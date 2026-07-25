Lovitură dură pentru partenerul Monicăi Gabor! Mr. Pink, dat afară cu scandal din Beverly Hills! „Ne evită și nu plătește chiria. A trebuit să facem evacuarea”

Pe harta Americii, Monica Gabor și misteriosul Mr. Pink par să fie peste tot și nicăieri. Firmele afaceristului chinez duc spre mai multe zone din Los Angeles, însă niciun document public recent nu confirmă clar unde locuiește în prezent familia. Există, totuși, o adresă de la care Mr. Pink a plecat fără drept de apel: sediul afacerii sale crypto, evacuat după ce proprietarul a reclamat că nu mai primea chiria. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Ani la rând, Monica Gabor și Mr. Pink au afișat doar frânturi atent alese din viața lor din USA: apariții rare, fotografii calculate și aproape nicio explicație despre afacerile, locuința sau averea lor reală. Acum, însă, documentele oficiale ridică puțin câte puțin perdeaua de fum din jurul unuia dintre cele mai secretoase cupluri.

Iar în spatele imaginii de familie retrasă și extrem de bogată iese la iveală o poveste care pune la îndoială puțin veridicitatea imaginii lor.

Să ne amintim că Monica Gabor s-a retras aproape complet din spațiul public după mutarea în Statele Unite. Mr. Pink a rămas, la rândul lui, un personaj greu de urmărit, cu mai multe variante ale numelui în documente, firme răspândite prin toată America și o avere despre care s-a vorbit mult, dar care a fost rareori demonstrată cu acte.

Nici măcar locul în care trăiesc în prezent cei doi nu este foarte clar. De-a lungul timpului, cuplul a fost asociat cu proprietăți din Malibu, însă cele mai recente documente publice indică în principal sedii și adrese comerciale.

Niciun act nu confirmă domiciliul actual al Monicăi Gabor și al lui Mr. Pink. Există însă o adresă de lux de la care afacerea lui Mr. Pink a fost scoasă oficial de pe hartă!

Compania Beverly Hills Gateway L.P. a deschis un proces împotriva Greencoin333 Inc., societatea legată de proiectul crypto GreenCoin, condus de Mr. Pink. Dosarul a avut ca obiect evacuarea companiei dintr-un spațiu comercial situat pe Wilshire Boulevard, una dintre cele mai cunoscute artere din Beverly Hills.

Detaliile conflictului au ieșit la iveală în timpul unei ședințe oficiale a Comisiei de Urbanism din Beverly Hills.

Reprezentantul proprietarului a declarat că a cerut evacuarea firmei afaceristului chinez.

„Au intrat în default și a trebuit să facem evacuarea”, a spus acesta.

Potrivit stenogramei ședinței, reprezentantul clădirii a susținut că Mr. Pink evita discuțiile și nu mai plătea chiria. „Mr. Pink ne evită și nu plătește chiria”, apare în transcriere.

Monica Gabor promova afacerea lui Mr. Pink

Acesta a mai povestit că în spațiul îmnchiriat lui apăruseră alte persoane și mai multe automobile, fără ca proprietarul să știe clar cine folosea imobilul și în baza cărui acord. În final, compania acestuia a fost scoasă din spațiu, iar încuietorile au fost schimbate.

Monica Gabor nu apare ca pârâtă în proces și nici drept administrator sau asociat al Greencoin333 Inc. Românca și-a asociat însă public imaginea cu proiectul GreenCoin. Ea a promovat contul companiei pe rețelele sociale și a participat alături de Mr. Pink la evenimente din zona crypto și blockchain.

Mr. Pink era prezentat drept CEO și președinte al proiectului, în timp ce Monica contribuia la vizibilitatea publică a afacerii.

GreenCoin promitea să combine criptomonedele, inteligența artificială și fitnessul. Utilizatorii ar fi trebuit să primească monede digitale în timp ce făceau sport, printr-un sistem numit „Burn to Earn”.

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