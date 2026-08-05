Cauza morții românului de 19 ani, cercetată de autorități. Ce s-ar fi întâmplat pe câmp în Italia

Un tânăr român în vârstă de doar 19 ani și-a pierdut viața în Italia, după ce i s-a făcut rău în timp ce lucra la culesul roșiilor, într-o zi în care temperaturile au urcat până aproape de 40 de grade Celsius. Tragedia s-a petrecut în apropierea localității Stagno Lombardo, din provincia Cremona, iar autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.

Incidentul a avut loc duminică, într-o zonă agricolă situată la aproximativ doi kilometri de râul Po. Tânărul participa la activitățile de recoltare a roșiilor atunci când, din motive care urmează să fie clarificate, i s-a făcut rău și s-a prăbușit. Colegii aflați în apropiere au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au fost trimise echipaje medicale.

Ce s-ar fi întâmplat pe câmp în Italia

Starea românului era extrem de gravă încă din momentul în care au ajuns salvatorii. Medicii au încercat să îl stabilizeze și au decis transportarea lui de urgență cu elicopterul la spitalul din Cremona, însă eforturile depuse pentru salvarea vieții sale nu au avut rezultatul sperat. Tânărul a fost declarat decedat la scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală.

Primele informații arată că românul era cazat în localitatea Monticelli d’Ongina, din provincia Piacenza, și se afla în zonă pentru a lucra în agricultură, într-o perioadă în care numeroși muncitori sezonieri participă la campania de recoltare.

După producerea tragediei, cazul a intrat în atenția autorităților italiene. Carabinierii din cadrul companiei Casalmaggiore, împreună cu specialiștii Serviciului de Prevenție și Siguranță la Locul de Muncă din cadrul ATS Valpadana, au început verificările pentru a stabili toate împrejurările în care și-a pierdut viața tânărul.

Anchetatorii verifică atât condițiile în care acesta își desfășura activitatea, cât și eventualii factori care ar fi putut contribui la producerea tragediei. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, documentele de angajare ale românului par să fie în regulă, neexistând, până în acest moment, indicii că ar fi lucrat fără forme legale.

Deși cauza oficială a decesului nu a fost stabilită, anchetatorii iau în calcul mai multe variante. Printre acestea se numără un posibil șoc termic provocat de expunerea îndelungată la temperaturile foarte ridicate și de deshidratare, dar și ipoteza unui accident vascular cerebral, care ar fi putut fi favorizat de o afecțiune cardiacă preexistentă. Toate aceste aspecte urmează să fie lămurite în urma investigațiilor și, dacă va fi dispusă, a autopsiei.

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