Acasă » Știri » Ce se va întâmpla în România din septembrie. Carmen Harra avertizează: „Transformări uriașe”

Ce se va întâmpla în România din septembrie. Carmen Harra avertizează: „Transformări uriașe”

De: David Ioan 10/08/2026 | 20:34
Ce se va întâmpla în România din septembrie. Carmen Harra avertizează: „Transformări uriașe”
Ce se va întâmpla în România din septembrie. Carmen Harra avertizează: „Transformări uriașe” Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Între dorul de România și viața din Miami, Carmen Harra, în vârstă de 71 de ani, vorbește despre transformările pe care le anticipează pentru perioada următoare, atât în plan personal, cât și în plan social.

Numerologul consideră că toamna acestui an va aduce decizii cu impact major asupra următorului deceniu, iar contextul global tensionat se reflectă inevitabil și în România.

Ce se va întâmpla în România din septembrie

Carmen Harra spune că nu a mai ajuns în țară de aproximativ șapte ani, interval în care a lucrat intens la proiecte noi.

„Nu am ajuns în România de o vreme pentru că am fost tare ocupată. Am lansat o carte nouă aici, în America și încă două care urmează să apară. Am lucrat la mai multe proiecte. Am mai lansat înainte încă două cărți. În ultimii 7 ani și ceva de când n-am fost în România am lucrat la 5 cărți și la multe emisiuni și alte proiecte muzicale, am înregistrat 4 melodii noi. Sper să ajung curând, în viitorul apropiat, să pot să vi le prezint și să vorbim și de toate proiectele mele noi. Mi-e tare dor să vin acasă, mi-e dor să mă întâlnesc cu toți prietenii mei, să cântăm, să ne simțim bine, să particip la evenimentele din România, care sunt în special în perioada de toamnă-iarnă!”, spune aceasta.

Carmen Harra avertizează: „Transformări uriașe”

Analizând situația actuală, Harra consideră că nemulțumirea socială este vizibilă peste tot, iar România nu face excepție.

„Ce se întâmplă în România e în funcție de ce hotărăsc oamenii să facă pentru că situația în lumea întreagă este destul de dificilă din punct de vedere economic. Lumea este extrem de nemulțumită și îmi imaginez cât de nemulțumiți sunt românii de faptul că viața lor este afectată la toate nivelurile.”

Ea anticipează schimbări majore în perioada septembrie–noiembrie, atât în America, cât și în România, și speră ca românii să facă alegeri care să le aducă beneficii pe termen lung.

„Numerologic vorbind anul ăsta continuă să fie un an de transformări uriașe, un an de nou începuturi, un an care trebuie să marcheze schimbări importante pentru ca următorii 10-12 ani să fie marcați de deciziile și schimbările pozitive pe care oamenii le vor lua în toamna acestui an!”, afirmă ea.

CITEŞTE ŞI: Carmen Harra, obligată să plătească 7 milioane de dolari după acuzații grave care i-au adus înfrângerea în instanță. „Profeta vedetelor” nu și-a anticipat propriul dezastru!

Carmen Harra, previziuni sumbre despre viitorul premier al României. A prezis și căderea Guvernului Bolojan

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
George Restivan a luat exemplu de la Selena Gomez! I-a sărutat picioarele Adrianei Bahmuțeanu
Știri
George Restivan a luat exemplu de la Selena Gomez! I-a sărutat picioarele Adrianei Bahmuțeanu
Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! Tiktokerul i-a spus „adio” după ce a fost surprinsă în brațele altui bărbat la mare
Știri
Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! Tiktokerul i-a spus „adio” după ce a fost surprinsă în brațele…
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Mediafax
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei”
Gandul.ro
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan
Adevarul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate...
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova
Digi24
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din...
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Mediafax
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Parteneri
Cele două zodii care vor fi apărate de Fecioara Maria până pe 15 august. Acești nativi vor avea parte de cele mai frumoase zile din ultimii 3 ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cele două zodii care vor fi apărate de Fecioara Maria până pe 15 august. Acești...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe”
Click.ro
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie...
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce reacție au avut polițiștii
Digi24
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat...
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
Promotor.ro
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
go4it.ro
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Descopera.ro
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei”
Gandul.ro
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Usher, acuzat că și-a trimis „clona” pe scenă. Reacția cântărețului după ce fanii au observat ...
Usher, acuzat că și-a trimis „clona” pe scenă. Reacția cântărețului după ce fanii au observat ceva ciudat
Aubrey Plaza a născut! Actrița din „The White Lotus” și Christopher Abbott au devenit părinți ...
Aubrey Plaza a născut! Actrița din „The White Lotus” și Christopher Abbott au devenit părinți pentru prima dată
George Restivan a luat exemplu de la Selena Gomez! I-a sărutat picioarele Adrianei Bahmuțeanu
George Restivan a luat exemplu de la Selena Gomez! I-a sărutat picioarele Adrianei Bahmuțeanu
Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! Tiktokerul i-a spus „adio” după ce a fost surprinsă ...
Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! Tiktokerul i-a spus „adio” după ce a fost surprinsă în brațele altui bărbat la mare
Ce afacere a pornit un bărbat după ce Dunărea a secat alarmant. Tariful lui este de 20 de euro
Ce afacere a pornit un bărbat după ce Dunărea a secat alarmant. Tariful lui este de 20 de euro
De ce s-a dus acest tânăr la sesiunea de BAC 2026 din august: „Mai mult pentru asta am venit”
De ce s-a dus acest tânăr la sesiunea de BAC 2026 din august: „Mai mult pentru asta am venit”
Vezi toate știrile