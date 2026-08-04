Christina Applegate a fost externată din spital după aproape patru luni de internare și s-a întors acasă, unde continuă să se concentreze asupra recuperării. Actrița americană, diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021, ar avea o stare bună după perioada dificilă petrecută în spital.

Potrivit Page Six, Christina Applegate, în vârstă de 54 de ani, a fost internată la sfârșitul lunii martie și a petrecut aproape patru luni într-un spital din Los Angeles. Surse citate de publicație susțin că actrița a fost externată recent și că „se simte bine” acum, acasă.

Motivul exact al spitalizării nu a fost dezvăluit, iar până în prezent nu există o confirmare că internarea ar fi fost provocată direct de scleroza multiplă cu care Christina Applegate se confruntă din 2021.

La momentul internării, reprezentantul actriței a refuzat să ofere detalii despre tratamentul acesteia, precizând doar că Applegate are „un istoric îndelungat de probleme medicale complicate”, despre care a vorbit în repetate rânduri în mod deschis.

În aprilie, după apariția informațiilor despre spitalizare, actrița le-a transmis fanilor un mesaj pe Instagram, mulțumindu-le pentru sprijin și pentru mesajele primite.

„Problemele de sănătate sunt o constantă pentru mine, dar sunt o tipă puternică și devin mai puternică și mă simt mai bine în fiecare zi”, a scris atunci Christina Applegate.

Actrița luptă cu scleroza multiplă

Christina Applegate a făcut public diagnosticul de scleroză multiplă în 2021 și a vorbit de atunci despre impactul major pe care boala l-a avut asupra vieții sale.

Actrița a descris în mai multe rânduri simptomele debilitante cu care se confruntă, inclusiv amorțeală și slăbiciune la nivelul picioarelor, dureri, probleme gastrointestinale și dificultăți de echilibru. De asemenea, a dezvăluit că a ajuns la spital de aproximativ 30 de ori de-a lungul luptei sale cu problemele de sănătate.

În cadrul podcastului „MeSsy”, pe care îl realizează împreună cu actrița Jamie-Lynn Sigler, diagnosticată la rândul ei cu scleroză multiplă, Applegate a vorbit fără menajamente despre dificultățile provocate de boală.

În 2025, ea a povestit și despre o internare provocată de o infecție renală extrem de dureroasă, în timpul căreia a spus că a ajuns să țipe din cauza durerilor.

CITEȘTE ȘI:

Christina Applegate rupe tăcerea după zvonurile despre internarea sa în spital. Ce spune actrița despre starea ei de sănătate

Cum trece Christina Applegate prin lupta cu scleroza multiplă. Un fost coleg din serialul „Familia Bundy” rupe tăcerea