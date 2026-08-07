Mihaela Rădulescu a primit o nouă lovitură de la părinții lui Felix Baumgartner: „Am fost ștearsă complet din existența lui”

Mihaela Rădulescu a publicat un mesaj dur pe Instagram, în care povestește că, exact la un an de la moartea lui Felix Baumgartner, pe 17 iulie 2026, pagina de Wikipedia a sportivului a fost modificată. Află detalii!

Vedeta susține că un fost angajat Red Bull, M.H., a preluat conturile de Instagram și Facebook ale lui Felix, la cererea familiei, un gest pe care îl consideră firesc și respectuos, având în vedere că acesta a lucrat ani de zile în Red Bull Media House și a păstrat mereu admirația pentru sportiv.

Mihaela Rădulescu, nouă lovitură de la părinții lui Felix

Problema reală, spune Mihaela, a apărut în aceeași zi. Fix când apropiații lui Felix ar fi trebuit să-l comemoreze, pagina lui de Wikipedia a fost editată, iar singura secțiune eliminată a fost „Viața personală”. Mai exact, ultimii 12 ani din viața lui Felix – perioada în care el a avut relația cu Mihaela Rădulescu.

„Am fost ștearsă complet din existența lui, ca și cum fie aș fi făcut ceva greșit, fie… cineva chiar nu vrea ca lumea să știe că Felix, un bărbat adult, a fost nebunește îndrăgostit și a avut cea mai lungă și mai frumoasă relație din viața lui cu… mine, fata din România”, a scris vedeta.

Mihaela sugerează că această ștergere nu este întâmplătoare și că există un efort coordonat de a rescrie viața personală a lui Felix într-o variantă convenabilă altor interese.

„Aia nu a fost o viață împărtășită” pare să fi devenit, spune ea, un proiect în desfășurare, cu mai multe forțe implicate. „Lui Felix nu i se permite să aibă viața personală pe care și-a ales-o, femeia pe care a iubit-o din toată inima, ci o versiune diferită, modificată ca să se potrivească intereselor actuale. Doamne, trebuie să le fie frică de mine…”

Relația Mihaelei cu Felix Baumgartner, șearsă de pe Wikipedia

Vedeta se întreabă dacă nu cumva urmează și alte încercări de a o șterge din memoria publică:

„Crezi că vor încerca să-mi șteargă și paginile de social media? Sau sutele de articole din presă despre relația noastră? Sau miile de fotografii și videoclipuri cu noi, din toată lumea sau… doar de acasă, la micul dejun? Cine crezi că mă șterge și de ce?”

Pentru a-și susține afirmațiile, Mihaela a publicat două capturi de ecran din pagina de editare Wikipedia. Prima arată revizia din 17 iulie 2026, ora 19:54, în care editorul a justificat ștergerea secțiunii „Viața personală” prin mențiunea „blog, not a reliable source”.

A doua captură evidențiază textul eliminat, care menționa relația dintre Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu, desfășurată între 2014 și 2025.

Mișcarea a stârnit reacții puternice în mediul online, unde fanii au considerat că ștergerea secțiunii echivalează cu o încercare de a rescrie istoria emoțională a celebrului sportiv.

„Îmi pare atât de rău, Felix…”, a încheiat Mihaela mesajul.

CITEŞTE ŞI: Mihaela Rădulescu, mesaj copleșitor la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „De ziua mea, am primit cenușa lui într-o cutie”

Ce semn a primit Mihaela Rădulescu, la un an de când Felix Baumgartner a murit: ”Obișnuia să-mi trimită asta”