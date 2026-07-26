Romanița Iovan a dat ordinul, iar soțul s-a conformat! Cum a scos-o avocatul din încurcătură

Creatoarea de modă Romanița Iovan, 61 de ani, și Iulian Gogan, avocat, sunt împreună de mulți ani, iar relația lor nu pare să fi fost tulburată de scandaluri. Poate și pentru că cei doi au o dinamică bună. Mai precis, când Românița zice „sari”, Iulian Gogan întreabă „cât de sus?”. O situație de acest gen a fost surprinsă de CANCAN.RO în fața superbei vile din Primăverii a Romaniței Iovan. E norocoasă Romanița! Iulian Gogan are detentă bună! Imagini cu logodnicul creatoarei de modă, pe care l-a pus la treabă!

Zi obișnuită de vară pentru cuplul Romanița Iovan și Iulian Gogan. Cei doi sosesc la casa Romaniței, pe care aceasta și-a amenajat-o într-un stil franțuzesc. I se potrivește! Iulian Gogan este un bărbat săritor, pentru că ia de la mașină câteva role de stofă. Cunoscătorii să ia aminte la texturi și culori, cu siguranță vor fi în viitoarele colecții lansate de Romanița.

La poarta vilei, Romanița Iovan, mereu atentă la detalii, observă ceva în neregulă cu gardul viu. Probabil risca să agațe sulurile de stofă. Nu se poate așa ceva, sunt periclitate bietele rochii pe care Romanița urmează să le deseneze și să le taie. Gardul trebuie rezolvat urgent. Intră în scenă super-eroul Iulian Gogan. Cu o mână strașnică de bărbat, acesta trage, rupe, elimină problemele constatate de Romanița. E implicat până la sacrificiu, nici măcar nu și-a pus mânuși pentru aceste operațiuni.

Ei, dar gardul viu se încăpățânează să reziste. Câteva crenguțe mai înalte îi sfidează pe cei doi, așa că Iulian Gogan pur și simplu decolează cu câteva sărituri impresionante și le prinde și pe acestea din urmă. Priviți detenta avocatului! S-a ridicat cel puțin 50 cm de la sol!

Reușita logodnicului Romaniței Iovan e cu atât mai impresionantă cu cât nici nu poartă cine știe ce pantofi sport, ci doar niște converși obișnuiți, de stradă, o pereche de jeanși și un tricou polo. Cât despre Romanița, nu se putea să nu fie elegantă, cu niște pantaloni cu dungi verticale și o bluză neagră foarte simplă.

În cele din urmă, problema e rezolvată și Romanița se poate apuca liniștită de design în vila din Primăverii. Nu se știe dacă Iulian Gogan a rămas să o mai ajute pe Romanița și cu alte lucruri, dar într-o vilă atât de încăpătoare mereu găsești ceva de făcut.

Chiar dacă între cei doi există o diferență considerabilă de vârstă, Romanița Iovan reușește să rămână mereu tânără, grație sportului, pe care îl practică regulat. Este foarte bine că Iulian Gogan îi e alături în perioada aceasta, pentru că băiatul Romaniței, Albert Iovan, a plecat anul acesta la studii în Anglia, la o facultate de inginerie. Moment dificil pentru mamă, dar iată că are un bărbat săritor, la figurat dar iată că și la propriu!

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