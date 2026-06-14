Cântărețul va deveni tată pentru a doua oară! Și-a anulat deja două concerte pentru a fi lângă soție

Tyler Childers a amânat două concerte programate pentru această vară, invocând apropiata naștere a celui de-al doilea copil pe care îl va avea împreună cu soția sa, Senora May. Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva zile pe contul de socializare Hickman Holler Hunting Club, spre dezamăgirea fanilor care și-au cumpărat bilete.

Tyler Childers și-a amânat două concerte

Concertul de la Darien Lake Amphitheater din Buffalo de pe 10 iunie a fost reprogramat pentru 13 august, iar spectacolul de la Hersheypark Stadium din Hershey, Pennsylvania, de pe 11 iunie va avea loc pe 14 august. Spectacolele fac parte din turneul Snipe Hunt Tour 2026, organizat pentru promovarea albumului „Snipe Hunter”, lansat în 2025.

Albumul conține 13 piese și este produs de Rick Rubin. Melodiile sunt inspirate de experiențele lui Childers din călătoriile sale prin India și Australia. Pe album se află și o piesă dedicată fiului său, precum și referințe la vânătoare. Albumul îmbină elemente de country, folk și rock.

Tyler Childers și Senora May vor mai avea un copil

În luna februarie, artistul a făcut marele anunț: soția lui este însărcinată cu al doilea copil al cuplului. Anunțul a fost făcut prin intermediul unei postări pe Instagram Story. În cadrul postării, Tyler Childers vorbea și despre închiderea centrului de nașteri de la Ephraim McDowell, din cadrul Fort Logan Hospital din Stanford, Kentucky.

Este unitatea medicală în care cei doi și-au întâmpinat primul copil, născut în septembrie 2022. Senora May avea de gând să nască al doilea copil în același loc, dar acum nu mai poate.

„Am fost întristat să aflu despre închiderea iminentă a centrului de nașteri Ephraim McDowell. În septembrie 2022, Senora l-a adus pe lume aici pe băiețelul nostru. Intenționam să revenim aici și pentru nașterea celui de-al doilea copil, pe care îl așteptăm mai târziu în această vară. Acest centru de nașteri este o parte vitală a îngrijirii materne în zona Stanford. Închiderea lui ar afecta semnificativ și comunitatea Amish din împrejurimi. Este o unitate medicală de prim rang, de care Kentucky ar trebui să fie mândru”, a scris artistul.

Tyler Childers și Senora May, căsătoriți din 2015, au anunțat public nașterea primului lor copil abia în mai 2023.

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