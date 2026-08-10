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Cum pot beneficia rudele de pensia neîncasată din luna decesului unui pensionar

De: Emanuela Cristescu 10/08/2026 | 20:20
Cum pot beneficia rudele de pensia neîncasată din luna decesului unui pensionar
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Pensia nu se evaporă în momentul în care titularul moare! Dacă pensionarul nu a mai apucat să-și ridice banii, familia poate pune mâna pe suma rămasă. Dar atenție: nu este suficient să vii cu buletinul și să spui că ești rudă. Sunt reguli clare, acte obligatorii și un termen pe care mulți îl scapă din vedere.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că sumele care i se cuveneau pensionarului și nu au fost încasate înainte de deces rămân datorate. În aceeași situație intră și eventualele diferențe sau restanțe de plată. Banii nu pot fi ridicați de orice rudă. Plata se face unei singure persoane, în ordinea stabilită de lege:

  • soţul supravieţuitor;
  • copilul;
  • părintele;
  • în lipsa acestora, moştenitorii, în condiţiile dreptului comun.

Așadar, dacă pensionarul a decedat înainte să primească pensia, familia trebuie să se adreseze instituției competente și să demonstreze prin documente dreptul asupra banilor.

Cum pot beneficia rudele de pensia neîncasată din luna decesului unui pensionar

Pentru recuperarea sumelor, solicitantul trebuie să pregătească mai multe documente. Lista comunicată de CNPP include:

  • cerere (anexa nr. 8 la norme);
  • certificatul de deces, în original şi copie;
  • actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
  • actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul, în original şi copie;
  • certificatul de moştenitor, în original şi copie.

În cazul în care banii sunt solicitați de moștenitori, situația devine mai strictă. Plata se face numai pe baza certificatului de moștenitor, iar drepturile respective trebuie să apară în masa succesorală.

Există și un termen-limită. Potrivit informațiilor transmise de CNPP, sumele neîncasate pot fi solicitate în termenul general de prescripție de 3 ani, calculat de la data decesului. Dacă decesul a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească, termenul se calculează, după caz, de la data la care aceasta rămâne definitivă.

Și ajutorul de înmormântare poate ajunge la familie

Pe lângă pensia rămasă neîncasată, familia poate solicita și ajutorul de înmormântare, însă banii sunt acordați unei singure persoane care dovedește că a suportat cheltuielile legate de deces. Beneficiarul poate fi:

  • Soțul supraviețuitor;
  • copilul;
  • părintele;
  • oricare persoană fizică/juridică.

Suma diferă în funcție de situația persoanei decedate. Începând cu 30 martie 2026, dacă persoana decedată era asigurată sau pensionată, ajutorul de înmormântare este de 9.192 de lei. Înainte de această dată, valoarea era de 8.620 de lei.

Dacă persoana decedată nu era asigurată și nici pensionată, ajutorul acordat unui membru al familiei este de 4.596 de lei.

În cât timp se plătește ajutorul de deces

Pentru cei care au nevoie de bani după un astfel de moment dificil, există și un termen de plată stabilit de lege. Ajutorul de deces se achită în maximum 3 zile lucrătoare de la solicitare, în condițiile prevăzute de CNPP.

  • în situația decesului asiguratului/pensionarului sau persoanei aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului de către casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana decedata;
  • în situația decesului unui membru de familie, neasigurat, al asiguratului/pensionarului sau persoanei aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului –-de către casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul asiguratul/pensionarul sau persoana aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie.

Și pentru ajutorul de deces există un termen de prescripție de3 ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces.

Practic, familia nu trebuie să considere pensia din luna decesului ca fiind pierdută. Dacă suma nu a fost încasată, ea poate fi solicitată de persoana îndreptățită, cu actele necesare și în termenul prevăzut de lege.

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