Pensionarii care pot primi bani în plus lunar. Condiția este legată de anii în care au muncit

Suma de bani suplimentară pe care unii pensionari o primesc diferă în funcție de intervalul de timp în care și-au exercitat activitatea în câmpul muncii. Nu toți pensionarii au dreptul la venituri suplimentare.

Conform normelor prevăzute de Casa Națională de Pensii Publice, doar pensionarii care au muncit în perioada ianuarie 1967 – aprilie 2001 (1967 – 2001) vor primi bani în plus la pensie. Acești angajați au contribuit la pensie cu un procent din salariu între 2% și 5%, ceea ce duce la creșterea puntajului lunar de bază. După anul 2001, Fondul pentru pensia suplimentară a fost desființat, iar echivalentul acelor bani au fost redirecționați direct în contribuția standard de asigurări sociale.

Ce pensionari pot să primească bani în plus

Majorarea pensiei nu reprezintă o sumă fixă, ci o creștere procentuală a punctajelor lunare din acei ani. Pensia suplimentară din acei ani a făcut parte dintr-un mecanism prin care angajații economiseau un anumit procent din pensie pentru a-și asigura bătrânețea.

Majorarea se aplică din oficiu, fără a fi necesară depunerea de adeverințe sau alte acte doveditoare. Reținerile din acea perioadă au fost făcute direct de către angator și se regăsește în sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice.

Asiguraţii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5% beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:

a) 16% creștere a punctajeor lunare pentru perioada 1 ianuarie 1967-31 decembrie 1972; b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-31 decembrie 1977; c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-30 iunie 1986; d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-31 octombrie 1990; e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-31 martie 1991; f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-31 martie 1992; g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-31 decembrie 1998; h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-31 ianuarie 1999; i) 17% creștere a punctajeor lunare pentru perioada de după 1 februarie 1999 până în aprilie 2001.

Cresc pensiile cu 350 de lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România?! Cine se încadrează și care este singura condiție

Anunț important pentru românii care iau pensii din Italia. Ce formular trebuie să completeze