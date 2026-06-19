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Singura întrebare pe care Cătălin Bordea vrea să i-o adreseze Liviei Eftimie, fosta lui soție

De: Denisa Crăciun 19/06/2026 | 07:52
Singura întrebare pe care Cătălin Bordea vrea să i-o adreseze Liviei Eftimie, fosta lui soție
Întrebarea adresată de Cătălin Bordea fostei soții / sursa foto: social media
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Cătălin Bordea și Livia Eftimie au divorțat în urmă cu trei ani. Motivul care a dus la separarea celor doi, după 11 ani de relație, a fost infidelitatea soției. De curând, comediantul a fost invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, difuzată pe Antena 1, iar acolo și-a deschis sufletul și a vorbit despre despărțire.

Vestea că Livia și Cătălin divorțează a șocat pe toată lumea. Comediantul a aflat din presă și de la prietenii apropiați faptul că fosta lui soție avea o relație extraconjugală cu Spike, bun prieten al celor doi. La trei ani de la divorț, Cătălin Bordea a vorbit deschis despre dezamăgirea pe care a trăit-o, despre prezent și viitor. De asemenea, a mărturisit care ar fi singura întrebare pe care i-ar adresa-o fostei partenere.

Singura întrebare pe care Cătălin Bordea ar vrea să i-o adreseze Liviei

Cătălin Bordea este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comedianți din țara noastră. Acesta a participat la Asia Express alături de prietenul său, Nelu Cortea, iar asta i-a adus și mai multă notorietate. Deși pe plan profesional are un real succes, pe plan amoros lucrurile nu au stat atât de roz. După 11 ani de relație cu Livia Eftimie, cei doi au mers pe drumuri separate. Ea era îndrăgostită de Spike, iar totul s-a aflat din presă. Acum, la trei ani distanță de la divorț, Cătălin a povestit prin ce a trecut.

Mai mult decât atât, chestionat care ar fi singura întrebare pe care ar vrea să i-o adreseze Liviei, fostei sale soții, nu a ezitat. Comediantul a explicat că ar vrea să știe dacă în prezent este bine.

Atunci în timpul despărțirii i-am pus toate întrebările și toate aveau un răspuns cum ar veni, după, cred că singura întrebare pe care i-aș adresa-o Liviei ar fi dacă este mai bine acum, a răspuns Cătălin Bordea.

De asemenea, dialogul a continuat, iar moderatoarea show-ului a fost curioasă să afle dacă ar bănui răspunsul Liviei. Cătălin Bordea a fost sincer și i-a spus că nu știe, tocmai de aceea i-ar pune această întrebare.

Habar n-am. Să știi că de foarte multe ori imaginația se mai joacă cu tine și îți imaginezi răspunsuri. Habar n-am. Asta trebuie întrebată ea, pentru că după tot ce s-a întâmplat îmi doresc să fie mai bine acum, că dacă îi este mai bine acum înseamnă că totul a avut un rost. Dacă nu ți-e mai bine acum înseamnă că a fost aiurea și a fost degeaba. Din punctul meu de vedere, tot ce s-a întâmplat cu mine după aia nu a fost aiurea și degeaba, acum ce s-a întâmplat cu ei…, a mai adăugat el.

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