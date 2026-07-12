Ea este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog și avea 36 de ani

Apar noi detalii în cazul tragediei din munții Bucegi. Antonia, de profesie medic stomatolog și alpinistă, și-a piedut viața în timpul unei drumeții, după ce a căzut în gol aproximativ 15 metri. Alți trei bărbați alpiniști se află înternați în Spitalul Floreasca din București și Spitalul Județean Brașov.

Ceea ce trebuia să fie o drumeție relaxantă în munții Bucegi s-a transformat într-o tragedie. Accidentul a avut loc sâmbătă, 11 iulie, când un grup de 4 alpiniști coborau pe un versant al Masivului Caraiman. Dispozitivul fixat în stânca de pe peretele Albișoarele – de care se susțineau – ar fi cedat, moment în care cei trei bărbați și o femeie au căzut 15 metri într-o prăpastie.

Antonia avea 36 de ani și era medic stomatolog în București

Alarma s-a dat în jurul orei 15:00, când salvamontiștii au fost chemați la locul accidentului. În cădere, victimele s-au lovit de stânci, una de alta, iar Antonia a fost cea care a suferit răni incompatibile cu viața. Zeci de salvamontiștii și echipa SMURD au ajuns la fața locului pentru a recupera victimele.

Din cauza condițiilor meteo și a faptului că este o zonă greu accesibilă salvatorii au avut nevoie de sprijin aerian, la fața locului fiind trimis un elicopter Black Hawk. Salvatorii susțin că operațiunea de recuperare a victimelor de sâmbătă se numără printre cele mai dificile și complexe din ultimii ani. Antonia era singura femeie din grup. Avea 36 de ani și era medic stomatolog în București.

„O asigurare neinspirată, într-un singur punct, care a cedat, urmată de prăbușirea în gol. Am estimat 15-16 metri, cu obstacole. În cădere, victimele s-au lovit de stânci, una de alta – un amalgam, o situație pe care nu am mai întâlnit-o. Intervenția a fost dificilă – relieful frământat, colegii au avut parte și de o aversă de ploaie. Un caz destul de rar în istoria Salvamontului, cu patru victime simultan. Ghinion sau neatenție – circumstanțele se vor stabili ulterior.” a spus Andrei Dascălu, salvamont Prahova, pentru știrile ProTV.

Doi dintre bărbați au fost transportați de urgență la Spitalul Floreasca din București, iar a treia victimă a fost transportată la Spitalul Județean Brașov. Victimele sunt în stare stabilă și se află sub supravegherea medicilor.

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