România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit internațional din 2018

România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Mai precis, Evelin Banev, zis „Brendo”, bulgarul condamnat în 2017, pe teritoriul țării noastre, la 10 ani și 6 luni de închisoare, după ce a introdus peste 51 de kilograme de cocaină, nu-și va executa nicio zi din pedeapsă în țara noastră. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Regele cocainei din Balcani, Evelin Banev, nu va face în România nici măcar o zi din pedeapsa de 10 ani și 6 luni de închisoare, dată de instanțele de la noi.

Potrivit deciziei Tribunalului București, din data de 5 decembrie, magistrații au dispus anularea tuturor formelor de executare a pedepsei. Chetuielile de judecată rămân în sarcina acestuia, mai puțin cele cu avocatul din oficiu, ce vor reveni statului.

„În temeiul art. 597 alin. (1) şi art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II-a şi alin. (2) C.proc.pen., cu referire la art. 151 și art. 152 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, admite contestația la executare formulată de către Departamentul Executări Penale din cadrul Tribunalului București. Constată că (…) a fost recunoscută de către autoritățile bulgare pedeapsa principală de 10 ani și 6 luni închisoare aplicată condamnatului BANEV EVELIN NIKOLOV prin Sentința penală nr. 1311/25.05.2016 a Tribunalului București, Secția Penală, definitivă prin Decizia penală nr. 986/A/21.06.2017 a Curții de Apel București, Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 40260/3/2014. Dispune anularea tuturor formelor de executare a pedepsei principale de 10 ani și 6 luni închisoare aplicate condamnatului BANEV EVELIN NIKOLOV prin Sentința penală nr. 1311/25.05.2016 a Tribunalului București, Secția Penală, definitivă prin Decizia penală nr. 986/A/21.06.2017 a Curții de Apel București, Secția a II-a Penală. În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 alin. (1) C.pr.pen., cheltuielile cu apărătorul din oficiu, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanței.

A introdus peste 51 de kilograme de cocaină în România

Evelin Banev, unul dintre cei mai periculoști traficanți de droguri din Europa, a fost reținut la 7 septembrie, în zona Kiev, potrivit Mediafax. Parchetul din Sofia a indicat faptul că acesta urmează a fi extrădat de pe teritoriul Ucrainei, pentru a-și ispăși pedeapsa în Bulgaria. Acolo unde i-a fost recunoscută și pedeapsa din România, astfel că acesta nu va mai putea fi extrădat, pentru a o executa pe teritoriul țării noastre.

Benev a fost condamnat definitiv în România, la 10 ani și 6 luni de închisoare. El a fost judecat după ce a introdus în țară, în aprilie 2012, peste 51 de kilograme de cocaină. Daar nu a făcut nici măcar o zi de închisoare, profitând de punerea în libertate, în așteptarea deciziei instanței din Bulgaria. El era urmărit international, inclusiv de România, încă din 2018.

Cum a adus în România peste 50 de kilograme de cocaină

Interlopul bulgar și-a extins în acei ani afacerile și în România, dar și peste Ocean. El făcea parte dintr-o filieră uriașă ce transporta și vindea zeci de tone de droguri. Acestea erau aduse cu niște vapoare comerciale. Și descărcate apoi în Portul Constanța. De aici, erau transportate cu autotrenurile în Europa de Vest.

Banev a venit în România în anul 2013, ca să discute despre o livrare. A mers numai cu taxiul. Și s-a întâlnit cu un bărbat într-un hotel, acolo unde au discutat despre livrarea a trei tone de droguri. Pentru a-i dovedi că poate face acest lucru, „Brendo” s-a angajat să aducă în România 50 de kilograme de cocaină pură. După doar 3 zile, acesta l-a sunat și i-a spus că găsește drogurile într-o mașină aflată în parcarea unui centru comercial din capitală. Procurorii DIICOT au intrat însă pe fir și au confiscat marfa.

Un an mai târziu, în 2014, presa din Bulgaria scria că Banev ar fi ordonat uciderea unui polițist român, aflat sub acoperire. Acesta ar fi fost găsit mort pe o plajă, după ce anterior se întâlnise cu traficantul.

