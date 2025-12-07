Acasă » Exclusiv » România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit internațional din 2018

România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit internațional din 2018

De: Dumitru Cristian 07/12/2025 | 18:46
România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit internațional din 2018
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Mai precis, Evelin Banev, zis „Brendo”, bulgarul condamnat în 2017, pe teritoriul țării noastre, la 10 ani și 6 luni de închisoare, după ce a introdus peste 51 de kilograme de cocaină, nu-și va executa nicio zi din pedeapsă în țara noastră. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Regele cocainei din Balcani, Evelin Banev, nu va face în România nici măcar o zi din pedeapsa de 10 ani și 6 luni de închisoare, dată de instanțele de la noi.

Regele cocainei din Balcani, Evelin Banev, nu va executa nicio zi de închisoare în România

Potrivit deciziei Tribunalului București, din data de 5 decembrie, magistrații au dispus anularea tuturor formelor de executare a pedepsei. Chetuielile de judecată rămân în sarcina acestuia, mai puțin cele cu avocatul din oficiu, ce vor reveni statului.

Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„În temeiul art. 597 alin. (1) şi art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II-a şi alin. (2) C.proc.pen., cu referire la art. 151 și art. 152 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, admite contestația la executare formulată de către Departamentul Executări Penale din cadrul Tribunalului București. Constată că (…) a fost recunoscută de către autoritățile bulgare pedeapsa principală de 10 ani și 6 luni închisoare aplicată condamnatului BANEV EVELIN NIKOLOV prin Sentința penală nr. 1311/25.05.2016 a Tribunalului București, Secția Penală, definitivă prin Decizia penală nr. 986/A/21.06.2017 a Curții de Apel București, Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 40260/3/2014.

Dispune anularea tuturor formelor de executare a pedepsei principale de 10 ani și 6 luni închisoare aplicate condamnatului BANEV EVELIN NIKOLOV prin Sentința penală nr. 1311/25.05.2016 a Tribunalului București, Secția Penală, definitivă prin Decizia penală nr. 986/A/21.06.2017 a Curții de Apel București, Secția a II-a Penală. În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 alin. (1) C.pr.pen., cheltuielile cu apărătorul din oficiu, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței.

A introdus peste 51 de kilograme de cocaină în România

Evelin Banev, unul dintre cei mai periculoști traficanți de droguri din Europa, a fost reținut la 7 septembrie, în zona Kiev, potrivit Mediafax. Parchetul din Sofia a indicat faptul că acesta urmează a fi extrădat de pe teritoriul Ucrainei, pentru a-și ispăși pedeapsa în Bulgaria. Acolo unde i-a fost recunoscută și pedeapsa din România, astfel că acesta nu va mai putea fi extrădat, pentru a o executa pe teritoriul țării noastre.

Benev a fost condamnat definitiv în România, la 10 ani și 6 luni de închisoare. El a fost judecat după ce a introdus în țară, în aprilie 2012, peste 51 de kilograme de cocaină. Daar nu a făcut nici măcar o zi de închisoare, profitând de punerea în libertate, în așteptarea deciziei instanței din Bulgaria. El era urmărit international, inclusiv de România, încă din 2018.

Cum a adus în România peste 50 de kilograme de cocaină

Interlopul bulgar și-a extins în acei ani afacerile și în România, dar și peste Ocean. El făcea parte dintr-o filieră uriașă ce transporta și vindea zeci de tone de droguri. Acestea erau aduse cu niște vapoare comerciale. Și descărcate apoi în Portul Constanța. De aici, erau transportate cu autotrenurile în Europa de Vest.

Banev a venit în România în anul 2013, ca să discute despre o livrare. A mers numai cu taxiul. Și s-a întâlnit cu un bărbat într-un hotel, acolo unde au discutat despre livrarea a trei tone de droguri. Pentru a-i dovedi că poate face acest lucru, „Brendo” s-a angajat să aducă în România 50 de kilograme de cocaină pură. După doar 3 zile, acesta l-a sunat și i-a spus că găsește drogurile într-o mașină aflată în parcarea unui centru comercial din capitală. Procurorii DIICOT au intrat însă pe fir și au confiscat marfa.

Un an mai târziu, în 2014, presa din Bulgaria scria că Banev ar fi ordonat uciderea unui polițist român, aflat sub acoperire. Acesta ar fi fost găsit mort pe o plajă, după ce anterior se întâlnise cu traficantul.

CITESTE SI… “Regele cocainei” din Bulgaria a ucis un politist roman sub acoperire!

Vezi și: Ce afaceri avea in Romania “Lordul drogurilor din Balcani”. Detalii uluitoare din dosarul celebrului traficant de stupefiante

Tags:
Iți recomandăm
Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare
Exclusiv
Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare
Unde-s două, puterea crește și uleiul strălucește! Top 25 dive care au făcut show la plajă! Bianca Drăgușanu și Geanina Ilieș, prea HOT
Exclusiv
Unde-s două, puterea crește și uleiul strălucește! Top 25 dive care au făcut show la plajă! Bianca Drăgușanu…
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de turiști, cu hoteluri de la 35 de euro pe noapte
Mediafax
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de...
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
Gandul.ro
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de...
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia...
Alegeri Primăria București 2025. Prezența crește pe seară. Director INSCOP: Va câștiga cine a făcut ceva treabă în București / Cum arată situația în prezent
Mediafax
Alegeri Primăria București 2025. Prezența crește pe seară. Director INSCOP: Va câștiga cine...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
Digi 24
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din...
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
Gandul.ro
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai ...
Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai mult colagen marin”
O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea
O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă în supermarketurile din România: ”Ce e în ...
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă în supermarketurile din România: ”Ce e în neregulă cu țara asta?!”
Live text alegeri locale 2025. Prezența la vot se apropie de cea din 2024
Live text alegeri locale 2025. Prezența la vot se apropie de cea din 2024
Lando Norris, campion mondial în Formula 1! Ultima etapă a sezonului 2025 a fost spectaculoasă
Lando Norris, campion mondial în Formula 1! Ultima etapă a sezonului 2025 a fost spectaculoasă
Vezi toate știrile
×