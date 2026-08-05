Transformarea Oanei Monea a stârnit numeroase reacții în online. Fosta ispită de la „Insula iubirii” a dezvăluit ce intervenție și-a făcut

Schimbarea de imagine a Oanei Monea nu a trecut neobservată. Astfel că, unii dintre urmăritorii ei au început imediat să comenteze diferențele de aspect. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a dezvăluit, după o perioadă în care a preferat discreția, că a apelat la o intervenție chirurgicală. Vedeta a explicat și de ce a ales să păstreze acest detaliu departe de ochii publicului până acum.

Fosta ispită a intrat în atenția publicului odată cu participarea sa la „Insula Iubirii”. Ea a devenit una dintre cele mai discutate prezențe. Apariția sa din sezonul în care au concurat Maria și Marius Avram a stârnit numeroase reacții, după ce a reușit să creeze o conexiune apropiată cu Marius. La finalul experienței din Thailanda, acesta a ales să plece alături de Oana. Concurentul a pus capăt relației pe care o avea cu soția sa.

În prezent, Oana Monea și Marius Avram nu mai sunt împreună. După încheierea relației cu fosta ispită de la „Insula Iubirii”, Marius a decis să îi mai ofere o șansă căsniciei și s-a împăcat cu Maria.

Oana Monea, criticată dur de internauți

O transformare vizibilă în înfățișarea Oanei Monea a atras imediat atenția urmăritorilor din mediul online. După publicarea unui videoclip pe TikTok, fosta ispită de la „Insula Iubirii” s-a confruntat cu numeroase reacții critice, iar o parte dintre comentarii au avut un ton ofensator la adresa aspectului său.

„Adică puteți corecta strabismul puțin din bisturiu?!”, „Așa arătam când îmi prindea maică-mea părul în copilărie”, „Să mă ferească… Cu siguranță a dat greș”, sunt doar câteva dintre reacțiile postate de utilizatori.

La scurt timp după apariția speculațiilor, Oana Monea a confirmat că a apelat la o blefaroplastie, o intervenție estetică la nivelul pleoapelor. Blondina a explicat că nu a vorbit despre operație imediat după procedură, deoarece a vrut să treacă perioada de recuperare înainte de a face public acest detaliu.

Pe lângă intervenția chirurgicală, Oana Monea a ales să facă și câteva modificări estetice minim invazive. Vedeta a apelat la injectarea buzelor cu acid hialuronic. Însă a ținut să clarifice și zvonurile apărute în mediul online, negând că ar fi trecut printr-un lifting facial. Astfel, fosta ispită de la „Insula Iubirii” a explicat că schimbările observate de internauți nu au legătură cu o astfel de procedură.

„Mi-am făcut buzele, mi-am făcut blefaro și ridicare de sprâncene, dar cu toate acestea, nu am simțit nevoia să ies în perioada mea de vindecare și să mă postez. Încă sunt în perioada de vindecare, mai am două luni până ce operația mea se va așeza (…) Departe de mine un lifting facial, departe de mine orice fel de transformare, de care s-a discutat”, a transmis Oana Monea, pe TikTok.

Ce problemă de sănătate i-a dat bătăi de cap Oanei Monea

La un moment dat, Oana Monea a ales să vorbească public despre dificultățile de sănătate prin care a trecut. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a explicat că s-a confruntat cu o afectare parțială a mobilității feței. Vedeta a descris situația drept o semipareză, precizând totodată că diagnosticul medical are o altă denumire.

„Este o semipareză. Așa am denumit-o, dar ea la bază are o altă denumire. Scleroză în plăci, așa a fost diagnosticul, adică, cumva, teaca de mielină de deasupra nervilor era afectată”, a spus Oana Monea, la Viața fără filtru.

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Oana Monea spune adevărul despre operațiile estetice care au scandalizat internetul: „Nu mi-am ridicat fața!”