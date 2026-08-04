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Christina Applegate a fost externată după aproape patru luni de spitalizare. Cum se simte actrița acum

De: Daniel Matei 04/08/2026 | 22:10
Christina Applegate a fost externată după aproape patru luni de spitalizare. Cum se simte actrița acum
Sursa foto: Profimedia
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Christina Applegate a fost externată din spital după aproape patru luni de internare și s-a întors acasă, unde continuă să se concentreze asupra recuperării. Actrița americană, diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021, ar avea o stare bună după perioada dificilă petrecută în spital.

Potrivit Page Six, Christina Applegate, în vârstă de 54 de ani, a fost internată la sfârșitul lunii martie și a petrecut aproape patru luni într-un spital din Los Angeles. Surse citate de publicație susțin că actrița a fost externată recent și că „se simte bine” acum, acasă.

Motivul exact al spitalizării nu a fost dezvăluit, iar până în prezent nu există o confirmare că internarea ar fi fost provocată direct de scleroza multiplă cu care Christina Applegate se confruntă din 2021.

La momentul internării, reprezentantul actriței a refuzat să ofere detalii despre tratamentul acesteia, precizând doar că Applegate are „un istoric îndelungat de probleme medicale complicate”, despre care a vorbit în repetate rânduri în mod deschis.

În aprilie, după apariția informațiilor despre spitalizare, actrița le-a transmis fanilor un mesaj pe Instagram, mulțumindu-le pentru sprijin și pentru mesajele primite.

„Problemele de sănătate sunt o constantă pentru mine, dar sunt o tipă puternică și devin mai puternică și mă simt mai bine în fiecare zi”, a scris atunci Christina Applegate.

Actrița luptă cu scleroza multiplă

Christina Applegate a făcut public diagnosticul de scleroză multiplă în 2021 și a vorbit de atunci despre impactul major pe care boala l-a avut asupra vieții sale.

Actrița a descris în mai multe rânduri simptomele debilitante cu care se confruntă, inclusiv amorțeală și slăbiciune la nivelul picioarelor, dureri, probleme gastrointestinale și dificultăți de echilibru. De asemenea, a dezvăluit că a ajuns la spital de aproximativ 30 de ori de-a lungul luptei sale cu problemele de sănătate.

În cadrul podcastului „MeSsy”, pe care îl realizează împreună cu actrița Jamie-Lynn Sigler, diagnosticată la rândul ei cu scleroză multiplă, Applegate a vorbit fără menajamente despre dificultățile provocate de boală.

În 2025, ea a povestit și despre o internare provocată de o infecție renală extrem de dureroasă, în timpul căreia a spus că a ajuns să țipe din cauza durerilor.

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