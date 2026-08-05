Caz bizar în Botoșani! Un bărbat dat dispărut în luna aprilie a fost găsit îngropat în propria curte. Ce s-a întâmplat cu Iulian

Sfârșit tragic pentru un bărbat din Botoșani! Marinel Iulian Romașcanu fusese dat dispărut de familie în luna aprilie a acestui an, iar acum a fost găsit îngropat în curtea propriei case. Oamenii legii fac acum cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat cu acesta. Anchetatorii suspectează că este vorba despre o crimă. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Iulian?

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, dat dispărut încă din luna aprilie, a fost găsit fără viață, îngropat în curtea gospodăriei în care locuia, în satul Maghera, comuna Vârfu Câmpului. Primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că ar fi vorba de o crimă.

Un bărbat dat dispărut în luna aprilie a fost găsit îngropat în propria curte

Potrivit primelor informații, cel mai probabil, bărbatul găsit îngropat este Marinel Iulian Romașcanu, în vârstă de 48 de ani. Acesta fusese dat dispărut după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu el din luna aprilie 2026.

La momentul dispariției, Poliția Română transmitea că „Romașcanu Marinel-Iulian, de 48 de ani, din satul Maghera, comuna Vârfu Câmpului, nu și-a mai contactat familia din luna aprilie 2026”. Oamenii legii au solicitat atunci sprijinul populației pentru găsirea acestuia.

Cele mai recente informații pe care oamenii legii le primiseră despre Iulian spuneau că acesta a fost văzut ultima oară chiar la domiciliul în care locuia. Astfel, anchetatorii au ajuns să facă descoperirea macabră. Mai exact, în urma verificărilor efectuate în gospodărie, polițiștii au descoperit trupul îngropat în curte.

Cadavrul a fost exhumat, iar examinarea medico-legală a scos la iveală urme de înjunghiere. Pentru moment, anchetatorii nu au furnizat informații cu privire la cercul de suspecți. Însă, principalele suspiciuni se îndreaptă către fiul victimei și concubina acestuia. Cei doi ar fi părăsit România la scurt timp după dispariția bărbatului.

În prezent, polițiștii continuă investigațiile într-un dosar penal deschis pentru infracțiunea de omor. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească atât motivul crimei, cât și cine a comis fapta.

Marinel Iulian Romașcanu era născut în Pașcani, însă în ultimii ani se mutase în localitatea Maghera. Aici locuia împreună cu partenera sa. În prezent, aceasta se află în străinătate.

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