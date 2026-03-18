Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV „sacrifică” un alt nume greu

După ce Cătălin Măruță, „regele audiențelor” a fost scos din grilă, Pro TV a mai pregătit o surpriză pentru un alt „uriaș” al televiziunii. Oare despre cine este vorba? CANCAN.RO a pătruns în culise și vine chiar acum cu informații exclusive. Sursele noastre spun că Andi Moisescu este cel vizat, iar emisiunea lui, „ApropoTv” a fost scoasă din grilă. Noi am aflat cine îi va lua locul și vă dezvăluim imediat.

Pro Tv se zguduie din temelii și a făcut o nouă mișcare drastică. După ce Cătălin Măruță a fost „sacrificat” și înlocuit după zeci de ani de emisiune, acum un alt camarad de breaslă are de suferit. Așa cum v-am dezvăluit este vorba chiar de Andi Moisescu. Pro Tv se descotorosește de o altă emisiune emblematică, „ApropoTv” care a debutat în anul 2005. De aproximativ 20 de ani, fanii emisiunii s-au obișnuit ca la ora 13:00 să aibă întâlnire cu Andi Moisescu.

După 30 de ani de Pro, Andi Moisescu este out

În 1996, celebrul prezentator, Andi Moisescu și-a făcut debutul în televiziune, iar de 30 de ani a rămas loial trust-ului. Andi are eticheta de cel mai longeviv prezentator din țara noastră. Este jurat în cadrul emisiunii „Românii au talent” încă din 2011, de la debut. De-a lungul timpului, telespectatorii s-au mai bucurat de prezența lui Andi Moisescu și în cadrul altor emisiuni, cum ar fi „Dansez pentru tine” sau „Matinalul Pro TV”. După cum știm, a fost în echipa Pro chiar de la început, a pus o cărămidă la baza fundației și a trecut prin multe schimbări, de la reporter la prezentator TV și jurat. Putem spune că nu este un simplu angajat, ci face parte din familie, dar chiar și așa, după atâția ani de muncă și performanțe a fost înlocuit. Știți cum este proverbul acela, nimeni nu este de neînlocuit.

Emisiunea lui Andi Moisescu a fost scoasă din grilă

Așa cum vă spuneam, CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, că Andi Moisescu rămas fără proiectul său de suflet, emisiunea „ApropoTv”. După aproximatix 20 de ani de proiect, de muncă săptămânală, în fiecare duminică, emisiunea este out din grilă. Este foarte posibil ca producătorii să nu mai fi fost mulțumiți de audiențe. Andi Moisescu nu a venit încă cu un anunț oficial de încheiere a acestui capitol important din viața sa. Chiar dacă este de la începuturile Pro Tv prezent, nu a fost menajat, iar decizia a fost luată cu multă ușurință.

Cine îi va lua locul lui Andi Moisescu

Televiziunea este ca o junglă, zilnic în culise există discuții, tensiuni și schimbări. Duminica, de la ora 13:00, Andi Moisescu nu va mai apărea pe post, iar în locul său va intra emisiunea „Fața la joc”. Show-ul prezentat de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan auscos din grilă „ApropoTv”.

CITEȘTE ȘI:

Război financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile: ”Este bătaie de joc!”

Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer