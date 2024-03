Nepotul lui Salam, arestat pentru trafic de droguri! Filat de doi ani de DIICOT și prins în flagrant!

Problemele se țin scai de familia lui Florin Salam! După scandalul începutului de an, în care o domnișoară l-a acuzat că a agresat-o în camera de hotel, manelistul a fost citat în mai multe dosare. A făcut turul Judecătoriilor pentru problemele pe care le are cu legea, printre care înșelăciune și acuzații de agresiune, așa cum vă dezvăluiam acum ceva vreme. Se pare că nu doar Salam are probleme cu legea, ci și membrii familiei sale. Nepotul său, pe care îl și proteja și făcea parte din echipa lui, a ajuns după gratii. Bărbatul figurează într-un dosar de trafic de substanțe interzise, iar CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Napotul lui Florin Salam, Eugen Stoian, cunoscut drept Giani, a fost arestat de procurorii DIICOT pentru trafic de substanțe interzise. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, este băiatul lui Relu, fratele lui Salam, care a decedat în anul 2020, după ce s-a infectat cu coronavirus (vezi AICI toată povestea). Sursele noastre bine informate ne-au dezvăluit că Giani ar fi intrat în această „lume” în 2019, cu doar un an înainte ca tatăl său să se stingă din viață.

Acuzat de trafic de substanțe interzise

Băiatul care făcea trafic de cocaină ar fi fost implicat într-o întreagă rețea. Doi dintre cei pe care îi aproviziona deseori cu marfă erau niște artiști cunoscuți în lumea manelelor. DIICOT i-a filat timp de aproape doi ani și i-a prins în flagrant. Însă, pentru a scăpa de sentință, fiind doar consumatori, aceștia au dezvăluit organelor competente de unde se aprovizionau. Iar drumurile au dus la Stoian Jan Eugen, nepotul lui Florin Salam.

Nepotul a fost trădat: „A fost dat în gât de prieteni”

Cei doi cântăreți, apropiați ai manelistului Florin Salam, au colaborat cu procurorii DIICOT pentru a scăpa de toată răspunderea. Astfel, i-au făcut flagrant lui Giani, pe care procurorii l-au prins în fapt și arestat, alături de alte patru persoane.

„Giani a dat de gustul banilor, astfel că după primele tranzacții și s-a nenorocit. Era băiat bun, dar îi plac banii tare de tot, ca și unchiului lui, de altfel. Era filat de doi ani, i-au facut flagrant niște cântăreți care luau de la el. L-au dat în gât ca să scape de închisoare, după ce au fost prinși de procurorii DIICOT pentru consum de substanțe interzise”, au dezvăluit sursele noastre.

În plus, se pare că tânărul care se află deja de cinci luni în arest preventiv ar fi afectat de cele întâmplate. Cu toate că de câțiva ani era într-un stres continuu și își punea inclusiv problema că va fi prins de procurori, Giani nu se aștepta să fie trădat de prietenii săi.

„Giani suferă mult. Se aștepta într-un fel sau altul că va fi prins, dar nu se aștepta să fie trădat. A fost turnat de oameni pe care îi considera prieteni”, a curs dezvăluirea.

Giani era șoferul de ocazie al celebrului manelist

Florin Salam a luat sub aripa sa pe mulți dintre cei apropiați. Aceștia fac parte fie din formația sa, fie din garda de corp. Giani ar fi fost șoferul de ocazie al manelistului. Nu o dată, tânărul a mers cu Salam prin țară la concerte, unde și-a făcut legături în lumea manelelor. Din păcate, a ajuns să cadă pradă substanțelor interzise și a banilor câștigați ușor.

