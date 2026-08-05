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Mihaela Rădulescu, mesaj copleșitor la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „De ziua mea, am primit cenușa lui într-o cutie”

De: Elisa Tîrgovățu 05/08/2026 | 11:26
Mihaela Rădulescu, mesaj copleșitor la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „De ziua mea, am primit cenușa lui într-o cutie”
Mihaela Rădulescu, mesaj copleșitor la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „De ziua mea, am primit cenușa lui într-o cutie” / Sursa foto: Social media
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Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj profund la un an distanță de momentul care i-a marcat existența. Vedeta a rememorat perioada dificilă prin care a trecut și a povestit cât de mult s-a schimbat în acest interval.

Comparând ziua de naștere de anul trecut cu cea de acum, sărbătorită alături de oamenii dragi, aceasta a evidențiat drumul emoțional parcurs. Totodată, Mihaela a ținut să îi mulțumească fiului său pentru susținerea oferită. Vedeta nu i-a uitat nici pe cei care i-au rămas aproape în timpul suferinței provocate de pierdere.

La un an după pierderea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a vorbit despre procesul prin care a trecut pentru a-și recăpăta liniștea interioară. Cu ocazia aniversării sale, vedeta a ales să împărtășească pe rețelele sociale câteva gânduri despre perioada grea pe care a traversat-o vara trecută, dar și despre sprijinul primit din partea celor apropiați. Mesajul său a fost unul de apreciere pentru toți cei care i-au fost alături în momentele dificile.

„Anul acesta am purtat un zâmbet și o rochie lungă neagră”

Vedeta și-a deschis mesajul aniversar printr-o reflecție emoționantă asupra schimbărilor prin care a trecut într-un singur an. Fosta prezentatoare a rememorat contrastul puternic dintre perioada de anul trecut, marcată de pierderea lui Felix, și prezentul. Ea a amintit că acele zile importante din viața sa au fost umbrite de momente de profundă durere.

„Ce diferență poate face un an… De ziua fiului meu, anul trecut, aveam funeraliile lui Felix. De ziua mea, anul trecut, am primit cenușa lui într-o cutie. Dar anul acesta am purtat un zâmbet, o rochie lungă neagră și am simțit atât de multă iubire și recunoștință pentru oamenii extraordinari din jurul meu”, a scris vedeta.

Sursa foto: Social media

În continuarea mesajului său, Mihaela Rădulescu a avut un moment special pentru fiul său, Ayan, căruia i-a transmis cât de important a fost pentru ea în cea mai dificilă etapă a vieții sale.

„La mulți ani, băiatul meu! Cred că te-am crescut bine, pentru că ai fost cel mai mare sprijin al meu atunci când am avut cea mai mare nevoie de tine”, a transmis ea.

Vedeta le-a mulțumit și tuturor celor care, în ultimele luni, i-au trimis mesaje, flori sau gânduri bune.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați trimis o îmbrățișare de la distanță, un cuvânt, flori și cele mai frumoase urări”, a scris Mihaela.

În încheierea mesajului său, Mihaela Rădulescu a transmis un îndemn plin de optimism și forță interioară. Vedeta a ales să celebreze femeile care oferă sprijin celor din jur, prieteniile sincere și oamenii care rămân alături.

„Noroc tuturor femeilor puternice, tuturor femeilor care sunt pregătite să le susțină și să le ridice pe celelalte, tuturor prietenilor adevărați pe care îi întâlnim și îi păstrăm aproape. Sărbătoriți viața, fiecare secundă din ea, și spuneți cel mai hotărât «la revedere» oamenilor falși din viața voastră. Așa trăim cu adevărat, nu doar supraviețuim”, a încheiat Mihaela Rădulescu.

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