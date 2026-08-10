Cum pot beneficia rudele de pensia neîncasată din luna decesului unui pensionar

Pensia nu se evaporă în momentul în care titularul moare! Dacă pensionarul nu a mai apucat să-și ridice banii, familia poate pune mâna pe suma rămasă. Dar atenție: nu este suficient să vii cu buletinul și să spui că ești rudă. Sunt reguli clare, acte obligatorii și un termen pe care mulți îl scapă din vedere.
Casa Națională de Pensii Publice precizează că sumele care i se cuveneau pensionarului și nu au fost încasate înainte de deces rămân datorate. În aceeași situație intră și eventualele diferențe sau restanțe de plată. Banii nu pot fi ridicați de orice rudă. Plata se face unei singure persoane, în ordinea stabilită de lege:
Așadar, dacă pensionarul a decedat înainte să primească pensia, familia trebuie să se adreseze instituției competente și să demonstreze prin documente dreptul asupra banilor.
Pentru recuperarea sumelor, solicitantul trebuie să pregătească mai multe documente. Lista comunicată de CNPP include:
În cazul în care banii sunt solicitați de moștenitori, situația devine mai strictă. Plata se face numai pe baza certificatului de moștenitor, iar drepturile respective trebuie să apară în masa succesorală.
Există și un termen-limită. Potrivit informațiilor transmise de CNPP, sumele neîncasate pot fi solicitate în termenul general de prescripție de 3 ani, calculat de la data decesului. Dacă decesul a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească, termenul se calculează, după caz, de la data la care aceasta rămâne definitivă.
Pe lângă pensia rămasă neîncasată, familia poate solicita și ajutorul de înmormântare, însă banii sunt acordați unei singure persoane care dovedește că a suportat cheltuielile legate de deces. Beneficiarul poate fi:
Suma diferă în funcție de situația persoanei decedate. Începând cu 30 martie 2026, dacă persoana decedată era asigurată sau pensionată, ajutorul de înmormântare este de 9.192 de lei. Înainte de această dată, valoarea era de 8.620 de lei.
Dacă persoana decedată nu era asigurată și nici pensionată, ajutorul acordat unui membru al familiei este de 4.596 de lei.
Pentru cei care au nevoie de bani după un astfel de moment dificil, există și un termen de plată stabilit de lege. Ajutorul de deces se achită în maximum 3 zile lucrătoare de la solicitare, în condițiile prevăzute de CNPP.
Și pentru ajutorul de deces există un termen de prescripție de3 ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces.
Practic, familia nu trebuie să considere pensia din luna decesului ca fiind pierdută. Dacă suma nu a fost încasată, ea poate fi solicitată de persoana îndreptățită, cu actele necesare și în termenul prevăzut de lege.
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