Alex Stamate, marketing genial sau fenomen scăpat de sub control?! Cine este Laura Bălan, artista care a dat peste cap TikTok-ul

Există momente pasagere în care internetul românesc pare că se pune de acord asupra unui singur lucru. Vara aceasta, acel lucru se numește: Alex Stamate. Nimeni nu știe sigur dacă există, nimeni nu știe dacă a înșelat cu adevărat pe cineva cu vecina de la etajul opt și nimeni nu poate spune dacă totul este o poveste reală sau un personaj inventat. Cu toate acestea, în doar câteva zile, Alex Stamate a fost „interzis” la Untold, la Lidl, la Farmacia Tei, la AFI Cotroceni, la Beach, Please!, iar sute de mii de români au început să-l înjure fără să-l fi întâlnit vreodată.

Bine ați venit în probabil cel mai mare fenomen viral românesc al verii.

Totul a pornit de la o melodie. Și de la un refren pe care nu-l mai poți scoate din cap

Dacă în ultimele zile ai deschis TikTok-ul măcar cinci minute, șansele să nu fi auzit refrenul sunt aproape zero.

„O să strig în gura mare: Ești un nesimțit! Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”

Atât i-a trebuit internetului. În locul versurilor clasice despre „un fost iubit” sau „cineva care m-a făcut să sufăr”, Laura Bălan a făcut ceva ce artiștii români evită aproape întotdeauna: a spus un nume și un prenume.

Alex Stamate. Iar din clipa aceea, internetul și-a făcut treaba.

Laura Bălan, artista care a dat peste cap TikTok-ul

Până acum câteva zile, foarte puțină lume auzise de Laura Bălan. Artista are 24 de ani, a terminat Facultatea de Canto și s-a mutat anul trecut în București pentru a-și transforma pasiunea într-o carieră. Cântă de ani buni, și-a învățat singură pianul și chitara, își produce propriile demo-uri și spune că îi place să scrie versuri încă din copilărie.

„Am învățat să cânt singură la instrumente, să iau lecții de canto și să investesc mai mult timp în a compune. Mă consider o persoană creativă și de când mă știu mi-a plăcut să scriu versuri și să fac linii melodice”, a povestit artista.

Viața ei s-a schimbat însă în doar câteva zile.

„Mă bucură enorm să văd că atât de multă lume rezonează cu piesa. Nu m-aș fi așteptat să se întâmple acest fenomen și este puțin copleșitor. Sunt recunoscătoare că mi se oferă această șansă.”

De ce a prins atât de tare? Pentru că pare o ceartă adevărată, nu un cântec

În piesă, Laura nu vorbește metaforic despre iubire ea ne povestește direct ca la scara blocului. Spune că Alex Stamate a înșelat-o cu „tipa de la etajul opt”, iar o bătrânică din bloc ar fi văzut totul și i-ar fi spus.

Mai mult, îl face „nesimțit” și „măgar”. Sunt cuvinte pe care românii le folosesc zilnic, dar aproape niciodată nu le aud într-o piesă pop.

Tocmai naturalețea asta a făcut ca melodia să pară mai degrabă o ceartă autentică decât un produs atent lustruit pentru radio.

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Problema este că nimeni nu știe dacă Alex Stamate există

Tocmai aici începe partea cea mai interesantă a întregii povești. Oricât ai căuta pe internet, nu vei găsi nicio confirmare că Alex Stamate este un fost iubit real al Laurei Bălan. Artista nu a spus niciodată cine este, nu a confirmat dacă există cu adevărat și nici nu a lăsat vreun indiciu clar că numele aparține unei persoane reale. La fel de posibil este ca Alex Stamate să fie doar un personaj inventat pentru cântec.

Cu cât oamenii au încercat mai mult să afle cine este, cu atât misterul s-a adâncit. N-au apărut explicații, n-au apărut dezmințiri și nici măcar o confirmare care să pună capăt speculațiilor.

Iar internetul românesc are o slăbiciune veche pentru misterele care nu pot fi rezolvate.

Internetul a făcut ce știe mai bine: l-a transformat în personaj național

La un moment dat, piesa a trecut pe planul doi. Fenomenul nu mai este despre Laura Bălan și nici despre refrenul care îți rămâne în cap după două ascultări. Totul este despre misteriosul Alex Stamate. Cine este? Ce a făcut? Există? Este doar un personaj? Oare chiar a înșelat-o cu vecina de la etajul opt? Cum arată vecina? Merita? Internetul a început să completeze singur golurile din poveste, iar fiecare utilizator și-a construit propria versiune.

În câteva zile, numele lui Alex Stamate era peste tot. În comentarii, în meme-uri, în videoclipuri, în glume și în conversațiile dintre prieteni. Dacă te cheamă Alex Stamate în realitate, ai toate șansele să primești zeci de mesaje și să fii întrebat dacă tu ești „celebrul Alex din melodie”.

Trendul a ieșit deja din TikTok și a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte de pe internetul românesc.

Când intră brandurile în glumă, înseamnă că fenomenul a scăpat de sub control

Pe TikTok există o regulă nescrisă. Cât timp glumesc doar utilizatorii, ai un trend. În clipa în care încep să glumească și marile branduri, înseamnă că fenomenul a trecut deja într-o altă ligă.

Exact asta s-a întâmplat și cu Alex Stamate. Mai întâi au apărut creatorii de conținut. Apoi au intrat în joc artiștii. Iar după ei au venit companiile, care au văzut imediat potențialul unui subiect despre care vorbea deja toată România.

UNTOLD a fost printre primii care au intrat în joc și i-a transmis direct:

„Alex Stamate, tu nu mai ai voie la UNTOLD!”

Lidl România a ales o formulă simplă, dar suficientă cât să fie distribuită masiv:

„Nu e o zi bună să te numești Alex Stamate.”

Farmacia Tei a publicat propriul videoclip în care îi transmite, pe un ton amuzant:

„Sorry, Alex Stamate, Farmacia Tei este închisă pentru tine!”

AFI Cotroceni a venit imediat cu propria interpretare:

„Alex Stamate, dacă o duceai în AFI, poate nu mai ieșea piesa.”

Nici Beach, Please! nu a ratat momentul. Selly a publicat un clip în care îi face o adevărată listă de interdicții:

„Acest clip este pentru Alex Stamate. Nu ai voie la tobogane, nu ai voie la jocuri arcade, nu ai voie să-ți cumperi haine, accesorii, nu ai voie nici la NIBIRU.”

Artistul Andrei Bănuță a glumit și el:

„Numai Alex Stamate să nu fii zilele astea…”

Iar Codin Maticiuc și Anghel Damian au apărut într-un videoclip cu mesajul:

„Eu cu Anghel Damian în drum spre Sile ( Cămătarul), să îi spunem de Alex Stamate.”

De aici, fenomenul s-a propagat aproape de la sine. Au intrat în joc saloane de tatuaje, firme de materiale de construcții, companii de curățare a canapelelor și zeci de alte afaceri care au adaptat gluma în funcție de propriul domeniu, încercând să prindă valul cât încă era în plină creștere.

La un moment dat și-a făcut apariția chiarAlex Stamate

Sau, cel puțin, cineva care pretinde că este el. Pe TikTok au început să apară mai multe conturi care susțineau că îi aparțin chiar personajului devenit celebru peste noapte. Unul dintre ele a mers și mai departe și a anunțat că pregătește o melodie-răspuns pentru Laura Bălan, alimentând și mai mult curiozitatea publicului.

Andrei Bosînceanu, producătorul piesei „Alex Stamate”, a declarat că niciunul dintre cei care pretind pe TikTok că sunt Alex Stamate nu reprezintă persoana reală la care face referire melodia. Mai mult decât atât, acesta a acuzat că una dintre piesele apărute între timp drept „răspunsul lui Alex Stamate” folosește fără acord elemente din producțiile sale.

Practic, spune Bosînceanu, cineva ar fi preluat beat-uri și fragmente sonore din muzica lui pentru a alimenta și mai mult fenomenul, fără să ceară permisiunea autorilor. Așadar, deși internetul credea că l-a găsit pe celebrul Alex Stamate, producătorul susține că adevărata identitate a personajului rămâne necunoscută, iar toate conturile apărute până acum încearcă doar să profite de valul uriaș de popularitate creat în jurul melodiei.

Misterul, așadar, este departe de a fi fost rezolvat. Dimpotrivă, fiecare nouă apariție nu face decât să alimenteze și mai mult curiozitatea publicului, iar acesta este, probabil, unul dintre motivele pentru care trendul continuă să crească de la o zi la alta.

Marketing genial sau pur și simplu internetul făcând ce știe mai bine?

Succesul uriaș al melodiei a alimentat inevitabil și teoriile conspirației. Mulți s-au întrebat dacă nu cumva totul a fost gândit dinainte și dacă Alex Stamate nu este, de fapt, personajul principal al unei campanii de marketing extrem de bine construite.

Specialiștii în comunicare sunt însă mai rezervați. Ei spun că este mult mai probabil să asistăm la un exemplu clasic de „real-time marketing”, adică exact situația în care brandurile observă un subiect care explodează organic pe internet și intră rapid în conversație pentru a beneficia de vizibilitatea uriașă pe care acesta o generează. Pe scurt, companiile nu au creat fenomenul.

Doar au fost suficient de rapide încât să urce în tren înainte ca acesta să plece definitiv din gară.

Până la urmă, cine este Alex Stamate?

Poate că există, poate că nu. Poate este fostul iubit al Laurei Bălan. Poate este doar un nume ales pentru că suna bine într-un refren.

Dar, indiferent care este adevărul, internetul românesc a făcut ceea ce știe să facă cel mai bine atunci când apare o poveste cu puțin mister și mult umor: a luat un nume obișnuit și l-a transformat într-un fenomen național.

În urmă cu doar câteva zile, Alex Stamate era, probabil, un anonim. Astăzi este omul pe care jumătate din România îl știe după nume, despre care toată lumea glumește și pe care, cel puțin în glumă, internetul pare hotărât să nu-l mai lase să intre nicăieri.

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