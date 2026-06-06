Artista abia s-a întors din Miami și a făcut marele anunț. Claudia Pavel: „La anul vă chem la nuntă”

Claudia Pavel: Normal. De multe ori. Dar, emoțional, avem cu toții de învățat și sunt foarte sensibilă când vine vorba de oamenii pe care îi iubesc.

CANCAN: Care este cea mai repetitivă întrebare care ți se pune? Când faci un copil? Când îl faci pe al doilea? Când te măriți?



Claudia Pavel: Nu m-a mai întrebat nimeni. Cred că au renunțat. Mi-am făcut copilul, unul și perfect. Niciodată să nu spui niciodată, că poate, cine știe, vă chem la anul la nuntă.



CANCAN: La anul?



Claudia Pavel: Nu știu. Am spus: niciodată să nu spui niciodată. Eu, mereu când am zis că niciodată nu o să fac nu știu ce, exact aia m-am dus și am făcut. Mama îmi spune mereu să mă duc să mă distrez, vezi și fă-ți de cap. Mama mea este un înger. Și tata îmi spune la fel.

CANCAN: Cereri în căsătorie ai primit? Inele? S-a lăsat și cu inele?



Claudia Pavel: Am primit multe. Tu zici din alea neserioase? Neserioase, de la fani, am primit și am primit și serioase, că doar am o vârstă și eu.



CANCAN: Dar nu văd inelul, așa că te întreb: când te măriți?



Claudia Pavel: Mai, nu știu.

CANCAN: Simți nevoia, la un moment dat, să lași partea bărbătească din tine? Adică să stai în brațele cuiva, să te ia în brațe?

Claudia Pavel: Dar eu nu am spus că nu stau în brațele nimănui. Am spus doar că nu am ajuns acolo, la nuntă.

CANCAN: Dar tu o să ne spui când este cazul, că nu te ascunzi.



Claudia Pavel: Eee… m-am mai ascuns și eu și s-ar putea să mă ascund în continuare. Cumva, discreția asta a mea vine dintr-un bun-simț pe care îl am de acasă. Sunt un copil crescut în biserică, contrar așteptărilor unora. Da, sunt liberă și liniștită, dar îmi respect copilul și îmi respect părinții și am învățat de mică să nu îmi spăl rufele în public. Și chiar și atunci când am avut lucruri de zis, m-am abținut.

CANCAN: Ai vreo rană nevindecată?



Claudia Pavel: Îți dai seama că dacă aș zice nu, ar însemna chiar că am. Clar am răni nevindecate. Asta mă deranja când eram mai mică. Am fost cuplată cu toți cântăreții cu care cântam, făceam o poză sau eram colegă de platou. Asta mă deranja când eram mai mică, dar când am crescut mi-am dat seama că începi să înțelegi lucrurile cu adevărat importante și timpul le demonstrează pe toate. Nu m-am luptat niciodată să demontez un zvon despre mine. Sunt mândră de mine, deși oamenii îmi spuneau:”Dar de ce nu ieși să vorbești?” Eu sunt un om mult mai introvertit decât crede lumea.