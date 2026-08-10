Ce se va întâmpla în România din septembrie. Carmen Harra avertizează: „Transformări uriașe”

Între dorul de România și viața din Miami, Carmen Harra, în vârstă de 71 de ani, vorbește despre transformările pe care le anticipează pentru perioada următoare, atât în plan personal, cât și în plan social.

Numerologul consideră că toamna acestui an va aduce decizii cu impact major asupra următorului deceniu, iar contextul global tensionat se reflectă inevitabil și în România.

Ce se va întâmpla în România din septembrie

Carmen Harra spune că nu a mai ajuns în țară de aproximativ șapte ani, interval în care a lucrat intens la proiecte noi.

„Nu am ajuns în România de o vreme pentru că am fost tare ocupată. Am lansat o carte nouă aici, în America și încă două care urmează să apară. Am lucrat la mai multe proiecte. Am mai lansat înainte încă două cărți. În ultimii 7 ani și ceva de când n-am fost în România am lucrat la 5 cărți și la multe emisiuni și alte proiecte muzicale, am înregistrat 4 melodii noi. Sper să ajung curând, în viitorul apropiat, să pot să vi le prezint și să vorbim și de toate proiectele mele noi. Mi-e tare dor să vin acasă, mi-e dor să mă întâlnesc cu toți prietenii mei, să cântăm, să ne simțim bine, să particip la evenimentele din România, care sunt în special în perioada de toamnă-iarnă!”, spune aceasta.

Carmen Harra avertizează: „Transformări uriașe”

Analizând situația actuală, Harra consideră că nemulțumirea socială este vizibilă peste tot, iar România nu face excepție.

„Ce se întâmplă în România e în funcție de ce hotărăsc oamenii să facă pentru că situația în lumea întreagă este destul de dificilă din punct de vedere economic. Lumea este extrem de nemulțumită și îmi imaginez cât de nemulțumiți sunt românii de faptul că viața lor este afectată la toate nivelurile.”

Ea anticipează schimbări majore în perioada septembrie–noiembrie, atât în America, cât și în România, și speră ca românii să facă alegeri care să le aducă beneficii pe termen lung.

„Numerologic vorbind anul ăsta continuă să fie un an de transformări uriașe, un an de nou începuturi, un an care trebuie să marcheze schimbări importante pentru ca următorii 10-12 ani să fie marcați de deciziile și schimbările pozitive pe care oamenii le vor lua în toamna acestui an!”, afirmă ea.

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