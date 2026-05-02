Cum a încercat Andreea Bostănică să-l ademenească pe Abush. Strategia la care a apelat “Regina Tiktok-ului” înainte să ceară ordinul de protecție

De: Andrei Iovan 02/05/2026 | 22:15
Noi detalii explozive ies la iveală în scandalul dintre Andreea Bostănică și Abush, iar informațiile prezentate de reprezentanții legali ai afaceristului ar putea complica serios povestea ordinului de protecție obținut recent de influenceriță. CANCAN.RO a aflat ce a făcut influencerița cu doar câteva zile înainte să-și joace ultima carte, înainte de procesul de pe 27 mai. Ce-i drept, comportamentul recent al Andreei Bostănică cam contrazice frontal imaginea unei femei care s-ar teme pentru viața și siguranța ei. Cum a încercat să-l îmbuneze pe Abush, dar s-a lovit de un refuz categoric, aflați imediat! 

Totul a început pe 24 aprilie 2026, la Adunarea Generală a Asociației de Proprietari din complexul rezidențial în care locuiește Akbar Abdullaev. Deși, potrivit echipei de avocați a lui Abush, Andreea Bostănică nu ar locui permanent acolo și ar avea reședința efectivă în altă parte, influencerița a ales să participe personal la ședință. Prezența ei la întâlnire a creat o oportunitate directă de contact cu bărbatul împotriva căruia avea să ceară ulterior ordin de protecție.

Cum a încercat Andreea Bostănică să-l împace pe Abush, înainte de a cere un ordin de protecție, după 8 luni. sursă – social media

Ba chiar a încercat să-l ademenească cu vorbă bună și îmbrățișări, în speranța că el va renunța la acuzațiile și procesele împotriva ei. Dar nu a fost să fie! Abush i-a dat cu flit!

Andreea Bostănică a încercat să-l îmbuneze pe Abush înainte cu câteva zile să ceară ordinul de protecție

Influencerița pare că a avut o strategie bine pusă la punct. A făcut tot posibilul să fie prezentă la ședința care s-a organizat în cadrul complexului, acolo unde a încercat să se apropie de Abush și să-l convingă să își retragă acțiunile judiciare împotriva ei. Mai mult decât atât, la final, șatena ar fi încercat chiar să-l ia în brațe pe Abush, iar gestul ei a fost refuzat categoric. La două zile după, influencerița și-a luat inima în dinți și i-a scris un mesaj, cu pretextul că vrea să îi dea niște obiecte de mobilă pentru balcon.

Șatena a încercat să-l ia în brațe, dar Akbar Abdullaev (Abush) a refuzat-o

Cele mai elocvente elemente privind raporturile reale dintre părți sunt, însă, recente și provin chiar din comportamentul Andreei Bostanica. În data de 24 aprilie 2026 a avut loc Adunarea Generală a Asociației de proprietari a complexului în care locuiește clientul nostru. Andreea Bostanica locuiește în acest complex, insa doar sporadic, având reședința de fapt la o altă adresă. Cu toate acestea, deși nu locuiește efectiv aici cu titlu definitiv a ales să se prezinte personal la adunare împrejurare care, în mod obiectiv, a creat o ocazie de contact cu domnul Abdullaev.
În cadrul adunării, Andreea Bostanica s-a apropiat de domnul Abdullaev și a încercat să poarte o discuție al cărei conținut viza retragerea acțiunilor judiciare formulate de acesta. Domnul Abdullaev a ignorat intențiile ei, păstrând zâmbetul pe buze și menținând doar un dialog formal de complezență. La finalul discuției, Andreea Bostanica a încercat să îl îmbrățișeze, gest pe care domnul Abdullaev l-a refuzat. Toate aceste împrejurări sunt înregistrate de camerele de supraveghere ale complexului și pot fi verificate în mod obiectiv, au declarat reprezentanții legali ai lui Abush pentru CANCAN.RO.

După ce Abush a refuzat-o, Andreea i-a trimis mesaje

Pe 26 aprilie 2026, influencerița i-a fi trimis mesaje de pe un alt număr de telefon, după ce numerele ei obișnuite ar fi fost blocate de acesta de mai mult timp.

La doar două zile după adunare, adica in 26.04.2026, Andreea Bostanica a transmis clientului nostru un mesaj de pe un alt număr de telefon, întrucât numerele uzuale erau de mult blocate de domnul Abdullaev, prin care îi cerea să îi dea un set de mobila de balcon.
Vă lăsăm dumneavoastră, cu toată considerația cuvenită, să apreciați următoarea împrejurare: cum poate o persoană care susține astăzi că se teme cu adevărat pentru viața și integritatea sa să caute, cu doar câteva zile înainte, contactul direct cu pretinsul său „agresor”? Mai întâi prezentându-se personal la o adunare desfășurată într-un complex în care nici măcar nu locuiește, încercând chiar să îl îmbrățișeze la despărțire, iar apoi transmițându-i mesaje  prin care îi cere mobila? Aceste comportamente nu sunt, în opinia noastră juridică, compatibile cu starea de teamă pe care Andreea Bostanica o invocă astăzi în fața autorităților.
Lezată de refuzul domnui Abdullaev de a discuta cu ea la adunarea din 24 aprilie și neobținând rezultatul dorit, Andreea Bostanica a depus, șase zile mai târziu, cererea de emitere a ordinului de protecție provizoriu, ne-au mai spus avocații lui Akbar Abdullaev.

Mesajul pe care i l-a trimis Andreea Bostănică lui Abush.

În mesajul pe care Bostănică i l-a trimis lui Akbar Abdullaev, șatena îi spune: „Bună invidiosule. Sper că la tine totul este bine. Voiam să te întreb, ții minte mobila pe care o aveai la terasa, pe care ți-am dat-o, pentru că ne-ai cumpărat una nouă, am vrut să te întreb dacă o ai pe undeva și dacă nu îți trebuie, dacă poți să mi-o dai, pentru că mie îmi trebuie.”

