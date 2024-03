Trupa lui Florin Salam a fugit de frică! Ultima țeapă dată de manelist: Frankfurt! Ce s-a întâmplat acolo e fabulos!

Trag problemele la Florin Salam, mai ceva ca albinele la miere. După ce acum câteva zile a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune, apoi eliberat și pus sub control judiciar, manelistul a călcat, din nou, pe bec. O nouă țeapă! Doar că, de data aceasta, gaura în buget a fost consistentă, căci manelistul ar fi trebuit să cânte în afara țării, într-un local de top. În plus, atât el, cât și formația aveau totul plătit.. iar mii de oameni îi așteptau. CANCAN.RO are informații în exclusivitate.

Florin Salam a fost acuzat de faptul că nu a onorat niște evenimente, dar ar fi încasat avansul, pe care nu l-ar fi dat înapoi. Așa cum vă prezentam, multe plângeri au curs la adresa manelistului (Vezi AICI detalii) în ultima perioadă. Oamenii legii au precizat că au fost înregistrate plângerile a trei persoane din Argeș și Târgoviște. Acestea au susținut, cu dovezi, că au fost păcălite de Florin Salam. De asemenea, au declarat că s-au bazat pe notorietea manelistului și nu au făcut un antecontract, dar au oferit avans. Victimele cântărețului nu sunt doar de pe teritoriul României, ci și din afara lui. Cea mai recentă țeapă pe care ar fi dat-o manelistul este tocmai în Germania, la un local de top din Frankfurt.

Florin Salam și-a anunțat venirea în Germania, dar nu a mai apărut! Formația sa a dat bir cu fugiții

CANCAN.RO a aflat că Florin Salam ar fi trebuit să cânte pe 16 martie în Frankfurt, Germania. Pe 15, manelistul și-a anunțat venirea și le-a transmis un mesaj fanilor că urmează să susțină un concert în Germania. „Hei, vă salut prietenii mei! Nu uitați, mâine, 16 martie, vă aștept în Germania alături de fratele meu, dar și de al vostru Florin Salam la cel mai tare spectacol cu surprize. Vă așteaptă regele FS! Vă iubesc și veniți în număr cât mai mare!”, transmitea Florin Salam publicului său care nu a mai apucat să-l vadă.

Patronii localului susțin că manelistul și formația sa aveau totul pregătit. Biletele de avion plătite, hotelul plătit și biletele la concertul unde peste două mii de oameni sperau să-l asculte pe Florin Salam, vândute. Doar că, Regele se afla în arest. Formația manelistului a ajuns în Franfurt cu două zile înainte de concertul ce ar fi trebuit să aibă loc. Numai că aceștia nu au anunțat patronii localului că manelistul nu va veni. Am aflat pe surse că aceștia nu ar fi știut de la început ce se întâmplă cu Florin Salam. Ar fi aflat însă ulterior. De asemenea, sursele noastre ne-au mai dezvăluit că, în momentul în care membrii formației manelistului au aflat că „liderul” lor a fost reținut, au dat bir cu fugiții. Așadar, patronii s-au trezit și cu banii luați, căci aceștia plătiseră avans.

Un membru al clanului Fluture l-a turnat pe manelist

Unul dintre cei care l-au denunțat pe manelist este un membru al cunoscutului clan Fluture. Este vorba de Maikal Stănescu, nimeni altul decât curscrul lui Paul Fluture. El ar fi plătit în avans suma de 5.000 de euro pentru ca Salam să cânte la o nuntă pe 29 septembrie, atunci când șeful clanului și-a măritat fata (Vezi AICI toate detaliile). Și alte trei persoane din Ploiești, Dolj și Argeș îl acuză pe Florin Salam că nu și-a respectat angajamentele. Unul dintre păgubiți susține că i-a dat manelistului un avans colosal, de 10.000 de euro, pentru un eveniment, la care „Regele” nu s-a mai prezentat.

