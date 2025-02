Florin Salam, decizie radicală după ce a stat 3 săptămâni la o clinică din Serbia: ”A fost singura soluție!”

Florin Salam a fost cu un picior în prăpastie. Manelistul a petrecut câteva săptămâni într-un spital din Serbia, starea sa de sănătate fiind extrem de gravă. Artistul a făcut o serie de confesiuni dureroase despre una dintre cele mai negre perioade din viața sa.

Florin Salam a început anul cum nu se putea mai rău. Din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă de mai bine de doi ani, manelistul a ajuns pe patul de spital. Timp de 3 săptămâni a fost internat într-o clinică din Serbia, unde cadrele medicale au făcut tot ceea ce le-a stat în putere pentru a-l pune pe picioare. Mulți credeau că nu își va mai reveni prea curând.

”Regele” riscă să ajungă la cuțit! Ce i-au spus medicii lui Florin Salam acum un an și jumătate

Excesele și-au spus cuvântul asupra sănătății lui Florin Salam. Manelistul a ajuns la capătul puterilor, motiv pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Artistul a fost internat în spital timp de 3 săptămâni și a fost la un pas să ajungă la bisturiu. Problemele de sănătate cu care acesta s-a confruntat au început în urmă cu aproximativ doi ani. Având alături o echipă de profesioniști din Serbia, ”Regele” a fost tratat corespunzător, chiar dacă mulți erau rezervați în ceea ce privește șansele de recuperare.

În prezent, Florin Salam a fost externat și se află în afara oricărui pericol. Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Florin Salam a dat cărțile pe față și a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa din ultima perioadă. Manelistul recunoaște că anturajul pe care l-a frecventat a contribuit destul de mult la starea gravă în care ajunsese

„Ca artist trebuie să anunți oamenii care îți e situația pentru că ei vor să te cheme. Eu am nunți și pentru 2027. Dar dacă tot primesc telefoane, eu fiind într-o situație mai grea un pic, mai îmi ardea mie să stau să iau nunți? Și atunci trebuia să fac cumva un anunț ca să mai calmez un pic. În poziția aia trebuia să fac ceva, că oamenii nu credeau și tot sunau.

Eu am băut o perioadă, știe toată lumea, am făcut mai multe o perioadă, și cu voia mea și fără voia mea. La un moment dat, jur cu toată ființa mea că îmi părea rău (…) că știam că îmi supăr copiii, că o supăr pe ea (n. r. Roxana Dobre). Dar din cauza oamenilor eu am intrat într-o chestie și mai greu am putut să scap și îmi pare rău. Eu nu aveam voie să greșesc! (…) Am luat o hotărâre singur! (…) până nu am stat eu să îmi dau seama ce fac…”, a spus Florin Salam în emisiunea lui Capatos.