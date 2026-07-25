Cât costă divorțul secolului? Suma colosală pe care un magnat trebuie să o achite fostei soții, după ce a fost infidel

Unul dintre cele mai mediatizate divorțuri din Coreea de Sud a ajuns la final după un proces care a durat mai bine de un deceniu. Chey Tae-Won, președintele conglomeratului SK Group, și fosta sa soție, Roh Soh-yeong, au primit decizia definitivă a instanței privind destrămarea căsniciei lor. Magnatul este obligat să plătească o sumă uriașă celei care i-a fost parteneră câțiva ani.

Judecătorii au decis ca magnatul să îi plătească fostei soții 944 de miliarde de woni, echivalentul a aproximativ 644 de milioane de dolari. Suma este mai mică decât cea stabilită inițial în 2024, când instanța hotărâse că acesta trebuie să achite 1.380 de miliarde de woni. Ulterior, Curtea Supremă a revizuit cazul și a redus despăgubirea, după ce a constatat că o parte dintre fondurile incluse în calcul nu puteau face parte din averea comună.

Cei doi au divorțat după infidelitatea bărbatului

Procesul a început după ce s-a aflat că omul de afaceri avea un copil cu o altă femeie, informație care a dus la destrămarea căsniciei și la un lung litigiu privind împărțirea bunurilor.

Roh Soh-yeong este fiica fostului președinte al Coreei de Sud, Roh Tae-woo, care a condus țara între 1988 și 1993. În timpul procesului, avocații acesteia au susținut că influența tatălui său a contribuit la dezvoltarea afacerilor lui Chey Tae-won în primii ani.

SK Group este unul dintre cele mai importante conglomerate industriale din Coreea de Sud și controlează inclusiv SK Hynix, un producător de semiconductori care furnizează cipuri unor companii de renume. Dezvoltarea accelerată a sectorului inteligenței artificiale a contribuit la creșterea spectaculoasă a companiei în ultimii ani.

După pronunțarea hotărârii, reprezentanții lui Chey Tae-won au anunțat că acesta regretă amploarea pe care a luat-o cazul în spațiul public și va analiza decizia înainte de a stabili dacă va face alte demersuri legale.

„Președintele Chey Tae-Won își exprimă profund regretul pentru că procedurile [de divorț] de până acum au cauzat îngrijorare multor oameni. Vom împărtăși răspunsul specific la verdict după ce vom analiza cu atenție hotărârea.”, au transmis avocații lui Chey Tae-Won.

CITEȘTE ȘI: Artistul care a făcut-o să plângă pe Andreea Ibacka. Mesajul transmis de fosta lui Cabral: ”Mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica”

Răzvan Kovacs nu se mai ascunde. Fostul concurent de la Insula iubirii și-a prezentat oficial noua iubită