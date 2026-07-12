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Oreste Teodorescu și-a schimbat complet viața. Fostul prezentator TV locuiește la țară, este bunic și se bucură de o familie unită

De: Paul Hangerli 12/07/2026 | 07:30
Oreste Teodorescu și-a schimbat complet viața. Fostul prezentator TV locuiește la țară, este bunic și se bucură de o familie unită
Oreste și viața la țară, sursa-colaj CANCAN.RO
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După ani petrecuți în lumina reflectoarelor, Oreste Teodorescu a ales un stil de viață complet diferit. Fostul prezentator TV a renunțat la agitația Bucureștiului, s-a mutat la țară împreună cu familia și spune că a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-a luat vreodată. Astăzi este bunic, trăiește în mijlocul naturii și se bucură de timpul petrecut alături de soție, fiică și nepot.

A lăsat Bucureștiul pentru o viață liniștită la țară

După retragerea din televiziune, Oreste Teodorescu s-a stabilit în satul Fundeni, la limita județului Călărași, într-o gospodărie în care locuiește întreaga familie.

Fostul prezentator spune că mutarea a fost una dintre cele mai inspirate decizii din viața sa.

„Una dintre puținele chestii inteligente pe care le-am făcut în viața mea a fost că am fugit de și din București, mutându-mă la țară”, a mărturisit acesta.

La început, el și soția sa au locuit într-o căsuță moștenită de la socrii săi, aflată la doar 17 kilometri de Capitală.

„Am locuit doi ani doar eu cu soția mea în căsuța mică, de povești. A fost superb!”

Au construit o casă pentru întreaga familie

Viața familiei s-a schimbat odată cu venirea pe lume a nepotului, Igor.

Oreste povestește că atunci a decis să ridice o casă mai mare, în aceeași curte, împreună cu socrul și ginerele său.

„Când s-a născut nepotul meu, Bebone, am hotărât să lărgim clanul și m-am apucat împreună cu socrul meu și ginerele meu să ridicăm o altă casă. Am vândut un apartament din București și cu nici 60.000 de euro am construit o căsuță cu trei camere la parter și două camere semimansardate.”

Astăzi, familia locuiește pe o proprietate de aproximativ 2.000 de metri pătrați, cu livadă, zeci de pomi fructiferi și animale, iar viața de zi cu zi se desfășoară într-un ritm mult mai liniștit decât în perioada televiziunii.

Fiica lui Oreste are 30 de ani și este creatoare de conținut

Sabina Teodorescu, fiica lui Oreste și a Lilianei, are 30 de ani, este căsătorită cu Adi Cornei din 2017 și este mama unui băiețel, Igor.

În ultimii ani și-a construit o comunitate importantă în mediul online, unde publică materiale despre frumusețe, modă, călătorii, parenting și lifestyle.

Tânăra spune că a avut întotdeauna o relație foarte apropiată cu părinții săi.

„Am avut mereu o relație deschisă cu ei, nu a trebuit vreodată să cer voie sau să mă ascund.”

Sabina povestește că de la tatăl ei a învățat să nu-și piardă spiritul copilăresc.

„De la tata am învățat că nu ești niciodată prea mare ca să te porți copilărește, să cânți pe stradă, să te joci.”

Oreste spune că încearcă să recupereze timpul pierdut

Invitat recent în emisiunea „La Măruță”, Oreste a vorbit cu sinceritate despre faptul că a devenit tată foarte tânăr și că nu a fost întotdeauna prezent așa cum și-ar fi dorit.

„Ca tată am fost prea tânăr, prea zbuciumat. Aveam doar 20 de ani. Acum, ca bunic, sunt mult mai așezat și știu ce am de făcut.”

Sabina confirmă că tatăl ei este foarte implicat în creșterea nepotului.

„Ai mei sunt amândoi foarte implicați în creșterea lui Igor. Tata se joacă cel mai mult cu el și încercăm cu toții să-l facem fericit în fiecare zi.”

O căsnicie care a trecut și prin momente grele

Oreste și Liliana sunt împreună de peste trei decenii. S-au cunoscut în 1992 și s-au căsătorit doi ani mai târziu.

Fostul prezentator a recunoscut că mariajul lor a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, în care amândoi au avut alte relații și păreau să se îndrepte spre despărțire.

„Lili și-a găsit un amant, eu, o doamnă bine. Povestea noastră se pregătea să intre într-o cutie prăfuită, unde zac toate iubirile irosite.”

Momentul care i-a schimbat perspectiva a venit în timpul unei călătorii la Paris, când și-a privit fiica într-un carusel.

„Uitându-mă la fiica mea cum se dădea într-un carusel, m-a cuprins, brusc și de neînțeles, un dor nebun de Lili. Atunci am înțeles că nu poți fugi. Asta se numește dragoste.”

Dorul de televiziune există, dar nu și dorința de a renunța la noua viață

Deși spune că îi lipsește energia unui platou de televiziune, Oreste preferă astăzi proiectele din mediul online și timpul petrecut alături de familie.

Între livadă, grija pentru gospodărie, nepot și proiectele personale, fostul prezentator spune că și-a găsit echilibrul într-o viață mult mai simplă și mai apropiată de natură, departe de agitația Capitalei.

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