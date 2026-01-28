Fosta asistentă a lui Capatos încearcă să șteargă “urmele” din 2025. Plăcerile costă

Fosta asistentă a lui Capatos, Ana Mocanu, 38 de ani, și-a început anul cum îi place ei. Pe superstiții și mai ales pe clișee. Se spune că ianuarie este luna cu cea mai mare prezență la sălile de fitness. Era firesc ca Ana Mocanu să nu lipsească. Iat-o fotografiată de CANCAN.RO la intrarea într-o asemenea sală de fitness. S-a echipat de acasă cu colanți și jambiere și e pregătită de clasele de bumți-bumți (sau Zumba, cum i se mai spune).

După ce a declarat în decembrie 2025 că-și face Revelionul cu superstițiile păstrate la dungă, inclusiv struguri mâncați sub masă (n-o întrebăm cine a băgat-o sub masă, să rămână secretul ei), Ana Maria Mocanu și-a respectat rezoluțiile și a venit să dea jos ce-a acumulat pe persoană fizică în tot anul 2025. Și se pare că s-a adunat ceva pe sub colanții ultra-mulați.

Cele rele să se spele! Ana Mocanu începe anul cu sport și un strop de noroi

În același interviu, Ana Mocanu se plângea că nu i-a ieșit faza cu mersul în vacanță, dar având în vedere cum a fost vremea în București în ultimele săptămâni ar putea să considere că a fost până la Polul Nord. Sau, dacă a circulat cu mașina prin Capitală, poate spune că a traversat jungla amazoniană și a supraviețuit.

Imediat ce ajunge la sală, Ana Mocanu respectă cu strictețe regula locului și își pune niște botoșei peste șoșonii îmblăniți cu care a venit de acasă. Cel mai probabil se duce la o clasă de Zumba, Pilates sau poate chiar Yoga, pentru că nu are încălțăminte adecvată pentru zona de gantere și haltere. Ce păcat că nu respectă și propriile reguli alimentare, că dacă o făcea, probabil că nu mai era atât de stresată să vină la sală din ianuarie, o lăsa mai spre martie când se mai încălzește vremea.

Ana Mocanu poartă niște colanți de culoarea bronzului. Brâncuși s-ar uita lung după ea, nu doar pentru nuanța de bronz cum folosea el la sculpturi, ci și pentru formele de amazoană carpatină. Părul e prins la repezeală cu un elastic, dar sprâncenele, mândria Anei Mocanu, sunt impecabile. La fel și machiajul, unde din fericire n-au ajuns stropii! S-a grăbit, e clar, că altfel nu se stropea în halul acesta. Sau poate sunt șlapii mai mari decât trebuie și îi cam flencăneau pe picior. Nici șosetele albe nu prea au avut noroc, au căzut și ele victime noroiului.

