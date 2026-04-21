Christina Applegate rupe tăcerea după zvonurile despre internarea sa în spital. Ce spune actrița despre starea ei de sănătate

Actrița Christina Applegate a venit cu o serie de precizări după ce în presă au apărut informații potrivit cărora ar fi fost spitalizată din cauza unor probleme serioase de sănătate.

Deși nu a făcut vreo referire la o posibilă spitalizare, actrița a postat pe Instagram o fotografie cu o cană așezată peste cartea sa autobiografică, „You With the Sad Eyes”, publicată recent, și a scris că se confruntă cu unele probleme, dar că va da detalii ulterior, scrie Yahoo.

„Vă mulțumesc pentru valul de iubire și urările de bine. Problemele de sănătate sunt o constantă pentru mine, dar sunt o femeie puternică și devin mai puternică și mai bine în fiecare zi. Îmi iau un moment pentru a mă concentra pe sănătatea mea, dar voi reveni în curând cu mai multe de spus”, a transmis actrița.

Postarea vine după ce TMZ a relatat pe 16 aprilie că Applegate ar fi fost spitalizată și ar fi primit tratament medical încă de la sfârșitul lunii martie. Applegate a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021, o boală autoimună, și a fost deschisă în privința parcursului ei de sănătate încă de atunci.

Christina Applegate suferă de scleroză multiplă

Christina Applegate și-a publicat luna trecută memoriile, intitulate „You With the Sad Eyes”. În volum, actrița descrie efectele cotidiene ale bolii, mărturisind:

„Când mă trezesc, de multe ori nu reușesc să-mi mișc brațul suficient cât să ajung la paharul cu apă de lângă pat sau la telefonul pus la încărcat.”

Ea adaugă că boala o face mai vulnerabilă la infecții, ceea ce o trimite frecvent la camera de gardă.

Actrița le-a oferit periodic fanilor actualizări despre starea sa de sănătate, care pare să se deterioreze de la an la an. În august anul trecut, ea a dezvăluit că a fost internată în spital din cauza unor dureri intense. La acel moment, actrița le-a spus ascultătorilor podcastului său, „MeSsy Podcast”, că țipa de durere și că a fost diagnosticată cu o infecție renală.

