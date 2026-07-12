Drama prin care trece fosta iubită a lui Nicolae Mitea. După ce și-a pierdut părinții, își crește singură băiețelul: “Tatăl copilului e tot la închisoare, nu îmi trimite bani”

Fosta iubită a lui Nicolae Mitea trece prin momente cumplite! Și-a pierdut în câțiva ani tatăl, mama (n.r. care o renegase de mai multă vreme) și partenerul, care a ajuns la închisoare și a lăsat-o singură cu un copil nou-născut. Vedeta este mama singură și spune că nu are parte de ajutor de la nimeni, nici financiar, nici emoțional. Nu a mers niciodată la părinții ei la mormânt și nici nu are de gând să facă asta. Gabriela Cristoiu e mult prea preocupată să se ocupe de fiul ei. Șatena nu are un job și nici nu are cum să se angajeze, spune ea, căci trebuie să fie non-stop cu fiul ei care are un an și opt luni. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, fosta lui Nicolae Mitea a dezvăluit cât de greu trăiește de la o zi la alta, cum a ajuns ca fostul să reintre în viața ei pentru a o ajuta, dar și ce decizie radicală a luat în privința tatălui copilului său.

Gabriela Cristoiu a devenit cunoscută în urma aparițiilor sale în cadrul mai multor emisiuni mondene. Ulterior, tânăra s-a retras din showbiz și a ales să își facă o familie alături de un bărbat cu care spera că va îmbătrâni. Doar că, din păcate pentru ea, lucrurile au luat o întorsătură total diferită de la ceea ce și-a dorit ea. Spunem asta pentru că bărbatul a ajuns să fie închis în penitenciar acolo unde își ispășește o pedeapsă de șapte ani de închisoare cu executare. A lăsat-o singură cu un copil nou născut pe care a fost nevoită să-l crească singură. Gabriela nu are parte de ajutor de la nimeni, cu atât mai mult cu cât cu mama ei nu s-a înțeles, iar femeia a decedat în urmă cu șase luni fără ca măcar să-și cunoască nepotul. Acum șatena a ajuns să trăiască de la o zi la alta.

Cine o ajută pe Gabriela Cristoiu după ce tatăl fiului ei a intrat în închisoare: „Dacă nu era fostul iubit, era greu”

Gabriela Cristoiu a povestit cât de dificil este pentru ea să își întrețină familia ca mamă singură. Tatăl fiului ei este închis în penitenciar unde își ispășește o pedeapsă de șapte ani de șapte ani, iar pentru moment, bunurile sale ar fi fost puse sub sechestru. Așadar, nu ar avea de unde să-i dea bani Gabrielei pentru creșterea fiului lor.

„Stau singură cu copilul și nu am parte de niciun ajutor, fac tot singură, de la plătit facturi, la mâncare, la îngrijit copil. Nu am nicio clipă de liniște, copilul e agitat, are 1 an si opt luni. Am niște probleme de sănătate, am diabet, dar și slăbiciune în corp, multă oboseală adunată. Nu mă hrănesc, nu dorm cum trebuie, nu am ce face. Știi eu am făcut diabet când am fost însărcinată. Nu am niciun ajutor, tatăl copilului e tot la închisoare, nu îmi trimite bani. Alte femei se plâng și au bărbat, au bone, au bunici care să le ajute. Eu nu am pe nimeni”, povestește Gabriela Cristoiu pentru CANCAN.RO.

Gabriela Cristoiu spune că este singură și nu are parte de niciun ajutor. Mama vedetei a decedat în urmă cu șase luni, însă ele nu au avut niciodată o relație apropiată. Deși Gabriela a încercat de-a lungul timpului să își refacă relația cu femeia care i-a dat viață, femeia refuza categoric să o mai vadă. Așadar, la jumătate de an de la moartea femeii, Gabriela ne-a dezvăluit că nu a fost niciodată la mormântul mamei sale. Totodată, deși spune că pe tatăl său l-a iubit, nici pe acesta nu l-a vizitat la cimitir. „Știi că eram singură și înainte ca mama să moară, ea nu se implica deloc, nici nu mai știam cum arăta mama mea. La câte operații își făcea, oricum nu o recunoșteam pe stradă. Nici nu îmi cunoștea copilul, nici nu o interesa de noi. Nu am fost niciodată la mormântul mamei, nici al tatălui meu, pe tata l-am iubit. Nu am fost nici la bunici la mormânt, nu merg, nu sunt genul să stea prin cimitire. Doliul îl ai în suflet, dar aici mă refer la tata și la bunici. Nu vreau să stau îmbrăcată în negru și să plâng pe acolo”, a spus vedeta.

Gabriela Cristoiu primește ajutor de la stat, însă acela este singurul său venit. Șatena spune că a rămas în relații bune cu un fost iubit căruia i s-a făcut milă de ea și o ajută din când în când cu câte o sumă modică de bani.

„Am indemnizație de la stat, din aceea plătesc chiria, mai am un fost iubit cu care am rămas în relații ok și mă mai ajută, nu cu o sumă wow, nu-mi dă mult. Mai fac și din Tiktok câțiva bani, dar puțini, nu-mi ajung. În felul acesta pot să trăiesc cât de cât decent și să-mi cresc copilul, dar dacă nu mă ajuta fostul, era greu”, spune Gabriela Cristoiu.

Vedeta, la capătul puterilor: „E greu când îți alegi prost bărbatul”

Gabriela Cristoiu spune că are în continuare o relație cu tatăl fiului ei, cu toate că, atunci când bărbatul va termina de executat pedeapsa, șatena spune că nu va dori să se împace cu el. Tototdată, ea a punctat că își dorește să aibă o relație civilizată cu el de dragul fiului lor.

„Adevărul e că încă mai sunt cu el, vorbim la telefon. Îl iubește pe copil foarte mult, mă sună și în fiecare zi, vrea să-l vadă pe copil, iar cel mic întreabă mereu de el. Din păcate el are mulți ani de dus acolo. A făcut un an și jumătate și mai are de stat. Are șapte ani cu executare, dar s-ar putea să-i mai scadă. Nu o să mai stăm împreună după ce va ieși de la închisoare, o să creștem copilul și asta e. La cât de greu îmi este și mi-a fost, nu știu ce să zic”, a susținut șatena pentru CANCAN.RO.

Vedeta a avut încrederea oarbă în bărbatul care a făcut-o mamă. Deși știa despre problemele lui cu legea, nu și-a pus niciodată problema că acesta va ajunge după gratii. În plus, ca să fie treaba treabă, Gabriela a și făcut numeroase împrmuturi pe numele ei de dragul tatălui copilului ei. Acum, aceasta a rămas fără bărbat, cu un copil mic de crescut, fără ajutor și cu datorii.

„E greu când îți alegi prost bărbatul, asta a fost problema mea. Dacă alegeam bine, nu aveam nicio problemă. Eu știam despre problemele lui cu legea, dar m-a păcălit în așa fel să-mi spună că nu îl va închide nimeni, eu l-am crezut. Mi-a spus să stau liniștită. Și uite că m-a lăsat singură, cu un copil, iar el e la închisoare. Am fost în vizită și cu copilul, dar la vorbitor, e greu și emoționant așa și pentru el, dar și pentru cel mic. Eu m-am îndrăgostit de el și am vrut să fac copil, nu voiam să ajung la 50 de ani până să fac copil. Și am ales prost rău de tot, m-a lăsat cu datorii, vai de capul meu. Am făcut împrumut la bănci pentru el, a promis că plătește el creditul și am rămas cu ele pe cap. Am propriri pe conturi. Nu am cum să mă împac cu el în halul în care m-a lăsat. Vreau să avem o relație ok pentru copil, atât”, a mai declarat ea.

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