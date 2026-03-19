Dispare un nou post de televiziune! TVR doar ce îl deschisese de 2 ani

De: Denisa Crăciun 19/03/2026 | 11:40
Un post de TV se închide

După ce Canal 33 a decis să își închidă activitatea, un alt post de televiziune urmează să iasă din grilă. Postul a fost lansat abia acum doi ani, iar conducerea a hotărât să îl închidă. 

Televiziunea Română a hotărât în urma unei ședințe să închidă un post TV care a fost lansat în urmă cu doi ani. Este vorba despre TVR Folclor, un post care difuza materiale din arhiva folclorică a Televiziunii Publice. Decizia a fost luată, miercuri, 18 martie, în urma unei ședințe. De asemenea, alegerea de a închide postul TV a generat discuții controversate. Pe lângă postul secundar, un alt post va ieși din cadrul măsurătorilor de audiență.

Un canal de televiziune iese din grilă

Postul secundar TVR Folclor urmează să își închidă definitiv activitatea. Decizia a fost luată miercuri, 18 martie, în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul de Administraţie. Postul a fost lansat în 2023, pe data de 27 noiembrie, și a fost sub conducerea lui Dan Cristian Turturică. Emisiunile care se puteau vedea pe TVR Folclor erau faimoasele Tezaur Folcloric, Zestrea românilor sau Muzica Regiunilor. De asemenea, se difuza conținut din arhiva TVR. Desființarea lui și transformarea într-un proiect exclusiv online a fost decisă prin 7 voturi pentru și 6 voturi împotrivă. Tot în timpul ședinței, s-a discutat și scoaterea TVR 3 din măsurătorile de audienţă dar şi reorganizarea Direcţiei Ştiri şi Sport prin înfiinţarea noii Direcţii INFO. Aceste alegeri au provocat discuții controversate în rândul celor prezenți, în special a sindicaliștilor MediaSind.

Ce spun sindicaliștii

Doi membri ai Sindicatului MediaSind, Cristi Godinac şi Sorin Torică, spun că decizia este una controversată:

Invocarea lipsei unei sume relativ modeste – aproximativ 100.000 de euro anual – pentru susţinerea acestui post ridică semne serioase de întrebare, în condiţiile în care există mai multe exemple în piaţă care demonstrează posibilitatea generării de venituri substanţiale pentru TVR.

În mod legitim, se ridică întrebarea: cine din mediul privat beneficiază de această decizie controversată ca să nu spunem altfel? Este de aşteptat ca o parte semnificativă a publicului TVR Folclor să se orienteze către posturi private cu profil similar, în condiţiile în care migrarea către mediul online nu este automată pentru acest tip de audienţă, spun ei.

Totodată, cei doi mai trag un semnal de alarmă în ceea ce privește piața media și direcția în care se îndreaptă.

Atragem atenţia asupra faptului că decizii precum desfiinţarea TVR Folclor ca post liniar şi renunţarea – tot la limită de voturi (7 la 6) – la monitorizarea audienţei TVR 3 pot reprezenta semnale îngrijorătoare privind direcţia în care se îndreaptă instituţia, au adăugat sindicaliștii.

