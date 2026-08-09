Olga Barcari, declarație tranșantă despre Cătălin Bordea: „Nu mai există pericolul să fim împreună”

Pentru o scurtă perioadă, Olga Barcari și Cătălin Bordea au format un cuplu. Inițial, cei doi s-au ferit să vorbească despre legătura dintre ei, însă ulterior au dat cărțile pe față. S-au plăcut, au încercat să fie împreună, însă lucrurile nu s-au legat. Deși mulți se așteptau ca aceștia să mai încerce, se pare că totul s-a terminat definitiv între ei, din punct de vedere amoros. Olga Bracari a lămurit totul.

După divorțul de Livia Eftimie, Cătălin Bordea a încercat o relație cu Olga Barcari. Cei doi au petrecut ceva timp împreună, însă relația nu s-a sudat. La acea vreme, comediantul nu era pregătit pentru un angajament serios, așa că au decis că funcționează mai bine ca prieteni.

„Noi ne-am văzut, cred că ne vedeam de trei ori pe an, adică nu a fost ceva intens ca să fie atât de discutată toată treaba. Lumea nu știe, dar noi ne-am văzut cred că de trei ori pe an. Da, mai vorbeam, dar nu mă lăsa, nici nu mă lua, cum am și spus. Însă era ceva incert, erau așteptări care, la un moment dat, s-au terminat. A zis: Hai să punem punct puțin și să ne vedem de treabă. Eu l-am și rugat: Dă-mi voie să plec, te rog, din chestia asta, că am și eu nevoie să mă concentrez la ce am eu de făcut sau să mă îndrăgostesc de altcineva”, a mărturisit Olga Barcari.

Olga Barcari, declarație tranșantă despre Cătălin Bordea

Deși lucrurile nu au funcționat între ei, de-a lungul timpului Olga Barcari și Cătălin Bordea nu au ratat nicio ocazie să se tatoneze, iar toată lumea se gândea că în cele din urmă cei doi își vor da o șansă reală. Însă, se pare că nu mai este loc de așa ceva, iar aceștia preferă să rămână doar prieteni. Olga Barcari a spus-o clar.

„Adică noi am ajuns la așa un stadiu de prietenie, să spun, că nu ne vedem în toate stările… Poate din cauză că nu mai este pericolul de a fi cu mine neapărat și nu mai sunt eu… nu mai sunt și nu mai există șanse de a ne mai împăca, suntem relaxați unul cu celălalt. Eu pot să-l sun în orice moment al zilei, îmi răspunde de data aceasta. Pentru că nu mai este… știe că nu o să mai fim împreună. Nu că nu ar fi vrut sau nu sunt o femeie… Da! Dar este mult mai simplu să ținem legătura asta de prietenie așa și ne amuzăm”, a mai spus Olga Barcari.

De asemenea, Olga Barcari a mai spus că între ea și Cătălin Bordea există acum o relație de prietenie și respect, tocmai de aceea nu îi deranjează că fanii îi asociază și încă vorbesc despre o posibilă relație.

„Nu… nu reproșează și nu zice nimic, absolut nimic, pentru că dacă aș fi fost poate o… o femeie ușoară, o femeie cu un alt calibru din ăsta, poate îl deranja. Însă Cătălin, după cum am observat, are un mare respect față de mine, pentru cine sunt. De fiecare dată spunea că: ești peste multe femei cu 70 de clase, ești o femeie rafinată, ești o femeie care știe să se îmbrace, ești o femeie care știe… face și sport, adică are un respect și, dacă nu aveam calitățile astea, poate îl deranja, dar cumva se asociază cu o femeie de calitate și de aceea nu-l deranjează”, a mai subliniat Olga Barcari.

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