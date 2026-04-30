Am aflat totul despre relația secretă a Andreei Bostănică! Cine e milionarul rus care i-a făcut toate poftele

Andreea Bostănică este, fără doar și poate, una dintre influencerițele care duc o viață de lux: vedeta merge doar în vacanțe scumpe cu avioane private, poartă doar piese de designer și afișează un lux orbitor la care unii nici măcar nu îndrăznesc să viseze. Nu de puține ori au fost ridicate numeroase semne de întrebare cu privire la modul în care cântăreața reușește să ducă un astfel de stil de viață, mai ales că, așa cum vă prezentam în trecut, firmele ei sunt îngropate în datorii. Abush a oferit în urmă cu ceva timp informații prețioase site-ului nostru în care a dezvăluit că în spatele cadourilor scumpe nu stă el, ci reprezentanți ai Federației Ruse de Box. CANCAN.RO a aflat răspunsul la întrebarea care se afla pe buzele multora! Cine este, de fapt, bărbatul influent din spatele șatenei? Vă prezentăm, în exclusivitate, toate detaliile despre „sponsorul” influenceriței.

Despre cadourile scumpe și viața de lux pe care o afișa Andreea Bostănică s-a tot discutat și, deopotrivă, au apărut tot felul de speculații referitoare la bărbații care o cadoriseau pe influenceriță. Andreea a dat de înțeles că pe toate le-ar fi primit de la iubitul ei, Abush, însă lucrurile stau cu totul diferit.

Chiar bărbatul, pe numele său complet Akbar Abdullaev, a demontat cele spuse de Andreea și a susținut că lucrurile ar fi fost primite de la reprezentanții Federației Ruse de box. Noi am aflat cine ar fi sponsorul vedetei, dar și cum le răsfăța acesta și pe mama Andreei, dar și pe prietenele ei.

Abush a avut dreptate! Cine este milionarul Andreei Bostănică?

CANCAN.RO a aflat cine este bărbatul din spatele Andreei Bostănică. Vă amintiți că Abush dezvăluia în interviul pe care ni l-a oferit în exclusivitate detalii despre cadourile primite de Andreea (vezi aici toate detaliile). Am aflat că omul de afaceri a cam avut dreptate, căci în spatele cadourilor și a vieții de lux ar sta nimeni altul decât Umar Kremlev, Președintele Asociației Internaționale de Box (IBA). Dar, să vă facem o scurtă prezentare a lui. Umar are 43 de ani, a fost inițial secretar general și membru al Comitetului Executiv al Federației Ruse de Box, ulterior a devenit președintele IBA. Este văzut ca apropiat de cercurile de putere din Rusia și are o mare influență la el în țară. Aparent, este căsătorit de mulți ani cu Anastasia, însă asta nu pare să fie o problemă pentru Andreea Bostănică, mai ales dacă ținem cont de cât de generos ar fi bărbatul. Să vă facem o scurtă recapitulare.

Andreea Bostănică afișează mereu un lux orbitor, haine scumpe, genți Hermes de zeci de mii de euro, bijuterii de lux și vacanțe exclusiviste. Toate acestea sunt normale pentru influencerița moldoveancă, mai ales că ar fi asigurate de Umar. Să nu credeți însă că multimilionarul rus este darnic doar cu Andreea, ci și cu prietenele sale. Iată de ce spunem asta!

Iphone-uri fără număr pentru vedetă și prietenele ei, dar pe perioadă limitată

Vă amintiți ziua de naștere a Andreei Bostănică?! Când a împlinit 21 de ani, influencerița a sărbătorit pe un yacht alături de prietenele sale. S-a filmat în timp ce petrecea și primea cadourile de la ele și toată lumea a fost cu ochii pe imaginile cu pricina și a oftat măcar puțin gândindu-se ce noroc pe ele. Dar, norocul are un nume! Și nu este Abush, ci, ați ghicit: Umar! Da, sursele CANCAN.RO spun că multimilionarul rus este cel care i-a organizat ziua vedetei și, ca să fie treaba-treabă, a făcut un gest și pentru prietenele ei: Le-ar fi oferit la fiecare un iphone cadou. Bărbatul este cunoscut în cercurile strânse că obișnuiește să facă daruri de lux en-gross. Așadar, toate cele șapte tinere domnișoare s-au ales cu câte un iphone, și nu orice tip, ci ultimul model. Asta da afacere: Vii la ziua unei prietene, îi iei un cadou și primești și tu, la rândul tău, un Iphone! Top!🔝

Problema este că, din informațiile obținute de CANCAN.RO, povestea dintre Andreea Bostănică și Umar s-a cam dus pe Apa Sâmbetei. Cei doi s-ar fi despărțit în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar separarea ar fi afectat-o destul de tare pe influenceriță iar în cea mai recentă melodie a ei se pare că își spune of-ul. Este de înțeles căci, așa cum știm, urmează un proces cu Abush, iar ea nu prea mai are „barca de salvare”… sau mai zis yachtul. Rămâne de văzut cum o va juca de data aceasta și dacă va reuși Andreea să rezolve problemele financiare cu metodele de altădată 😉!

