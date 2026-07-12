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Cum arată casa Irinei Loghin. Cântăreața locuiește într-o vilă spațioasă cu două etaje și 9 camere, în Cartierul Francez

De: Alina Drăgan 12/07/2026 | 07:40
Cum arată casa Irinei Loghin. Cântăreața locuiește într-o vilă spațioasă cu două etaje și 9 camere, în Cartierul Francez
Irina Loghin, vilă cu două etaje
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Irina Loghin este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară și locuiește într-o vilă impresionantă din zona de nord a Capitalei. Casa impunătoare se întinde pe două etaje, are nouă camere și este amenajată cu mult bun gust. Designul combină elementele moderne cu cele tradiționale, iar întreg spațiul este unul care inspiră relaxare.

Vila Irinei Loghin este situată în Cartierul Francez, în apropierea Parcului Herăstrău, una dintre cele mai căutate zone rezidențiale din București. Cartierul în care cântăreața locuiește este unul cu acces restricționat și supraveghere video. Recent, atuci când a împlinit 87 de ani, artista a fost vizitată de Fuego, care i-a făcut un cadou special, dar a și publicat câteva imagini din vila de lux a artistei.

Irina Loghin, vilă cu două etaje

Locuința Irinei Loghin se întinde pe două etaje și are nu mai puțin de nouă camere generoase, la care se adaugă două băi și o bucătărie spațioasă. Întregul interior este amenajat într-un stil echilibrat, în care elementele clasice se îmbină armonios cu detalii moderne. Nuanțele predominante sunt cele deschise, precum bejul și cremul, care pun în valoare lumina naturală și oferă senzația unui spațiu aerisit.

Unul dintre cele mai apreciate colțuri ale casei este biblioteca albă, unde Irina Loghin păstrează cărți, icoane și fotografii de familie. Livingul este și el amenajat cu mobilier modern, covoare orientale și corpuri de iluminat discrete. Detalii decorative, precum o oglindă cu ramă aurie și tavanele ornamentate, completează perfect decorul.

Holurile sunt separate prin arcade elegante, iar coridoarele sunt decorate simplu, cu covoare lungi și accente în tonuri de verde și gri. Scara interioară, prevăzută cu o balustradă din inox, face legătura între cele două etaje ale vilei. Bucătăria este delimitată printr-o arcadă vitrată și continuă aceeași linie estetică, cu mobilier în culori deschise.

Vila Irinei Loghin este una impresionantă. Locuința este spațioasă, luminoasă și amenajată cu bun gust, iar confortul și eleganța merg mână în mână. Fanii au fost impresionați de cum arată întreg spațiul, iar imaginile din locuința acesteia au devenit virale.

 

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