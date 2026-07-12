Ultima postare făcută de Adrian Rus. Pilotul a murit la doar 30 de ani: ”S-a repetat istoria”

Moartea lui Adrian Rus – Sinner a îndurerat lumea motociclismului românesc. Pilotul și-a pierdut viața pe 11 iulie 2026, în urma unui accident produs la startul unei curse din cadrul etapei a treia a Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurată pe circuitul de la Brno, în Cehia. Cu doar trei săptămâni înainte de tragedie, sportivul le vorbea urmăritorilor despre una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa și despre momentul în care și-a recăpătat încrederea.

Vestea morții sale, survenită astăzi în urma accidentului de pe circuitul de la Brno, a șocat comunitatea pasionaților de motociclism. Adrian Rus – Sinner nu era cunoscut doar pentru rezultatele din competiții, ci și pentru activitatea intensă din mediul online, unde împărtășea experiențele sale de pe circuit, dar și provocările întâlnite.

Care a fost ultima postare a lui Adrian Rus – Sinner

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Adrian Rus – Sinner povestea că traversase o perioadă în care rezultatele sale nu mai erau cele așteptate. După mai multe curse în care nu reușea să obțină timpi competitivi, ajunsese să creadă că problema îi aparține în totalitate și chiar luase în calcul retragerea din competiții.

„Anul trecut am fost pentru prima dată pe acest circuit și cumva mi s-a repetat istoria, anume:

2025 – motocicleta mea în configurație Superbike (bascula Suter, jug Khalex, furci RVP.. etc etc -propulsorul era superstock) a început să facă figuri pe electronică și se oprea în mers. Așadar, am sărit pe a doua motocicletă și i-am dat mai departe cu weekendul, terminând cursa cu un timp de 20 minute și 59 de secunde.

2026, Am încercat cu motocicleta mea (SBK), timp de două zile, să-mi găsesc mojo-ul. Într-o sforțare maximă, abia am reușit un 2.03, în contextul în care anul trecut în cursă făceam un best de 2:02.5.”, a postat Adrian Rus – Sinner pe rețelele de socializare. Adrian Rus – Sinner a avut parte de sprijin

Totul s-a schimbat după o discuție cu multiplul campion Ionel Pascota, care i-a analizat evoluția pe circuit. Pilotul experimentat a observat că dificultățile nu erau provocate de stilul său de pilotaj, ci de motocicleta pe care concura, explicându-i că aceasta nu îi permitea să își valorifice calitățile tehnice.

În urma acestei concluzii, Adrian Rus a acceptat să urce pe o altă motocicletă. Deși avea emoții și îi era teamă să nu o avarieze, experiența avea să îi schimbe complet perspectiva. El descria momentul în care a intrat pentru prima dată pe circuit ca fiind unul surprinzător, realizând încă din primele viraje că motocicleta răspundea exact comenzilor sale și îi oferea o senzație pe care nu o mai trăise de mult.

„Sâmbătă – ziua primei curse

Cred că reușisem să dorm 3 ore jumătate, iar prima intrare era la ora 9:30. Eu, niciodată vreodată, nu intru la prima intrare a zilei, decât cu arcanul, SAU, dacă este după ora 11. Nu sunt o persoană matinală. Urăsc din suflet și cu abnegație diminețile. Dimineața mă urc pe motocicletă și cad de pe loc pe partea cealaltă – nu e de mine. Nu era alternativa ,era singura sesiune de warm-up, apoi urma cursa la ora 14. Încalec motocicleta lui Maco. Un R1 care pana si etrierii ii avea stock, nici măcar vopsite carenele, albe. Abia am aruncat un sticker cu numărul de concurs în grabă pe ea. Primul viraj și era să ies în iarbă. Dar… nu pe exterior, la… interior. Să vă explic. Când vine vorba de pilotajul unei motociclete pe pistă, există niște tehnici aplicabile. Când aplici una, mobra face cumva. Dacă mai aplici încă o tehnică, se accentuează acel ceva. Dacă aplici toată tehnica și mobra răspunde corect… ajungi în iarbă la interior dacă nu ai viteza corespunzătoare. Adică ai intrat prea încet pentru tehnica aplicată.”, a scris Adrian Rus-Sinner pe profilul său de Facebook.

La finalul sesiunii de antrenament, cronometrul indica un timp cu aproximativ trei secunde mai bun decât cel obținut pe motocicleta sa și cu două secunde peste cel mai bun rezultat din sezonul precedent. Sportivul mărturisea că nu își putea stăpâni emoțiile, fiind copleșit de bucurie și de sentimentul că și-a regăsit încrederea pierdută.

„Secunda aia mi-a dat de înțeles că universul poate a zis: „Hai mă că l-am chinuit destul pe fraier, dă-i aer”

Au urmat 6-7 tururi în care și când greșeam chestii pe care le credeam flagrante, tot mergeam mai tare decât best-ul meu de cu un an înainte… Ireal. Atenție. O motocicletă pe care în subconștient aveam morcov în c*r să nu cad cu ea, o electronică total diferită etc etc… Final de sesiune… timpul: 2:00.9 Râdeam și plângeam ca un schizofrenic Scăzusem 3 secunde față de motocicleta mea, pe care două zile am zis că nu mai știu ce să fac, și 2 secunde față de best-ul meu de anul trecut… Ajung la boxe. Ionel: „Ți-am zis că-i mobra de vină…” Ridic viziera: „Sa ma bata mama.. inca doua zile cu asta si fac 58.5..jur, ireal!” Mă opresc aici că dacă mai descriu și cursele, ajunge saga și deja mi-a ieșit un roman foileton”, a mai scris pilotul.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea fotbalului! Ken Bates, fostul patron al lui Chelsea și Leeds United, a murit

Tragedie în Bahamas. Un avion cu 10 persoane la bord s-a prăbușit chiar în ziua aniversării independenței țării