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Tragedie în Bahamas. Un avion cu 10 persoane la bord s-a prăbușit chiar în ziua aniversării independenței țării

De: Paul Hangerli 12/07/2026 | 06:30
Tragedie în Bahamas. Un avion cu 10 persoane la bord s-a prăbușit chiar în ziua aniversării independenței țării
Avion cu turiști prăbușit în Bahamas, sursa-colaj CANCAN.RO
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O tragedie aviatică a îndoliat Bahamas chiar în ziua în care arhipelagul sărbătorea 53 de ani de la obținerea independenței. Un avion de mici dimensiuni, care efectua un zbor intern între Nassau și San Andros, s-a prăbușit înainte de aterizare, iar toate cele 10 persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

În urma accidentului, autoritățile au suspendat temporar zborurile companiei Flamingo Air și au deschis o amplă investigație.

Avionul s-a prăbușit înainte de aterizare

Accidentul s-a produs în zona North Andros, situată la vest de Nassau, capitala Bahamasului.

Potrivit Autorității pentru Investigarea Accidentelor Aeronautice din Bahamas, aeronava, un Cessna 402 înmatriculat în Bahamas și operat de compania Flamingo Air, decolase de pe Aeroportul Internațional Lynden Pindling și se îndrepta spre aeroportul San Andros.

În apropierea destinației, avionul „ar fi întâmpinat dificultăți” și s-a prăbușit într-o zonă cu tufișuri, chiar înainte de aterizare.

Toate cele 10 persoane aflate la bord au murit

La bordul aeronavei se aflau nouă pasageri și pilotul.

Inițial, premierul Bahamasului, Philip Brave Davis, a anunțat că o persoană supraviețuise accidentului. Câteva ore mai târziu, acesta a confirmat că victima a murit din cauza rănilor suferite la spital.

Autoritățile nu au făcut publice, deocamdată, identitatea și vârsta persoanelor aflate la bord.

Premierul: „O zi de sărbătoare s-a transformat într-o zi de doliu”

Accidentul a avut loc chiar în ziua în care Bahamas marca cea de-a 53-a aniversare a independenței.

„Ne adunăm sub un nor de mare tristețe. Astăzi este o zi de sărbătoare, dar s-a transformat într-o zi de doliu.”, a declarat premierul Philip Brave Davis.

Șeful Guvernului a transmis și un mesaj familiilor victimelor.

„Tuturor familiilor care au primit vestea devastatoare că persoana dragă nu se va mai întoarce acasă le transmitem cele mai sincere condoleanțe.”

Premierul a adăugat că „încă o dată, un capitol din istoria națiunii noastre a fost marcat de o tragedie”.

Zborurile companiei Flamingo Air, suspendate

În urma accidentului, Ministerul Energiei, Utilităților și Aviației a suspendat temporar certificatul de operator aerian al companiei Flamingo Air.

Autoritățile au precizat că măsura este una preventivă și va rămâne în vigoare până la finalizarea investigației.

Ministerul a subliniat că suspendarea „nu trebuie interpretată ca o măsură disciplinară sau de conformare împotriva companiei Flamingo Air”.

Un alt incident aviatic în aceeași zi

Ministrul Energiei, Utilităților și Aviației, JoBeth Coleby-Davis, a dezvăluit că, înaintea accidentului mortal, un alt avion aparținând aceleiași companii a avut probleme tehnice.

Aeronava se îndrepta spre Mayaguana, însă pilotul a raportat o defecțiune și a decis să revină la Nassau.

După aterizare și după ce toți pasagerii au coborât în siguranță, avionul a luat foc. Și acest incident este investigat de autorități.

Potrivit ministerului, cele două evenimente produse în aceeași zi au stat la baza deciziei de suspendare temporară a activității companiei.

Compania aeriană anunță că va coopera cu anchetatorii

Reprezentanții Flamingo Air au transmis că, în acest moment, toate informațiile sunt colectate și analizate împreună cu autoritățile competente.

„În acest moment sunt strânse toate informațiile privind incidentul și ne angajăm să cooperăm pe deplin cu autoritățile competente”, a transmis compania într-o declarație acordată presei locale.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care aeronava s-a prăbușit și cauza tragediei care a îndoliat Bahamas în ziua aniversării independenței.

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