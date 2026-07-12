Doliu în lumea sportului! A făcut infarct la doar 20 de ani, în timp ce era la antrenament

O nouă tragedie în lumea sportului african! La doar câteva ore distanță după ce a fost anunțat decesul lui Jayden Adams, mijlocașul de 25 de ani care reprezentase Africa de Sud la actuala ediție a Cupei Mondiale, un alt tânăr sportiv a murit. Este vorba despre tânăra speranță a rugbyului Luqobo Makwedini. Acesta s-a stins din viață la vârsta de doar 20 de ani.

Luqobo Makwedini, pilier dreapta legitimat la AS Beziers Herault, formație din liga a doua franceză, a murit. Din primele informații, tânărului sportiv i s-a făcut rău în timpul unui antrenament, iar la câteva ore distanță a murit.

Luqobo Makwedini a murit

Se pare că tânărul de 20 de ani ar fi acuzat probleme medicale la finalul antrenamentului desfășurat la Stade de la Gayonne. Acesta a fost transportat de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, pentru el nu s-a mai putut face nimic. A murit câteva ore mai târziu.

Luqobo Makwedini era considerat unul dintre tinerii de perspectivă ai rugbyului sud-african. Potrivit presei străine, sportivul ar fi suferit un atac de cord. Vestea decesului i-a îndoliat pe fani, iar tragedia a șocat pe toată lumea, mai ales că a venit la doar câteva ore după moartea fotbalistului Jayden Adams.

Vestea tristă a decesului a fost confirmată de clubul la care Luqobo Makwedini activa, al cărui căpitan este fostul căpitan al naționalei de rugby a Africii de Sud, Bob Skinstad.

„Luqobo s-a alăturat centrului nostru de pregătire în perioada de pauză competițională și a devenit foarte repede un membru apreciat aici. Devotamentul, bunătatea și calitățile sale umane i-au impresionat profund pe toți cei din club. Astăzi, întreaga familie roș-albastră este unită în durere și profund zguduită de această pierdere sfâșietoare. Transmitem cele mai sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiei sale, celor dragi, colegilor de echipă și tuturor celor care au avut privilegiul să-l cunoască”, a transmis Bob Skinstad, în mediul online.

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