” s-a numărat Dorian Popa. Pentru că era rost de content pentru social media, dar și în semn de solidaritate, influencerul a transmis „live” în timp ce mânca din celebrele merdenele cu margarină ale lui Nea Mihai. 

Ajuns la locul devenit punctul zero de întâlnire al „mâncătorilor de margarină”, Dorian Popa a așteptat peste o oră la coada deja formată, iar la final s-a înfruptat dintr-o merdenea caldă de la Nea Mihai.

Ce mă bucur că pentru prima oară în viața mea văd și eu exact al doilea tăiș al hate-ului. Uitați-vă, vă rog frumos, ce frumusețe aici. Am venit să facem un vlogulescu, să vedeți și voi unde e problema asta cu margarina.

M-am întors de la concerte și tot ce aud e merdenea, margarină, merdenea, margarină. Uitați-vă, vă rog frumos, ce coadă superbă.

Peste o oră stă lumea la coadă ca să mănânce, în semn de susținere, de la nea Mihai. Vă spun eu, mă bucură foarte tare (…). Încep degustarea, frații mei, să vă pupe tata, uitați-o cum arată, tati! S-o și desfacem, ca să înțelegeți ce se întâmplă aici, înăuntru. Să vă curgă băluțele de poftă!”, a transmis Dorian Popa.

Mircea Badea, mesaj ironic la adresa lui Dorian Popa

Videoclipul a devenit viral în mediul online, unde Mircea Badea nu a ratat ocazia de a-l lua peste picior pe influencer. Imaginile distribuite de Dorian Popa au ajuns pe pagina de socializare a prezentatorului de la Antena 1.

Mesajul lui Mircea Badea pentru Dorian Popa/ sursă foto: Instagram

Ei bine, în stilul caracteristic, Mircea Badea a distribuit postarea lui Dorian Popa, însoțită de o ironie savuroasă. Ca o concluzie proprie, acesta a transmis un mesaj scurt și la obiect: „Acum treaba e completă și pe partea de băluțe”, a scris prezentatorul TV. Nu este prima dată când Mircea Badea ironizează persoanele publice din România. Prin „mâinile lui” au trecut Florin Ristei, Dani Oțil, Ilinca Vandici, Cătălin Măruță, Andi Moisescu și Andreea Esca.

Ținuta lui Andi Moisescu, motiv de critici din partea lui Mircea Badea: ”Când Iri lasă un gol în viața publică”

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