Nepotul lui Florin Salam, condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Filat doi ani de DIICOT şi prins în flagrant şi-a primit pedeapsa!

Nepotul lui Florin Salam, Eugen Jan Stoian, alias Giani, are necazuri mari. Tânărul de 30 de ani a fost condamnat la 1 an, 8 luni și 20 de zile de închisoare cu executare, pentru deținere și trafic de droguri de mare risc, dar si nerespectarea regimului armelor si al munițiilor. Giani este fiul lui Nelu Stoian, fratele mai mare al lui Florin Salam, care a murit, în 2020, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19. Tânărul făcea parte dintr-o rețea de traficanți de cocaină. CANCAN.RO are toate detaliile despre cum a ajuns Giani traficant de droguri și ce pedepse au primit complicii lui.

După ce a devenit cunoscut, Florin Salam nu i-a uitat pe cei din familia sa și a încercat să aibă grijă de ei. Așa a ajuns să-l ia sub aripa lui ocrotitoare și pe nepotul său, Eugen, căruia i se spune Giani. Tânărul de 30 de ani a fost ocazional șoferul manelistului. Florin Salam s-a apropiat și mai mult de nepotul său după ce tatăl acestuia a murit în perioada pandemiei. Fratele manelistului, Neluțu Stoian, un lăutar apreciat, s-a stins, în anul 2020, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19.

După decesul tatălui său, Giani a luat-o, însă, pe căi greșite și a intrat într-o grupare de traficanți de stupefiante. El era principalul furnizor de droguri al unor artiști cunoscuți în lumea manelelor.

Maneliștii, care erau doar consumatori, au fost filați de DIICOT timp de doi ani. Prinși în flagrant, ca să-și salveze pielea, aceștia le-au dezvăluit anchetatorilor sursa de unde se aprovizionau. Astfel, în primăvara anului 2024, Giani a fost arestat de procurorii DIICOT pentru trafic de substanțe interzise. La percheziții, în posesia lui s-au găsit nu doar droguri, ci și un pistol marca WEIHRAVCH, calibru 9 mm și 5 cartușe cu gaze, calibru 9 mm.

Complicii traficanți, condamnați cu suspendare

Magistrații Tribunalului București l-au condamnat pe Eugen Jan Stoian, în primă instanță, la 1 an, 8 luni și 20 de zile de închisoare cu executare, pentru mai multe infracțiuni. Este vorba despre trafic de droguri de mare risc în formă continuată, deținere, fără drept, de droguri de risc si nerespectarea regimului armelor si al munițiilor.

”În baza art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., contopește cele trei pedepse cu închisoarea la care inculpatul Stoian Jan-Eugen a fost condamnat prin prezenta și îi aplică inculpatului acestuia pedeapsa cea mai grea, de 1 an și 8 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de 20 de zile închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte 2 pedepse, urmând ca, în final, acesta să execute pedeapsa rezultantă de 1 an, 8 luni și 20 de zile închisoare”, se arată în decizia instanței, care poate fi atacată cu apel.

Pe de altă parte, judecătorii au decis să înlocuiască arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar.

În același dosar, au mai fost condamnați patru traficanți. Aceștia au primit, însă, condamnări la închisoare cu suspendare. Atât Giani Stoian, cât și ceilalți inculpați trebuie să plătească și câte 5.000 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.

Pe durata controlului judiciar, nepotul lui Florin Salam nu are voie să se apropie de complicii săi la o distanță mai mică de 50 metri și nici să comunice cu ei, direct sau indirect.

Fratele lui Salam a fost un lăutar apreciat

Florin și Nelu au fost foarte apropiați în copilărie. Amândoi cântau, iar Nelu a fost cel care l-a încurajat pe Florin Salam să nu se lase de muzică. Mulți spun că Nelu, un apreciat lăutar, ar fi fost chiar mai talentat decât fratele său mai mic.

Ani de zile, cei doi frați au mers împreună la evenimente, dar, la un moment dat, fiecare s-a orientat spre altă direcție. Neluțu Stoian a murit în septembrie 2020, după ce a stat două luni internat la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, fiind infectat cu COVID-19.

CANCAN.RO a încercat să afle și ce spune Florin Salam despre situația în care se află nepotul său. Soția sa, Roxana, ne-a transmis că ei nu știu nimic despre acest subiect și nu au ce comenta.

