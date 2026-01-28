Secretul Irinei Loghin, care te scapă de riduri: ”Cel mai bun”

Irina Loghin și Sofia Vicoveanca au inclus în ritualul lor uleiul de măsline, pe care îl folosesc atât pentru ten, cât și la anumite preparate. Artistele îi laudă beneficiile. Medicii susțin, de asemenea, consumul uleiului de măsline, care reduce inflamația din corp și riscul de infarct.

Irina Loghin recunoaște că îl amestecă cu lapte demachiant și îl aplică în zona frunții, gâtului și obrajilor. Artista îl folosește împotriva ridurilor. De asemenea, are convingerea că o linguriță pe zi poate face minuni pentru organismul nostru.

„Am din Grecia ulei de măsline extravirgin și mie mi se pare foarte sănătos pentru organism, atât pentru uz intern, cât și extern. Îl recomand femeilor. O linguriță pe zi face minuni în corpul nostru, iar pentru ten eu îl amestec cu un lapte demachiant pentru zona frunții, gâtului și obrajilor”, menționa artista, conform click.ro.

Cum folosește Sofia Vicoveanca uleiul de măsline

Sofia Vicoveanca are grijă să își procure uleiul de măsline de la producătorii care îl aduc din străinătate. În el, solista adaugă și busuiocul primit de la preot. Nu pune crenguța cu totul, ci doar bobițele uscate.

„De câțiva ani, mă dau pe față cu ulei de măsline de la producător, nu din comerț. Aduc românii noștri plecați în lume, de te miri unde. Eu pun în uleiul de măsline extravirgin busuioc de la Bobotează, primit de la preot. Nu pun crenguța cu totul, ci doar bobițele uscate și eventual și frunzele”, menționa Sofia Vicoveanca.

Uleiul de măsline ne protejează inima

Specialiștii susțin că uleiul de măsline ar trebui consumat frecvent pentru proprietățile pe care le are. Cu toate astea, trebuie evitat atunci când vorbim de gătirea termică. Cel mai bun este cel extravirgin. Deloc de neglijat este folosirea lui în anumite ritualuri de înfrumusețare. Vara îi conferă pielii un bronz sănătos.

„Uleiul de măsline nu este folosit numai în alimentație, ci și în ritualuri de îngrijire, pentru ten, păr, se regăsește și în unele produse cosmetice. Cel mai bun este însă cel extravirgin, un procedeu care depinde de metoda de extracție și de soiul măslinelor. Acest ulei minunat, consumat frecvent ca atare, două linguri dimineața și seara sau în salate, peste diverse mâncăruri gătite (nu recomand preparea termică pentru a nu-și pierde din proprietăți), poate reduce orice inflamație din corp, (protejează celulele împotrivă stresului oxidativ). Reduce și riscul de infarct și de accident cerebral, riscul dobândirii de diabet, osteoporozei și nu în ultimul rând protejează întregul sistem digestiv în toață complexitatea lui. Cu un gust inconfundabil (aromat și ușor acid) uleiul de măsline rămâne, așadar, un aliat de nădejde, atât în alimentația noastră, de zi cu zi, cât și în îngrijirea corporală. Eu îl prefer direct pe piele, căci o catifelează. Vara îi conferă pielii un bronz sănătos și plăcut, din punct de vedere estetic”, spune Codruța Pantelimon, medic nutriționist, conform Click.

