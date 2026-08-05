Acasă » Știri » Cauza morții românului de 19 ani, cercetată de autorități. Ce s-ar fi întâmplat pe câmp în Italia

Cauza morții românului de 19 ani, cercetată de autorități. Ce s-ar fi întâmplat pe câmp în Italia

De: Anca Chihaie 05/08/2026 | 10:03
Cauza morții românului de 19 ani, cercetată de autorități. Ce s-ar fi întâmplat pe câmp în Italia
Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un tânăr român în vârstă de doar 19 ani și-a pierdut viața în Italia, după ce i s-a făcut rău în timp ce lucra la culesul roșiilor, într-o zi în care temperaturile au urcat până aproape de 40 de grade Celsius. Tragedia s-a petrecut în apropierea localității Stagno Lombardo, din provincia Cremona, iar autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.

Incidentul a avut loc duminică, într-o zonă agricolă situată la aproximativ doi kilometri de râul Po. Tânărul participa la activitățile de recoltare a roșiilor atunci când, din motive care urmează să fie clarificate, i s-a făcut rău și s-a prăbușit. Colegii aflați în apropiere au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au fost trimise echipaje medicale.

Ce s-ar fi întâmplat pe câmp în Italia

Starea românului era extrem de gravă încă din momentul în care au ajuns salvatorii. Medicii au încercat să îl stabilizeze și au decis transportarea lui de urgență cu elicopterul la spitalul din Cremona, însă eforturile depuse pentru salvarea vieții sale nu au avut rezultatul sperat. Tânărul a fost declarat decedat la scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală.

Primele informații arată că românul era cazat în localitatea Monticelli d’Ongina, din provincia Piacenza, și se afla în zonă pentru a lucra în agricultură, într-o perioadă în care numeroși muncitori sezonieri participă la campania de recoltare.

După producerea tragediei, cazul a intrat în atenția autorităților italiene. Carabinierii din cadrul companiei Casalmaggiore, împreună cu specialiștii Serviciului de Prevenție și Siguranță la Locul de Muncă din cadrul ATS Valpadana, au început verificările pentru a stabili toate împrejurările în care și-a pierdut viața tânărul.

Anchetatorii verifică atât condițiile în care acesta își desfășura activitatea, cât și eventualii factori care ar fi putut contribui la producerea tragediei. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, documentele de angajare ale românului par să fie în regulă, neexistând, până în acest moment, indicii că ar fi lucrat fără forme legale.

Deși cauza oficială a decesului nu a fost stabilită, anchetatorii iau în calcul mai multe variante. Printre acestea se numără un posibil șoc termic provocat de expunerea îndelungată la temperaturile foarte ridicate și de deshidratare, dar și ipoteza unui accident vascular cerebral, care ar fi putut fi favorizat de o afecțiune cardiacă preexistentă. Toate aceste aspecte urmează să fie lămurite în urma investigațiilor și, dacă va fi dispusă, a autopsiei.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea sportului! Un culturist de doar 35 de ani a murit cu 2 zile înainte de cea mai importantă competiție din carieră

Doliu în lumea sportului! A făcut infarct la doar 20 de ani, în timp ce era la antrenament

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Transformarea Oanei Monea a stârnit numeroase reacții în online. Fosta ispită de la „Insula iubirii” a dezvăluit ce intervenție și-a făcut
Știri
Transformarea Oanei Monea a stârnit numeroase reacții în online. Fosta ispită de la „Insula iubirii” a dezvăluit ce…
Pe 12 august, cerul oferă un spectacol rar! Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi
Știri
Pe 12 august, cerul oferă un spectacol rar! Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și dezavantaje sunt prezentate
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă...
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
Digi24
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de legendă
Mediafax
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De ziua mea anul trecut am primit cenușa lui Felix într-o cutie”
Click.ro
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De...
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Digi 24
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
Digi24
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai...
RAR anunță ce culoare preferă românii când își cumpără o mașină
Promotor.ro
RAR anunță ce culoare preferă românii când își cumpără o mașină
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
go4it.ro
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Descopera.ro
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Tags:
ULTIMA ORĂ
Transformarea Oanei Monea a stârnit numeroase reacții în online. Fosta ispită de la „Insula iubirii” ...
Transformarea Oanei Monea a stârnit numeroase reacții în online. Fosta ispită de la „Insula iubirii” a dezvăluit ce intervenție și-a făcut
Pe 12 august, cerul oferă un spectacol rar! Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi
Pe 12 august, cerul oferă un spectacol rar! Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi
Cele două zodii care dau lovitura până pe 15 august! Reușite pe toate planurile pentru acești nativi
Cele două zodii care dau lovitura până pe 15 august! Reușite pe toate planurile pentru acești nativi
Spike, mesaj cu subînțeles după împăcarea cu Livia Eftimie! Ce a postat artistul după pozele din ...
Spike, mesaj cu subînțeles după împăcarea cu Livia Eftimie! Ce a postat artistul după pozele din Grecia
Iluzie optică | Ești un geniu dacă poți identifica numărul ascuns în această imagine
Iluzie optică | Ești un geniu dacă poți identifica numărul ascuns în această imagine
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a ...
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt
Vezi toate știrile