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Cristina Pucean s-a despărțit de Albert NBN?! Dansatoarea, surprinsă la volanul bolidului EX-ului Loredanei Chivu

De: Maria Iancu 12/07/2026 | 14:18
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Cristina Pucean este, de vreo trei luni, unul dintre cele mai urmărite nume din showbiz. Despărțirea de Bogdan de la Ploiești, urmată de aparițiile tot mai dese alături de Albert NBN, au ținut-o constant în atenția publicului. Numai că, în acest weekend, lucrurile par să fi luat o nouă turnură. Dacă despre relația cu celebrul trapper se vorbește deja tot mai puțin, un alt nume începe să-și facă loc în viața celebrei dansatoare. CANCAN.RO are povestea spumoasă, petrecută la Mamaia, unde bruneta și-a făcut fenta la volanul bolidului lui… Dani Leș.

Ar fi, fără îndoială, vestea momentului: Cristina Pucean și Dani Leș formează un cuplu?! Dar, cum certitudinea nu și-a găsit, deocamdată, locul, să rămânem la stadiul de presupuneri, pentru că imaginile sunt grăitoare.

Cristina Pucean și-a schimbat bolidul pentru a ”defila” la Mamaia și Nibiru!

La mare duc toate drumurile zilele acestea, nu la Roma, iar Cristina Pucean a încălecat pe-o șa și… Dar ce șa avem noi aici? Un BMW m760e nou-nouț, pe care dansatoarea s-a ”înfipt” în premieră și i-a dat ”blană” până la Mamaia, acolo unde s-a cazat, în nordul stațiunii, la Aqua Vista Marmara 5*.

Cristina Pucean și-a făcut apariția în Mamaia cu bolidul lui Dani Leș

Spre miezul nopții a virat Cristina, pe aleea ce duce în fața recepției hotelului, iar acolo a tras pe dreapta, pentru ca unul dintre prietenii ei din bolid să rezolve cu parcarea. Nimic nelalocul lui, Cristina și-a luat, pesemne, o nouă mașină, de care se va vedea, imediat, este tare mândră. Doar că…

Ce se întâmplă între Cristina Pucean și Dani Leș?!

Numerele de înmatriculare o trădează. Poate trădează chiar mai mult! Nu și-a adăugat colecției nicio mașină, BMW-ul este al lui Dani Leș! Așa că intrăm la bănuieli. Albert NBN nu mai este, de vreo două săptămâni, în peisaj, Cristina e singurică?! Să apară un nou cuplu pe scena showbizului? Nimic nu ne mai poate surprinde în peisajul mondenului, acolo unde se leagă și se destramă iubirile la foc automat.

Contactat de CANCAN.RO, Dani Leș a oferit răspunsul în două cuvinte: ”Suntem prieteni!”

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