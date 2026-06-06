Artista abia s-a întors din Miami și a făcut marele anunț. Claudia Pavel: „La anul vă chem la nuntă”

Stabilită de câțiva ani la Miami, Claudia Pavel a vorbit deschis, în cadrul emisiunii CANCAN Exclusiv, despre viața sa de peste Ocean, dar și despre capitolul iubire. Artista recunoaște că este o romantică incurabilă, că a plâns din dragoste și că, deși a primit numeroase cereri în căsătorie de-a lungul timpului, nu știe când va ajunge în fața altarului. Despre relații, discreție și lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor, aflați chiar de la artistă din materialul următor.
Claudia Pavel nu și-a pierdut niciodată încrederea în iubire. Deși a trecut prin experiențe care au marcat-o, artista spune că astăzi se bucură de echilibru și fericire în plan personal. Chiar dacă nu își expune relațiile, Claudia recunoaște că nu exclude ideea unei povești de dragoste serioase și că rămâne deschisă la tot ce îi aduce viața.
CANCAN: A plâns Claudia din dragoste?