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După Andi Moisescu, Mircea Badea a trecut la Andreea Esca! Cum a criticat-o după ce a mixat la UNTOLD

De: Emanuela Cristescu 10/08/2026 | 19:50
După Andi Moisescu, Mircea Badea a trecut la Andreea Esca! Cum a criticat-o după ce a mixat la UNTOLD
După Andi Moisescu, Mircea Badea a trecut la Andreea Esca! Cum a criticat-o după ce a mixat la UNTOLD
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Mircea Badea nu pare să fi terminat lista vedetelor luate la „puricat”! După ce i-a ironizat pe Andi Moisescu, Emil Rengle și Dani Oțil, prezentatorul și-a mutat atenția spre Andreea Esca. De această dată, ținta glumelor sale a fost apariția știristei de la PRO TV la UNTOLD, unde aceasta a urcat la pupitru și a mixat muzică.

Mircea Badea, acid la adresa Andreei Esca

Badea a pus mâna pe telefon, a găsit fotografia cu Andreea Esca și a venit imediat cu replica. În stilul care l-a consacrat, prezentatorul a făcut o comparație neașteptată și a transformat ținuta vedetei într-un nou motiv de ironie. Acesta nu a ținut cont că îl vede o țară întreagă și a comparat-o pe știrista de la PRO TV cu o vrăjitoare.

„După ce ai parcat mătura, cu dreapta pornești aragazul și cu stânga dai voce extratereștrilor”, a scris Mircea Badea despre Andreea Esca.

După Andi Moisescu, Mircea Badea a trecut la Andreea Esca! Cum a criticat-o după ce a mixat la UNTOLD
După Andi Moisescu, Mircea Badea a trecut la Andreea Esca! Cum a criticat-o după ce a mixat la UNTOLD

Mircea Badea l-a luat în vizor pe Andi Moisescu

Replica vine după o adevărată serie de comentarii acide lansate de prezentator în mediul online. Andi Moisescu a fost printre cei care au intrat în vizorul său, iar apariția acestuia la UNTOLD i-a oferit lui Badea material pentru o nouă înțepătură.

Prezentatorul a redistribuit imagini cu Moisescu și s-a oprit asupra vestimentației acestuia. Comparația făcută de Badea l-a avut în prim-plan pe Irinel Columbeanu, devenit de-a lungul anilor una dintre figurile intens comentate ale showbizului românesc.

„Când Iri lasă un gol în viața publică și trebuie umplut”, a transmis Mircea Badea.

Nici Emil Rengle n-a scăpat

Și Emil Rengle a ajuns pe lista prezentatorului. Apariția coregrafului de la UNTOLD nu a trecut neobservată, iar Badea a reacționat imediat după ce a văzut clipul video de pe scenă. Emil a fost îmbrăcat cu hainele lui Flo Rida, în timpul concertului susținut de artistul internațional.

„Românii fericiți când vin hainele de la ajutoare”, a scris prezentatorul de la Antena 3.

De această dată, însă, Andreea Esca a devenit personajul principal al glumei. Fotografia realizată la UNTOLD, unde prezentatoarea PRO TV a experimentat rolul de DJ, a fost suficientă pentru ca Mircea Badea să lanseze o nouă ironie în mediul online. Rămâne de văzut ce vedetă urmează să fie analizată la sânge de prezentatorul de la Antena 3.

VEZI ȘI: Ținuta lui Andi Moisescu, motiv de critici din partea lui Mircea Badea: ”Când Iri lasă un gol în viața publică”
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