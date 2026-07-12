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Ce au pățit Bianca Drăgușanu și fiica ei când au vrut să plece din restaurant. Ieșirea s-a încheiat într-un mod neașteptat!

De: Adrian Vâlceanu 12/07/2026 | 05:50
Ce au pățit Bianca Drăgușanu și fiica ei când au vrut să plece din restaurant. Ieșirea s-a încheiat într-un mod neașteptat!
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Bianca Drăgușanu s-a bucurat de câteva momente alături de fiica ei, Sofia. Au ieșit de la un restaurant surprinse de o aversă de ploaie de vară. Cele două se distrează de minune, iar cățelul din brațele Biancăi habar n-are ce se întâmplă, dar stă frumos, ca la poză! CANCAN.RO are imagini adorabile cu Bianca și toată „brigada” ei!

Bianca Drăgușanu ne arată despre ce vorbea când spune că a acceptat situația neimplicării tatălui Sofiei în creșterea ei. Cu asemenea momente, lipsa unui sprijin adecvat din partea tatălui chiar nu se simte, iar fericirea este de ajuns pentru micuța familie.

În imagini o vedem pe Bianca, impecabilă cum ne-a obișnuit, cu un costum de fitness mulat cât se poate de prietenos cu admiratorii săi. La piept strânge tare tare pomeranianul familiei, care nici nu ar catadicsi să umble pe jos pe vijelia asta. Dacă doamne-ferește cade un bob de grindină pe el? Păi praf se face! 😀 Nu se poate risca așa ceva, deci stă cuminte la pieptul lui „mami” Bianca.

Bianca, Sofia și Pomeranianul

Cât despre Sofia, ea este o fetiță săritoare. Ține în mână punga de hârtie cu ceva la pachet de la Grill, restaurantul lui Dani Oțil, despre care am scris AICI. Probabil că Bianca a vrut o doză sănătoasă de proteine după „workout” la sală. O asemenea siluetă se ține doar cu eforturi și hrană de calitate.

Bianca și Sofia sunt asortate la modul foarte cute, pentru că ambele au câte o jachețică roz, părul cam la fel de lung și pantofii sunt matchy, iar telefoanele sunt practic identice.

Ploaia a luat-o prin surprindere pe Sofia, care încearcă să se adăpostească punându-și o hăinuță pe cap, dar vântul i-o smulge și fetița o ia la fugă spre mașină, spre încântarea Biancăi, care râde de fericire. Iată o mămică împlinită! Sigur a uitat declarațiile ei despre Victor Slav, care se pare că nu contribuie pe cât ar dori Bianca la creșterea copilului lor, Sofia. Bianca se plângea că Victor e influencer, că e mai mult în vacanțe, dar după niște clipe atât de fericite precum cele din imagini nici nu-ți mai trebuie vreo vacanță, poate doar o baie fierbinte când ajung acasă plus o smotoceală, unde pomeranianul ar fi primul!

CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU, SCANDAL MONSTRU ÎNTR-UN SUPERMARKET DIN CAPITALĂ: ”M-AM DUS LA CASELE UNDE ÎȚI SCANEZI SINGUR PRODUSELE”

NU RATA: BIANCA DRĂGUȘANU, FOC ȘI PARĂ DIN CAUZA LUI VICTOR SLAV. CE ACUZAȚII ÎI ADUCE FOSTULUI SOȚ: ”EL E INFLUENCER, E ÎN VACANȚĂ”

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