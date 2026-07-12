Selly, omagiu pentru bunicuța virală de la Beach, please! 2025. Momentul care i-a emoționat până la lacrimi pe fanii festivalului

Ediția din acest an a festivalului Beach, Please! a fost marcată de un moment emoționant. Organizatorii și publicul i-au adus un omagiu bunicii care, în 2025, a cucerit inimile tuturor după ce și-a însoțit nepotul la festival. Femeia s-a stins din viață în noiembrie 2025, însă amintirea gestului său a rămas vie, iar în fața miilor de participanți a fost comemorată într-un moment plin de emoție.

O bunică de peste 70 de ani a devenit unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale festivalului din 2025 după ce și-a însoțit nepotul adolescent. Deoarece regulamentul impunea ca minorii de 14 ani să fie însoțiți de un adult, femeia a acceptat să participe, deși muzica trap nu făcea parte din preferințele sale.

A petrecut întreaga noapte alături de nepot, iar imaginile cu ea au devenit virale și au impresionat mii de oameni. Selly i-a oferit atunci invitații pentru ediția din 2026, convins că îi va revedea.

Omagiu adus bunicii la Beach, Please!

Din păcate, bunica, Afuzii Chiamiran, s-a stins din viață pe 18 noiembrie 2025, astfel că nu a mai putut ajunge la festival în acest an. Nepotul ei a fost însă prezent, iar organizatorii au pregătit un moment special în memoria femeii, care a emoționat publicul.

Pe scenă, Selly a amintit că gestul bunicii de a-și însoți nepotul la festival i-a schimbat acestuia viața și a explicat că organizatorii au dorit să îi aducă un omagiu în fața publicului.

„Din păcate bunicuța de la Beach, Please, Chiamiran Afuzii, pe numele său din Constanța, nu mai este printre noi. Dar aș vrea să ne aducem aminte și să avem un moment în memoria ei, pentru că gestul ei de a veni cu nepoțelul ei aici, i-a făcut viața mult mai frumoasă acestuia și s-a bucurat foarte mult. Am pregătit un mic moment în memoria doamnei Afuzii Chiamiran, care și-a însoțit anul trecut nepotul aici”, a spus Selly pe scenă.

În imaginile proiectate în timpul momentului comemorativ, bunica povestea că a decis să meargă la festival după ce mama băiatului nu a mai putut ajunge din Germania. Deși inițial a avut rețineri, experiența a surprins-o plăcut, iar ea spunea că s-a simțit bine primită de tineri și că își dorea să revină și la ediția următoare.

La rândul său, nepotul mărturisea că nu i-a fost niciodată rușine să fie însoțit de bunica lui, dimpotrivă, era mândru de ea și o iubea enorm.

„Îi promisese mama lui că vine, ea locuit în Germania, că vine să îl ducă, dar a intervenit, eu știu ce a intervenit și nu a reușit să vină. Atunci mi-a zis, zice «cum fac, cum ajung eu la festival? Cine merge?» Bunica. Prima dată n-am fost de acord. Într-adevăr am trăit ceva frumos alături de tineri, de copii. Am simțit priviri calde.”, a spus bunica în materialul difuzat. „Pe bunica mea, o iubesc foarte mult. Am fost mândru nu mi-a fost rușine, cum zice ieranți, că mi-a fost rușine. Am fost fericit că am mers cu ea. Te iubesc mult. Se spune că atunci când mori, ai șapte minute de amintire. Asta o să fie printre primele.”, a spus tânărul. „Beach, please! la anul sunt la voi. Sunt cu voi. Beach, please! te iubesc, datorită nepotului meu.”, a mai spus bunica.

Ce mesaj a transmis nepotul despre bunica sa, pe scenă

Vizibil emoționat, adolescentul a urcat și în acest an pe scena Beach, Please!, unde le-a mulțumit tuturor pentru sprijinul primit. El a vorbit despre lecțiile de viață învățate de la bunica sa, despre durerea pierderii ei și i-a invitat pe cei prezenți să păstreze un moment de reculegere, înainte de a asculta melodia preferată a acesteia.

„Bună seara, Beach, Please! În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot suportul pe care mi l-ați oferit. Și vreau să-i mulțumesc în mod special bunicii și lui Selly pentru tot ce au făcut pentru mine. Eu am crescut alături de bunica mea și m-am învățat foarte multe lucruri: să-mi fac patul, să-mi aranjez hainele, dar, mai presus de toate, să fiu un om bun și să-i respect pe cei din jur. Pierderea ei este cea mai grea durere prin care am trecut eu. Dar faptul că atât de mulți oameni și-au amintit de ea și au trimis un gând bun, înseamnă enorm pentru mine. Și știu că dacă ne-ar vedea acum, ar zâmbi. În încheiere, aș vrea să vă rog să păstrăm împreună un moment de liniște. Mulțumesc din suflet. Acum…Vreau să vă aprindeți toți blițurile, că vreau să dau play la melodia ei preferată. Hai să vedem toate… toate blițurile astea.”, a declarat adolescentul pe scena de la Beach, Please!

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