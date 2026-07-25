”El Diablo” a fost capturat după 10 ani. Cel mai căutat traficant din Costa Rica a fost prins într-o amplă operațiune

Alejandro Arias Monge, cunoscut drept „El Diablo”, a fost arestat în cadrul unei operațiuni de amploare desfășurată în Rio Frio, la aproximativ 90 de kilometri nord-est de capitala Costa Ricăi, San Jose. Pentru capturarea sa, autoritățile americane oferiseră o recompensă de 500 de mii de dolari, acesta fiind considerat unul dintre cei mai periculoși șefi ai rețelelor de trafic de droguri din regiune.

Potrivit autorităților din Costa Rica, „El Diablo” conducea o organizație criminală internațională violentă și era căutat pentru infracțiuni grave, printre care trafic de droguri, omor, jaf și spălare de bani. Procurorul general al Costa Ricăi a anunțat că extrădarea sa va fi luată în considerare în cazul în care Statele Unite vor depune o cerere oficială.

500.000 de dolari pentru prinderea lui „El Diablo”

Arestarea acestuia s-a desfășurat cu un schimb de focuri care a durat aproximativ 45 de minute. În timpul operațiunii, un presupus membru al grupării criminale a fost ucis, opt polițiști au fost răniți, iar alte două persoane au fost arestate, printre care se afla și un alt infractor căutat.

Potrivit anchetatorilor, în incinta unde a avut loc operațiunea se aflau trei dintre cei mai căutați bărbați din țară. Grupările lor criminale sunt suspectate de a fi responsabile pentru aproximativ 360 de omoruri, dintre care aproape 200 sunt legate de organizația condusă de „El Diablo”.

În timpul raidului, poliția a confiscat arme automate, pistoale și drone care, potrivit autorităților, erau folosite pentru a monitoriza mișcările agenților de ordine. Anchetatorii bănuiesc că „El Diablo„ s-a ascuns o perioadă în Nicaragua și se afla pe fugă de mai bine de 10 ani, după ce a reușit să evite un proces în care este acuzat de mai multe crime. În ultimii ani, traficul de droguri a crescut vertiginos în Costa Rica, care a fost cândva cea mai sigură țară din America Centrală.

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