Se strânge lațul în jurul ”Regelui”: a luat nunți de 150.000 € în Călărași, dar nu s-a prezentat! ”Fantoma” Florin Salam

Florin Salam nu se învață minte și nici măcar controlul judiciar de 60 de zile pe care l-a primit în luna martie a acestui an nu l-au determinat pe manelist să-și onoreze invitațiile la evenimente! Așadar, vrem, nu vrem, suntem nevoiți să vă povestim, din nou, despre cea mai recentă țeapă marca FS! Doar că de data aceasta gaura în bugetul celor care au sperat să-l vadă la evenimentele lor pe manelist este uriașă. La cine trebuia să cânte Florin Salam, ce scuză a folosit manelistul de această dată, dar și cine i-a salvat „pielea”, cel puțin pentru moment, vă spunem, ca de obicei, în exclusivitate! CANCAN.RO are toate detaliile celei mai noi țepe date de Florin Salam, dar și declarații exclusive de la păgubit!

Florin Salam nu se lasă de obiceiurile vechi și periculoase care i-au cam intrat în sânge se pare. Ne referim la faptul că manelistul face ce face și nu mai ajunge la nunțile la care este antamat cu ani înainte. De data aceasta, CANCAN.RO a aflat o nouă poveste halucinantă marca Florin Salam. Manelistul ar fi trebuit să se prezinte la mai multe nunți în municipiul Călărași. Nuntașii îl așteptau cu nerăbdare, iar unii dintre miri au făcut chiar împrumuturi pentru a-l avea alături pe „Regele FS”. Numai că, manelistul nu s-a mai prezentat și, ca și în luna martie a acestui an, se va trezi, probabil, cu numeroase plângeri pe numele lui. Unul dintre păgubiți ne-a povestit cu lux de amănunte cum a fost păgubit de manelist.

Florin Salam, acuzat de înșelăciune! Manelistul nu se dezminte!

Bărbatul, pe numele lui Florin Ghencea, a povestit, în exclusivitate, cum a ajuns într-o situație disperată cu câteva ore înainte de nuntă din cauza lui Florin Salam. „Eu lucrez în străinătate și am venit special în România pentru nuntă”, începe acesta povestea. Bărbatul a ales să facă petrecerea aici, spune el, pentru rudele apropiate și era convins că, fiind în țară, și artiștilor le-ar fi fost mai ușor să ajungă la program. Și, cu toate că auzise că Florin Salam este acuzat de înșelăciune, fiind făcute mai multe plângeri pe numele lui de-a lungul timpului, bărbatul avea încredere în impresarul manelistului care îi este și rudă.

„Nunta noastră era programată pe 17 iulie 2023. L-am sunat pe domnul impresar Petre în 2022 decembrie să ne spună prețul lui Florin Salam. Impresarul ne-a spus că pe un program de patru ore cere suma de 10.000 de euro. Ne-a convenit prețul, asta este suma lui. I-am plătit un avans de 5000 de euro în decembrie 2022 prin intermediul impresarului și banii au ajuns la Florin Salam 100% . Aveam totul pregătit. Ziua trebuia să-mi cânte Leo de la Kuweit, iar seara trebuia să vină Salam. Eu am vorbit cu managerul lui și aveam încredere mare în el”, a dezvăluit bărbatul pentru CANCAN.RO.

Mai mult, cu câteva zile înainte, Florin Salam, alături de impresarul său, au realizat un videoclip în care își anunțau sosirea la nuntă.

Din păcate, Florin Salam s-a dat dispărut cu câteva ore înainte de eveniment și nu a mai răspuns la telefon. Scuza pe care bărbatul a primit-o de la impresarul manelistului este că lui Florin i-ar fi teamă să mai vină în Călărași după ce a fost agresat de câțiva interlopi la o nuntă.

„A venit luna mai, Florin Salam s-a prezentat la 3-4 nunți în luna mai, după care a transmis impresarilor că el nu mai vine la nunți în Călărași că l-ar fi lovit cineva la o nuntă. S-a comportat cineva urât cu el, a avut o altercație, cel puțin asta a spus. Bineînțeles că nu a mai venit nici la a noastră” , a mai povestit Florin Ghencea pentru CANCAN.RO.

Leo de la Kuweit, salvarea lui Florin: „Oamenii l-au plătit pentru a sta în locul lui Salam”

În momentul în care s-a trezit cu buza umflată, ginerele a apelat la o soluție de avarie: Leo de la Kuweit. Florin Ghencea ne-a dezvăluit că manelistul i-a salvat nunta și i-a cântat câteva ore și noaptea. Desigur, programul făcut de Leo de la Kuweit l-a costat în plus 3000 de euro.

„Când am văzut că nu mai vine, i-am mai plătit 3000 de euro lui Leo și a stat până dimineața. A fost nevoit să-i acopere programul lui Salam. În lunile mai, iunie, iulie cam toți au procedat așa, iar Leo a salvat nunțile. Oamenii l-au plătit pe Leo pentru a sta în plus.

Florin Salam are datorii la oamenii din Călărași de 150 de mii de euro pentru că nu s-a prezentat la evenimente. El a luat 70 de nunți în Călărași pe toată vara și toamna și a venit doar la două sau trei la începutul lunii mai, atât. Nu s-a vorbit atât de mult de treaba asta, dar oamenii au rămas cu găuri mari în bugete. Florin are inclusiv cumetri aici și în 2019 i-a păcălit și pe ei. Nu s-a prezentat la nunta lor din 2019 și erau aproape ca frații. De atunci trebuia să ne dăm noi seama că nu vine la noi. El are datorii din 2019 la multă lume din Călărași, aproape 150 de mii de euro” , a mai spus bărbatul țepuit de Florin Salam.

Fiindcă impresarul lui Florin Salam, Petre, ar fi intervenit pentru cumătrul său, Florin Ghencea și-a primit înapoi 2000 de euro din banii dați ca avans. Diferența de 3000 de euro nu se știe când sau dacă o va mai recupera: „Nouă ne-a dat 2000 de euro din banii noștri înapoi, iar restul a spus că ne dă când îi dă și lui Dumnezeu mai mult. Nu a spus că așa rămâne, dar cine știe când vom vedea banii. Eu nu îl cunoșteam personal pe Florin Salam, doar îl apreciez ca artist și voiam să vină să-mi cânte la nuntă” , a povestit dezgustat de cele întâmplate bărbatul pentru CANCAN.RO.

