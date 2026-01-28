Acasă » Știri » Secretul Irinei Loghin, care te scapă de riduri: ”Cel mai bun”

Secretul Irinei Loghin, care te scapă de riduri: ”Cel mai bun”

De: Simona Tudorache 28/01/2026 | 06:20
Secretul Irinei Loghin, care te scapă de riduri: ”Cel mai bun”
Irina Loghin a fost ținta zvonurilor / Sursă foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Irina Loghin și Sofia Vicoveanca au inclus în ritualul lor uleiul de măsline, pe care îl folosesc atât pentru ten, cât și la anumite preparate. Artistele îi laudă beneficiile. Medicii susțin, de asemenea, consumul uleiului de măsline, care reduce inflamația din corp și  riscul de infarct.

Irina Loghin recunoaște că îl amestecă cu lapte demachiant și îl aplică în zona frunții, gâtului și obrajilor. Artista îl folosește împotriva ridurilor. De asemenea, are convingerea că o linguriță pe zi poate face minuni pentru organismul nostru.

„Am din Grecia ulei de măsline extravirgin și mie mi se pare foarte sănătos pentru organism, atât pentru uz intern, cât și extern. Îl recomand femeilor. O linguriță pe zi face minuni în corpul nostru, iar pentru ten eu îl amestec cu un lapte demachiant pentru zona frunții, gâtului și obrajilor”, menționa artista, conform click.ro.

 

Cum folosește Sofia Vicoveanca uleiul de măsline

Sofia Vicoveanca are grijă să își procure uleiul de măsline de la producătorii care îl aduc din străinătate. În el, solista adaugă și busuiocul primit de la preot. Nu pune crenguța cu totul, ci doar bobițele uscate.

„De câțiva ani, mă dau pe față cu ulei de măsline de la producător, nu din comerț. Aduc românii noștri plecați în lume, de te miri unde. Eu pun în uleiul de măsline extravirgin busuioc de la Bobotează, primit de la preot. Nu pun crenguța cu totul, ci doar bobițele uscate și eventual și frunzele”, menționa Sofia Vicoveanca.

Uleiul de măsline ne protejează inima

Specialiștii susțin că uleiul de măsline ar trebui consumat frecvent pentru proprietățile pe care le are. Cu toate astea, trebuie evitat atunci când vorbim de gătirea termică. Cel mai bun este cel extravirgin. Deloc de neglijat este folosirea lui în anumite ritualuri de înfrumusețare. Vara îi conferă pielii un bronz sănătos.

„Uleiul de măsline nu este folosit numai în alimentație, ci și în ritualuri de îngrijire, pentru ten, păr, se regăsește și în unele produse cosmetice. Cel mai bun este însă cel extravirgin, un procedeu care depinde de metoda de extracție și de soiul măslinelor.

Acest ulei minunat, consumat frecvent ca atare, două linguri dimineața și seara sau în salate, peste diverse mâncăruri gătite (nu recomand preparea termică pentru a nu-și pierde din proprietăți), poate reduce orice inflamație din corp, (protejează celulele împotrivă stresului oxidativ). Reduce și riscul de infarct și de accident cerebral, riscul dobândirii de diabet, osteoporozei și nu în ultimul rând protejează întregul sistem digestiv în toață complexitatea lui. Cu un gust inconfundabil (aromat și ușor acid) uleiul de măsline rămâne, așadar, un aliat de nădejde, atât în alimentația noastră, de zi cu zi, cât și în îngrijirea corporală. Eu îl prefer direct pe piele, căci o catifelează. Vara îi conferă pielii un bronz sănătos și plăcut, din punct de vedere estetic”, spune Codruța Pantelimon, medic nutriționist, conform Click.

Citește și: Am aflat care este plăcerea lui “vinovată”, la 49 de ani. Vedeta pe care nu te așteptai să o vezi într-un magazin cu jucării

Citește și: Prima reacție a Irinei Loghin, după apariția unei fotografii cu ea în scaun cu rotile: “Am ajuns la capătul răbdării”

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cartea de Tarot a zilei de 28 ianuarie 2026. Dreptatea scoate adevărul la lumină, iar echilibrul domină ziua
Știri
Cartea de Tarot a zilei de 28 ianuarie 2026. Dreptatea scoate adevărul la lumină, iar echilibrul domină ziua
Risc extrem pentru o sumă jenantă! S-a cățărat fără corzi pe un zgârie-nori pentru Netflix, dar a primit mai puțin decât un jucător de baschet
Știri
Risc extrem pentru o sumă jenantă! S-a cățărat fără corzi pe un zgârie-nori pentru Netflix, dar a primit…
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
Mediafax
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe...
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă”
Adevarul
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români au testat un sistem care poate estima rapid riscul de replici
Mediafax
România ar putea avea un sistem ca în Japonia pentru cutremure. Cercetătorii români...
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de schimbări care aduc stabilitate, optimism și mult noroc
Click.ro
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cartea de Tarot a zilei de 28 ianuarie 2026. Dreptatea scoate adevărul la lumină, iar echilibrul domină ...
Cartea de Tarot a zilei de 28 ianuarie 2026. Dreptatea scoate adevărul la lumină, iar echilibrul domină ziua
Risc extrem pentru o sumă jenantă! S-a cățărat fără corzi pe un zgârie-nori pentru Netflix, dar ...
Risc extrem pentru o sumă jenantă! S-a cățărat fără corzi pe un zgârie-nori pentru Netflix, dar a primit mai puțin decât un jucător de baschet
Horoscop chinezesc azi, 28 ianuarie 2026. Ziua Cocoșului aduce claritate, decizii ferme și adevăruri ...
Horoscop chinezesc azi, 28 ianuarie 2026. Ziua Cocoșului aduce claritate, decizii ferme și adevăruri spuse pe față
Văduva lui Florin „Buză” e disperată: “Criminalul rânjește la copii când trece pe lângă ei”
Văduva lui Florin „Buză” e disperată: “Criminalul rânjește la copii când trece pe lângă ei”
Profesorul Dănăilă avertizează: alimentația deficitară face bătrânețea greu de dus în stare ...
Profesorul Dănăilă avertizează: alimentația deficitară face bătrânețea greu de dus în stare de sănătate
Prognoza meteo azi, 28 ianuarie 2026. Vreme de iarnă blândă în România: temperaturi pozitive și ...
Prognoza meteo azi, 28 ianuarie 2026. Vreme de iarnă blândă în România: temperaturi pozitive și cer variabil în toată țara
Vezi toate știrile
×